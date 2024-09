Ostrá kritika Izraele ze všech stran: "Válka má svá pravidla - i když čelíte teroristům, i když bráníte hranice"

27. 9. 2024

Izraelští a američtí představitelé jednají na okraj Valného shromáždění OSN o návrhu příměří v Libanonu



Setkání se koná poté, co Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael nepřestane s útoky na Hizballáh navzdory výzvám k dočasnému příměří



Australský premiér naléhá na Netanjahua, aby „naslouchal mezinárodnímu společenství“ v obavách z eskalace konfliktu s Hizballáhem



Australský premiér Anthony Albanese vyzval svého Netanjahua, aby „naslouchal mezinárodnímu společenství“ v obavách z eskalace konfliktu s Hizballáhem v Libanonu.



Ministryně zahraničních věcí Penny Wongová rovněž prohlásila, že svět „nemůže dovolit, aby jakákoli strana bránila“ míru na Blízkém východě. I ona naléhala na okamžité příměří v Gaze a Libanonu.



Ve svém projevu několik hodin poté, co izraelská vláda odmítla rostoucí mezinárodní výzvy, aby souhlasila s třítýdenním příměřím s Hizballáhem, měl Albanese pro Benjamina Netanjahua ostrý vzkaz.

„Říkám premiéru Netanjahuovi, že musí naslouchat mezinárodnímu společenství, stejně jako ostatní hráči v tomto regionu musí naslouchat mezinárodnímu společenství," řekl novinářům v Melbourne.



„Výzvy jsou velmi jasné, když máte Spojené státy, Austrálii, Spojené království, Kanadu a další země, které vyzývají k deeskalaci tohoto konfliktu."



„Říkám premiéru Netanjahuovi, že musí naslouchat mezinárodnímu společenství, stejně jako ostatní hráči v tomto regionu musí naslouchat mezinárodnímu společenství,“ řekl novinářům v Melbourne.



„Výzvy jsou velmi jasné, když máte Spojené státy, Austrálii, Spojené království, Kanadu a další země, které vyzývají k deeskalaci tohoto konfliktu.“





V New Yorku Wongová vystoupila v Radě bezpečnosti OSN a zdůraznila naléhavou potřebu „deeskalace“ a „dialogu“.



„Hizballáh jsou teroristé, kteří nedodrželi rezoluci Rady bezpečnosti č. 1701, ale libanonští civilisté by na to neměli doplácet,“ řekla Wongová.



„Libanon se nemůže stát další Gazou. Stejně jako v Gaze Austrálie vyzývá k okamžitému příměří v Libanonu.“





V ostrém vzkazu Izraeli Wonová uvedla: ,,Izrael se snaží o to, abychom se dostali do konfliktu s Libanonem: „Válka má svá pravidla - i když čelí teroristům; i když brání hranice.“







Izraelské týmy budou pokračovat v jednáních o amerických návrzích na příměří, řekl Netanjahu



Izraelské týmy se ve čtvrtek sešly, aby projednaly americké návrhy na příměří s Libanonem, a v následujících dnech budou v diskusích pokračovat, uvedl v pátek premiér Benjamin Netanjahu a dodal, že oceňuje úsilí USA.



„Naše týmy se sešly (ve čtvrtek 26. září), aby projednaly americkou iniciativu a způsob, jakým můžeme pokročit ve společném cíli, kterým je bezpečný návrat lidí do jejich domovů. V těchto diskusích budeme pokračovat i v nadcházejících dnech,“ uvedl v prohlášení, informuje agentura Reuters.



Komentáře přišly poté, co izraelský ministr zahraničí Israel Katz ve čtvrtek prohlásil, že na severu země, kde izraelská letadla provádějí nejtěžší bombardování proti Íránem podporovanému hnutí Hizballáh za poslední desetiletí, nebude uzavřeno žádné příměří.



Ve čtvrtek poté, co Netanjahu odletěl do New Yorku, kde se účastní Valného shromáždění OSN, vydala jeho kancelář prohlášení, že premiér nařídil izraelským jednotkám pokračovat v Libanonu v bojích s plnou silou.



