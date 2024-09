27. 9. 2024

čas čtení < 1 minuta

Palestinská novinářka Bisan Owda, vybavená pouze mobilním telefonem, a televize Al-Džazíra získaly cenu Emmy v kategorii Outstanding Hard News Feature Story za dokumentární film „It's Bisan From Gaza - and I'm Still Alive“.



(Propagandista ČT Jakub Szanto, který schvaloval nedávnou protizákonnou izraelskou likvidaci studia Al Džazíry v městě Ramallah, nedostal nic.)



Palestinian journalist Bisan Owda and Al Jazeera’s @ajplus have won an Emmy in the Outstanding Hard News Feature Story category for their documentary, 'It’s Bisan From Gaza – and I’m Still Alive.' 🔗: https://t.co/SwbpgIE8kN pic.twitter.com/rMW5fJ0sJD

Bisan just become the most deserved winner of a Emmy Award in history…🏆



Armed with nothing more than a mobile phone, Bisan live-streamed the genocide of her country and showed the world how beautiful the Palestinian people are…🇵🇸❤️ pic.twitter.com/vhyjJ8yw6m