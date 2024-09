Rusko v Číně tajně zahajuje výrobu útočných dronů pro válku na Ukrajině

27. 9. 2024

čas čtení 2 minuty

Rusko v Číně zřídilo program na vývoj a výrobu útočných dronů dlouhého doletu, které mají být použity ve válce proti Ukrajině, sdělily dva evropské zpravodajské zdroje. Rusko v Číně zřídilo program na vývoj a výrobu útočných dronů dlouhého doletu, které mají být použity ve válce proti Ukrajině, sdělily dva evropské zpravodajské zdroje.

Podle dokumentů je za projekt zodpovědná dceřiná společnost zbrojního koncernu Almaz-Antej, Iževský elektromechanický závod Kupol.

Ve zprávách pro Ministerstvo obrany Ruské federace společnost uvedla, že s pomocí čínských specialistů se jí podařilo vyvinout a provést letové zkoušky nového modelu útočného dronu Harpy-3. Jeho dolet je 2 000 km, přičemž je schopen nést užitečné zatížení až 50 kg.

Později Kupol uvedl, že v jedné z továren v Číně je vše připraveno pro výrobu těchto dronů ve velkém. Zprávy společnosti neuvádějí, kde v Číně se nachází továrna na drony napojená na Rusko, ale Kupol uvedl, že výroba bude zabírat 80 hektarů a bude navržena tak, aby vyráběla 800 dronů ročně.

Společnost Kupol také oznámila, že do osmi měsíců bude připravena zahájit výrobu útočného dronu čínské konstrukce REM 1 s nosností až 400 kg.

Dva bezpilotní letouny Harpy-3 byly dodány do sídla Dómu v Iževsku letos v létě. Podle zpravodajských zdrojů agentury Reuters je to poprvé od února 2022, kdy byly z Číny do Ruska dodány celé bojové drony.

"Když se podíváte na to, co Čína dodávala doposud, bylo to většinou zboží dvojího užití – byly to komponenty, dílčí komponenty, které by mohly být použity ve zbraňových systémech. Co jsme ale opravdu neviděli, alespoň v open source, jsou zdokumentované transfery celých zbraňových systémů," řekl Fabian Hinz, výzkumník z Mezinárodního institutu pro strategická studia.

Výrobou v Číně může Rusko obejít sankce tím, že získá přístup k pokročilým čipům a odborným znalostem, řekl David Albright, bývalý zbrojní inspektor OSN, který vede výzkumnou skupinu na Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost.

Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že o projektu nemá žádné informace, a dodalo, že "země má přísné kontroly vývozu dronů".

Zdroje Bloombergu již dříve uvedly, že čínské společnosti vyvíjejí útočný dron pro Rusko, podobný íránskému Šáhidu. Krátce předtím se na čínských obranných webech objevily informace o vývoji kamikadze útočného dronu s názvem Sunflower 200 v zemi, který je vzhledově podobný íránskému dronu Šáhid 136.

Jak poznamenali evropští představitelé, Čína překročí "červenou čáru", pokud poskytne Rusku hotové drony pro údery na Ukrajinu. V tomto ohledu se Peking podle agentury Bloomberg rozhodoval, zda pošle hotové drony do Ruska, nebo dodá komponenty, ze kterých lze drony sestavit.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0