Podle agentury Reuters Netanjahuovo prohlášení neobsahovalo žádnou zmínku o komentářích Katze a dalších izraelských politiků, kteří rovněž odmítli příměří, a pouze uvedlo, že kolem iniciativy příměří vedené Spojenými státy došlo k „mnoha nesprávným informacím“.



„Izrael sdílí cíle iniciativy vedené Spojenými státy, které spočívají v tom, aby se lidé podél naší severní hranice mohli bezpečně vrátit do svých domovů,“ uvádí se v prohlášení.



„Izrael oceňuje úsilí USA v tomto ohledu, protože úloha USA je nepostradatelná při prosazování stability a bezpečnosti v regionu,“ dodal.



Izraelské údery v uplynulém týdnu zasáhly stovky cílů na jihu Libanonu i mnohem hlouběji v zemi a zabily více než 600 lidí, uvádí agentura Reuters.



Zároveň Hizballáh vypálil stovky raket a střel na cíle v Izraeli, včetně jedné vypálené na Tel Aviv. Izraelské systémy protivzdušné obrany mnoho raket zachytily, což zajistilo, že škody byly relativně omezené.





Deset světových odborových svazů podalo stížnost, v níž Izrael vyzývá, aby vyplatil mzdy více než 200 000 palestinských pracovníků, kteří od začátku války v Gaze přišli o mzdy.



Stížnost, která byla v pátek podána u Mezinárodní organizace práce (ILO), požaduje nevyplacené mzdy a zadržované dávky pro pracovníky zaměstnané v Izraeli před útoky bojovníků palestinské militantní skupiny Hamás ze 7. října.



Podle agentury Agence France-Presse (AFP) se odbory odvolávají na „miliony dolarů ušlého příjmu, což způsobuje vážnou finanční nejistotu ... a rozsáhlé potíže postižených pracovníků a jejich rodin, které nemají přístup k soudním opravným prostředkům“.



Izrael ratifikoval úmluvu MOP o ochraně nevyplacených mezd, která je pro signatáře právně závazná.



Podle stížnosti nedostalo 13 000 pracovníků z pásma Gazy zaplaceno za práci vykonanou před 7. říjnem.



Kromě toho téměř 200 000 palestinských pracovníků ze Západního břehu Jordánu nesmělo od vypuknutí války před téměř rokem vstoupit na území Izraele a nedostalo zaplaceno za práci vykonanou před jejím začátkem, informuje agentura AFP.



MOP odhaduje průměrnou denní mzdu Palestinců zaměstnaných v Izraeli na základě řádného pracovního povolení na 79 dolarů denně, zatímco u neformálních pracovníků se týdenní mzda pohybovala od 565 do 700 dolarů.



„Tito pracovníci zažívají rozsáhlé krádeže mezd v důsledku pozastavení pracovních povolení a jednostranného ukončení jejich smluv,“ uvedly odbory.



Patří mezi ně Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC), Mezinárodní svaz pracovníků potravinářství, zemědělství, hotelnictví, restaurací, veřejného stravování, tabáku a příbuzných oborů (IUF) a Mezinárodní svaz pracovníků ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu (BWI).



Podle agentury AFP může MOP rozhodnout o jmenování výboru, který přezkoumá stížnost a reakci izraelské vlády, nebo v závažných případech vytvořit vyšetřovací výbor.





Při izraelském útoku na město Šebá v jižním Libanonu zahynulo devět lidí, říká starosta města



Při izraelském úderu v pátek kolem třetí hodiny ranní místního času zahynulo v pohraničním městě Šebáa na jihu Libanonu devět lidí z jedné rodiny, včetně čtyř dětí, uvedl podle agentury Reuters starosta města Mohammad Saab.







Předsedkyně zahraničního výboru britské Dolní sněmovny varovala, že pozemní invaze Izraele do Libanonu by mohla zvýhodnit Hizballáh a jeho legitimitu, informuje Press Association (PA).



