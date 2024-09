Povodně a prudké změny teplot dopadají i na zvířata. Záchranné stanice přijímají stovky oslabených ptáků i savců

27. 9. 2024

čas čtení 5 minut

Foto: Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

tisková zpráva ministerstva životního prostředí



Současné velké změny v počasí způsobují enormní nápor na potřebnou péči a jen za první dny povodní přijaly záchranné stanice 869 volně žijících zvířat. Obzvlášť náročná je situace pro druhy závislé na dobré kondici před přicházející zimou, ať už před odletem do zimovišť v teplých krajích nebo přečkáním zimního období v ČR. Nejvíce ohroženými jsou proto nyní hmyzožraví ptáci, hlavně vlaštovky a jiřičky, a hmyzožraví savci, především ježci, kteří bez dostatečných tukových zásob zimu nepřežijí. Zvířata nemají dostatek potravy, ale často ani vhodný úkryt, který se tak snaží nalézt v blízkosti lidských obydlí, v garážích, stájích nebo na okenních parapetech. Bohužel mnoho jedinců v důsledku vyčerpání hyne.







„V současných dnech přijímají záchranné stanice stovky promoklých, oslabených a vyčerpaných zvířat. Jen vlaštovek a jiřiček je přijato přes 600. Chcete-li vlaštovkám a jiřičkám pomoci, nevyhánějte je z dočasných úkrytů. Pokud se u vás schovají, nechte je v klidu, nekrmte je, ani jim nenuťte vodu. Po vylepšení počasí samy odletí. Pokud však naleznete živou vlaštovku či jiřičku sedící na zemi, kontaktujte prosím centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic pro volně žijící živočichy (774 155 155) nebo rovnou spádovou záchrannou stanici,“ vysvětluje Petr Stýblo z Národní sítě záchranných stanic.

Záchranné stanice provozují zejména nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace obcí a měst a další subjekty. Každá stanice má ve správě vybraná území obcí s rozšířenou působností a zodpovídá za převzetí handicapovaného zvířete od veřejnosti do 24 hodin od nahlášení. Ze zákona nejsou záchranné stanice povinny přijmout každé nalezené zvíře, přesto tak ve všech potřebných případech činní proto, aby umožnily návrat co největšího množství vyléčených zvířat zpět do volné přírody. Stanice zároveň disponují potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi, aby posoudily, zda nalezené zvíře odbornou péči skutečně potřebuje nebo by kontakt s lidmi naopak omezil jejich možnost ve volné přírodě přežít.

Národní síť záchranných stanic zastřešuje spolupráci 34 záchranných stanic po celé ČR. Kontakty na záchranné stanice ve všech regionech naleznete na: https://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/

Oprávnění k činnosti záchranné stanice má v ČR celkem 47 subjektů, uděluje ji Ministerstvo životního prostředí. Databáze záchranných stanic je dostupná na https://www.mzp.cz/cz/zachranne_stanice

„Ministerstvo životního prostředí vydává povolení k provozování záchranných stanic a zároveň na jejich činnost přispívá, pro letošní rok to bylo 25 milionů korun. Zajištění systematického a dlouhodobého financování stanic je společným úkolem státu, kraje i obcí. Děkuji proto všem krajům a obcím, ale i konkrétním dárcům, kteří záchranné stanice podporují. Právě v této nelehké době se ukazuje, jak je jejich role důležitá. Hlavní poděkování zároveň patří všem, kteří v těchto nelehkých dnech pomáhají nejen finančně, ale i jakýmkoliv jiným způsobem lidem i zvířatům,“ dodává ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Záchranné stanice jsou profesionální licencovaná zařízení, která mají dlouhodobé zkušenosti s pomocí zraněným a handicapovaným živočichům. Umí poskytnout komplexní péči od první pomoci přes potřebnou veterinární léčbu po rehabilitaci a vypuštění zpět do volné přírody. Ročně zajištují péči o více než 30 000 volně žijících zvířat, zejména ptáků a savců, z nichž více jak polovinu se daří vypouštět zpět do přírody.

Významnou roli v podpoře stanic hrají také soukromí dárci, kteří využívají veřejnou sbírku Zvíře v nouzi (www.zvirevnouzi.cz). Cílem navazující kampaně Zvíře v nouzi je připomínat veřejnosti, že naši krajinu sdílíme s volně žijícími živočichy, kteří zejména kvůli lidské činnosti přicházejí k úrazům. Poukazuje na důležitost záchrany živočichů, kteří do naší přírody přirozeně patří, a zároveň se snaží veřejnost vzdělávat, aby k úrazům zvířat docházelo co možná nejméně. Kampaň se snaží poukázat i na to, jak je záchrana zvířat náročná a bez pomoci veřejnosti téměř nemožná.

0