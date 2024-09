NATO a zbraň družstva nové generace - NGSW

27. 9. 2024

Armáda Spojených států amerických provedla největší změnu v arzenálu ručních palných zbraní za poslední generaci tím, že nahradila standardní pěchotní pušku (M4) a lehký kulomet (SAW) vícerážovým systémem "Next Generation Squad Weapon" (NGSW) založeným na novém náboji ráže 6,8 mm s vysoce výkonnou technologií, která je smrtonosnější na větší vzdálenost. Některé vlády NATO se škrábou na hlavě nad tím, co to znamená pro základy interoperability NATO, píše Duncan Stewart. Armáda Spojených států amerických provedla největší změnu v arzenálu ručních palných zbraní za poslední generaci tím, že nahradila standardní pěchotní pušku (M4) a lehký kulomet (SAW) vícerážovým systémem "Next Generation Squad Weapon" (NGSW) založeným na novém náboji ráže 6,8 mm s vysoce výkonnou technologií, která je smrtonosnější na větší vzdálenost. Některé vlády NATO se škrábou na hlavě nad tím, co to znamená pro základy interoperability NATO,

Toto rozhodnutí je v rozporu se třemi důležitými kontextovými faktory:

Více než dva roky války na Ukrajině jsme byli svědky bezprecedentního zaměření na ruskou hrozbu a následných mnohostranných darovacích programů na vyzbrojení Ukrajiny a nouzového členství Švédska a Finska v NATO.

Náboj 5,56 mm "SS109" je základním kamenem interoperability NATO od roku 1980, kdy byl přijat většinou zemí NATO, zatímco několik vlivných členů nedávno pořídilo nové útočné pušky v ráži 5,56 mm, včetně Francie, Německa, Nizozemska a Velké Británie.

Od ústupu v Afghánistánu se objevilo rostoucí hnutí zpochybňující účinnost 5,56 mm munice na moderním bojišti.

Když odhlédneme od tajných detailů původního požadavku americké armády na program Next Generation Squad Weapon (NGSW), Američané zvolili logický přístup: Začali hrozbou (cílem) a pokračovali zpět ke zbrani (munice) a nakonec k nosné platformě (puška/pistole). Může to znít jako samozřejmost, ale realita je taková, že tento přístup skutečně není normou pro vojenské zakázky na ruční zbraně pro vlády NATO, a to z různých důvodů. Je běžné, že volba povahy střeliva není ústředním bodem požadavků jednoduše proto, že střelivo v provozu má velmi dlouhou životnost – je těžké je změnit.

Tento článek zkoumá hlavní důsledky programu NGSW americké armády pro budoucí zakázky NATO v oblasti ručních palných zbraní, aby rozptýlil některé mýty a pomohl komunitě NATO pochopit situaci a NGSW.

Ukažte nám peníze!

V roce 2017 vypovídal generálporučík Mick Bednarek ohledně otázky, co se stane, když střela ráže 5,56 mm zasáhne někoho s neprůstřelnou vestou, na slyšení senátního výboru pro ozbrojené síly o ručních zbraních (Verger, 2024):

"USA čelí protivníkům s neprůstřelnou vestou L2-3, která vylučuje naši letalitu... bez ohledu na rozsah."

"Naše schopnost eliminovat tuto hrozbu na střední nebo dlouhou vzdálenost je téměř pryč, takže musíme mít systémy ručních zbraní, které to mohou zastavit a mohou proniknout zvýšenou nepřátelskou ochranou."

"Myslím, že americká armáda si všeobecně uvědomuje, že kulka ráže 5,56 mm nemůže porazit ruskou neprůstřelnou vestu."

Ve stejném článku je citován plukovník Jason Bohannan (Program Executive Office [PEO] Soldier, US DoD) s odkazem na program NGSW:

“… Lidé se krátkozrace zaměřují na neprůstřelné vesty... Na bojišti je však řada cílových sad, které budou existovat po dobu 10 let. A snažíme se to všechno vyvážit, abychom dostali americkou armádu (a ministerstvo obrany) jako celek do výhodné pozice."