Na otázku týkající se eskalace konfliktu na Blízkém východě odpověděla Emily Thornberryová v pořadu Today rozhlasové stanice BBC Radio 4:



Myslím, že si musíme uvědomit, že máme možná větší vliv než v poslední době, a myslím, že jsme v poměrně jedinečné pozici, takže ... jsme v pozici, kdy můžeme lidi spojit.



Myslím si, že zasedání Valného shromáždění OSN v této době znamená, že mnoho dalších národů může být vtaženo za prohlášení, které bylo učiněno, a to ho posílí.



Nevíme, zda Izrael ohledně pozemní války blufuje, nebo ne. Víme, že v roce 2006, že se velmi zadrhl, že v tuto chvíli může mít náskok, protože používá leteckou sílu a překvapení, ale pozemní válka může být jiná.



A vlastně chudáci Libanonci, o kterých víte, ţe mnozí z nich nechtějí mít Hizballáh na dně své země, určitě nechtějí mít Izraelce. A Hizballáh může v důsledku té pozemní invaze nakonec získat větší legitimitu.“





Jemenské hnutí Húsíů podporované Íránem uvedlo, že v reakci na izraelské útoky na Libanon ve čtvrtek zasáhlo severoizraelské město Safed desítkami raket. Později ve čtvrtek se v Tel Avivu a v celém středním Izraeli rozezněly sirény. IDF uvedly, že sirény byly spuštěny raketou vypálenou z Jemenu, kterou podle nich zachytil izraelský systém protiraketové obrany Arrow.







Zdroj v angličtině ZDE

Izraelští a američtí představitelé se sešli, aby projednali návrh příměří s Hizballáhem podporovaný USA, uvedl ve čtvrtek pozdě večer úřad premiéra Benjamina Netanjahua.Jednání - k nimž došlo v New Yorku na okraj Valného shromáždění OSN - budou pokračovat i v následujících dnech, uvedl Netanjahuův úřad a dodal, že oceňuje úsilí USA.Prohlášení přišlo poté, co izraelský ministr zahraničí Israel Katz ve čtvrtek prohlásil, že na severu země, kde izraelské letouny provádějí nejtěžší bombardování proti Íránem podporovanému hnutí Hizballáh za poslední desetiletí, nebude uzavřeno žádné příměří.Ve čtvrtek poté, co Netanjahu odletěl do New Yorku, kde se účastní Valného shromáždění OSN, vydala jeho kancelář prohlášení, že premiér nařídil izraelským jednotkám pokračovat v Libanonu v bojích s plnou silou.Izraelský premiér řekl novinářům, že politika jeho vlády je jasná, když ve čtvrtek přistál v New Yorku. „Pokračujeme v útoku na Hizballáh plnou silou a nepřestaneme, dokud nedosáhneme všech našich cílů," řekl Netanjahu.Vyzvalo k urychlenému zastavení nepřátelských akcí, které představují „nepřijatelné riziko širší regionální eskalace".Ve svém projevu na Valném shromáždění OSN uvedl, že jeho vláda uvítala včerejší plán příměří vznesený USA a Francií - a požadovala jeho realizaci.Tvrdí, že přerušení bojů mezi Izraelem a Hizballáhem by mohlo rovněž poskytnout prostor k oživení dlouho přerušených jednání s Izraelem a Hamasem o propuštění izraelských rukojmích výměnou za příměří v Gaze. Hizballáh na výzvu k příměří zatím nereagoval, ačkoli on i jeho podporovatel Írán již dříve trvali na tom, že své údery zastaví pouze v případě, že v Gaze dojde k příměří.Podle libanonského ministerstva zdravotnictví byli po čtvrtečním izraelském náletu v Bejrútu zabiti dva lidé a 15 dalších bylo zraněno, včetně jedné ženy v kritickém stavu. Izrael uvedl, že provedl úder, při kterém podle něj zahynul jeden z velitelů letecké jednotky Hizballáhu, Mohammad Surur. Hizballáh později jeho smrt potvrdil.