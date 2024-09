NATO začalo připravovat plán pro případ 3. světové války

27. 9. 2024

čas čtení 2 minuty

NATO vyvíjí plán na rozsáhlou evakuaci raněných z frontové linie v případě možné války s Ruskem, řekl generálporučík Alexander Solfrank, šéf aliančního velitelství logistiky. Podle něj se taková válka pravděpodobně rozvine na "rozsáhlém bojišti" a povede k vážným ztrátám NATO. NATO vyvíjí plán na rozsáhlou evakuaci raněných z frontové linie v případě možné války s Ruskem, řekl generálporučík Alexander Solfrank, šéf aliančního velitelství logistiky. Podle něj se taková válka pravděpodobně rozvine na "rozsáhlém bojišti" a povede k vážným ztrátám NATO.

Solfrank zdůraznil, že vzhledem k vážným schopnostem ruských leteckých sil může být letecká evakuace raněných příliš nebezpečná, proto je pro tyto účely lepší použít "sanitní vlaky". "Úkolem bude v nejhorším případě poskytnout rychlou a vysoce kvalitní pomoc velkému počtu obětí."

Generál také poznamenal, že země NATO musí sjednotit lékařská pravidla. Jedním z řešení by mohlo být vytvoření "vojenského lékařského Schengenu", který zajistí volný pohyb silných léků, včetně léků proti bolesti, nezbytných pro těžká zranění.

Plánování lékařské evakuace je pouze jedním prvkem přípravy NATO na možnou válku s Ruskem. V rámci tohoto úsilí se tedy od 22. ledna do 31. května 2024 konalo největší cvičení NATO od roku 1988, Steadfast Defender 2024. Zúčastnilo se jich přes 90 tisíc příslušníků vojenského personálu, více než 50 lodí, včetně letadlových lodí a torpédoborců, více než 80 letadel, vrtulníků a dronů a také více než 1,1 tisíce bojových vozidel, včetně 133 tanků a 533 bojových vozidel pěchoty. Tyto manévry byly součástí přípravy na možnou ruskou agresi a zahrnovaly země po celé Evropě, včetně Velké Británie, Německa, Maďarska, Řecka, Polska, Finska, Švédska a dalších.

Německý ministr obrany Boris Pistorius v lednu 2024 uvedl, že západní země by se měly aktivně připravovat na možnou válku s Ruskem v příštích 3-5 letech. "Vojenští experti se domnívají, že Rusko bude potřebovat několik let, aby se připravilo na velké vojenské operace. Jedná se pouze o odhad, nikdo to nemůže vědět jistě. A právě tuto dobu – příštích 3-5 let – bychom měli využít k intenzivnímu vyzbrojování," zdůraznil tehdy.

Zdroj v angličtině: ZDE

