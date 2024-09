Channel 4 News získaly vysoce prestižní mezinárodní televizní cenu Emmy za své zpravodajství z Gazy

26. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Zpravodajství Channel 4 News z Gazy a nyní i z Libanonu přínášíme v Britských listech pravidelně. Jsme potěšení, že nyní bylo globálně potvrzeno, že je to zpravodajství nejvyšší kvality.

Izraelský propagandista České televize Jakub Szánto nedostal nic. Nedávno Szánto schvaloval to, že Izrael (protizákonně) zlikvidoval kanceláře televize Al Jazeera v městě Ramalláh. Při udílení cen Emmy byla i vynikající práce televize Al Jazeera pochválena:

The #NewsEmmys Award for International Emmy® Award: News goes to Inside Gaza: Israel and Hamas at War | Channel 4 News (United Kingdom) pic.twitter.com/hW8BkZTmxZ — News & Documentary Emmys (@newsemmys) September 25, 2024

Překlad:





A mezinárodní cenu Emmy za zpravodajství získávají:

(pauza)

Channel 4 News: Izrael a Hamás ve válce.



(Ukázka)





Probíhají pohřby mrtvých. Jedná se o nejhorší útok na izraelské civilisty v historii země. Nesnesitelný zármutek i v Gaze. I oni pohřbívají své mrtvé. Dva národy, které tolik rozděluje. Obě země jsou zmítány utrpením.



Představitelka televize Channel 4:



Akademie, moc vám děkuji za toto mimořádné ocenění a za ocenění práce tohoto vynikajícího týmu, kterým jsou Channel 4 News, Zjevně jich tu s námi dnes večer mnoho není, protože jsou v terénu a informují o ještě náročnějších narativech na Ukrajině a v Libanonu a pokračují v reportážích v Izraeli.

Zpravodajství očitých svědků je podstatou toho, co děláme, a tento konflikt je tak náročný, protože spolu s ostatními mezinárodními novináři máme zákaz vstupu do samotné Gazy. A proto v tomto období musíme velmi úzce spolupracovat s nezávislými novináři a filmaři, zejména v samotné Gaze. Abychom podali svědectví o pravdě, abychom se dostali k jádru příběhu.

A v této souvislosti chci poděkovat zejména Yousefu Hamashovi, který tu s námi dnes večer vlastně nemohl být, ale je tu na telefonu. Yousefova práce je do značné míry páteří toho, co jsme poslali do této soutěže. A právě jemu vděčíme velkou měrou za to, že jsme dostali tuto cenu. Yousefe, moc vám děkuji. A děkuji Akademii za tuto velkou, velkou poctu

Moderátor Channel 4 News Matt Frei: Chci jen velmi rychle dodat, že chci vzdát hold našim kolegům nominovaným, zejména televizi Al-Džazíra, která se mimořádně angažuje a která ve válce v Gaze ztratila mnoho svých kolegů. A chci vám připomenout. Že za poslední rok bylo v této válce zabito 116 novinářů. Takže ať už naši profesi očerňuje kdokoli, my jsme tam proto, abychom podávali svědectví, a čím větší přístup získáme, zejména do míst, jako je Gaza, tím lépe. Takže děkujeme, Emmy, děkujeme. Vám všem a děkuji našemu kolegovi.