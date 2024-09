Putin oznámil reformu jaderné doktríny, která umožní zasáhnout Ukrajinu jadernými zbraněmi

27. 9. 2024

Prezident Vladimir Putin na zasedání Rady bezpečnosti OSN o jaderném odstrašování diskutoval o změnách v ruské jaderné doktríně. V aktualizované verzi dokumentu hlava státu navrhla naznačit, že agrese jakéhokoli nejaderného státu s podporou jaderné mocnosti by měla být považována za jejich společný útok na Rusko. Prezident Vladimir Putin na zasedání Rady bezpečnosti OSN o jaderném odstrašování diskutoval o změnách v ruské jaderné doktríně. V aktualizované verzi dokumentu hlava státu navrhla naznačit, že agrese jakéhokoli nejaderného státu s podporou jaderné mocnosti by měla být považována za jejich společný útok na Rusko.

"Podmínky pro přechod Ruska k použití jaderných zbraní jsou jasně stanoveny. O této možnosti budeme uvažovat, až obdržíme spolehlivé informace o masivním odpálení leteckých útočných zbraní a jejich překročení našich státních hranic. Mám na mysli strategická a taktická letadla, střely s plochou dráhou letu, drony, hypersonická a další letadla," řekl Putin.

Nová pravidla tak umožní Rusku použít jaderné zbraně proti Ukrajině v případě použití západních zbraní dlouhého doletu ozbrojenými silami Ukrajiny proti cílům na ruském území.

Jaderné síly zůstávají klíčovým garantem bezpečnosti země, takže ruská jaderná doktrína by měla být pravidelně aktualizována v reakci na změny vojensko-politické situace, řekl prezident: "Vidíme, že moderní vojensko-politická situace se dynamicky mění, a musíme to vzít v úvahu. Včetně vzniku nových zdrojů vojenských hrozeb a rizik pro Rusko a naše spojence."

Jednou z novinek bude právo Ruska použít jaderné zbraně v případě agrese proti Bělorusku, a to i s použitím konvenčních zbraní. Putin poznamenal, že všechny relevantní otázky byly dohodnuty s běloruským vedením.

Všechny změny v jaderné doktríně jsou pečlivě "ověřeny" a "přiměřené" existujícím vojenským hrozbám, zdůraznil ruský prezident.

V červnu Putin oznámil záměr Ruska revidovat jadernou doktrínu a vyjádřil svou připravenost "jít na Ukrajině až do konce". Podle hlavy státu západní země "neustále zvyšují teplotu, eskalují situaci" a chtějí dosáhnout "strategické porážky Ruska na bojišti". Pro Ruskou federaci však strategická porážka bude znamenat "konec její státnosti" a "konec tisícileté historie", řekl.

"A pak vyvstává otázka - proč bychom se měli bát? Nebylo by tedy lepší jít až do konce?" zeptal se prezident a dodal: "To je elementární formální logika." Prezident také poukázal na to, že revize doktríny je způsobena tím, že Západ údajně zvažuje snížení prahu pro použití jaderných zbraní a vyvíjí jaderné hlavice s nízkým výkonem.

Zdroj v ruštině: ZDE