Rychle přeskočím do roku 2022, kdy americká armáda zjistila, že starý standard je nedostatečný pro moderní bojiště a narušila základy interoperability NATO zavedením dvou nových ručních zbraní založených na novém náboji.

Než se dostaneme k podrobnostem, je zde velká námitka – americká střela GP ráže 6,8 mm (XM1186) je ve vlastnictví amerického ministerstva obrany, zatímco hybridní pouzdro – klíčová součást pro dosažení vysoké rychlosti, která přináší smrtící úder pro NGSW – je ve vlastnictví amerického výrobce SIG Sauer Inc. Proto, pokud chtějí vlády NATO konkrétně vědět, co tento projektil dělá, měly by oprášit své bilaterální dohody o sdílení obranných informací a promluvit si se svými americkými protějšky; ale schopnost NGSW pochází z hybridní kazety. Hybridní vysoce výkonný náboj SIG Sauer je lehčí kompozit mosazi a oceli, který umožňuje zvýšené zatížení a poskytuje přibližně o 20-25 % vyšší tlak v hlavni a tím i úsťovou rychlost, což se promítá do lepšího balistického výkonu, větší průbojnosti na delší vzdálenost pro danou střelu.

Je logické předpokládat, že jinde v NATO se toho mnoho nestane, dokud nebudou partnerům "ukázány peníze" stojící za požadavkem NGSW. Změna povahy standardů munice NATO je v samém jádru interoperability, a proto je zde v NATO výzva velikosti slona, pokud jde o ratifikaci nového standardu munice a jeho následné přijetí jednotlivými státy.

V tom spočívá problém, že munice ráže 6,8 mm vyvolává otázku porozumění... Pochopení NATO, co jejich používaná munice ve skutečnosti dělá, a co je důležitější, nedělá. Vzhledem k neúprosnému odlivu štábních důstojníků a napjatým rozpočtům a nedostatku odborníků v technických agenturách; podrobná balistická odbornost ve většině ministerstev obrany NATO spočívá v malém počtu lidí v každém státě a tito obvykle nejsou těmi, kdo rozhodují o nákupu.

Náboje střední ráže, jako je 6,8 mm, nejsou nové. Ve skutečnosti jedním z návrhů střel navržených britským ministerstvem obrany před přijetím náboje NATO ráže 5,56 mm byla střela ráže .276" (7 mm). Jak Ford dokumentuje v knize Weapon of Choice (2017, kapitola 3), tento navrhovaný 7 mm náboj se dostal do konfliktu s mnohaletou politikou NATO a nakonec se stal součástí historie. Z toho však lze vyvodit jedno ponaučení – politika v obranných zakázkách trumfuje nad důkazy.

Není to jen o kalibru

Debata o kalibru je ve vojenských kruzích trochu otřepaná, protože je obvykle zahalena mlhou dezinformací, subjektivního průmyslového marketingu a ega. Každý, kdo vstoupí do debaty o kalibru, zní jako odborník. Navíc vám prozradím tajemství – společnosti vyrábějící střelné zbraně a střelivo udělají vše, co je v jejich silách, aby střelné zbraně a střelivo prodávaly, a tím podnítily debatu. Občasná informovaná debata má samozřejmě své opodstatnění – jako nyní, ale přísně vzato debata o kalibru postrádá smysl.

Hlavním problémem debaty o ráži je, že se téměř vždy zaměřuje na jediný rozměr (průměr), jako by tento rozměr shrnoval složitost povahy munice a nosičů bez dalších podrobností. Není to tak jednoduché.

Mluvit o ráži střely izolovaně je jako popisovat silniční vozidla podle počtu kol

Při použití tohoto kritéria by mohlo být Humvee zaměněno za Mini.

O čem se obvykle podrobně nediskutuje je mnoho dalších technických faktorů, které řídí interakce střely s terčem: Konstrukce střely, rychlost, rychlost rotace, balistický koeficient, deformace hlavně, energie, ranivá balistika atd.; to vše jsou charakteristické znaky technologie hybridních kontejnerů SIG, která je jádrem systému NGSW. Nezapomínáme na často opomíjené, ale kritické vnější faktory: Celoživotní udržitelnost, školení, životní prostředí, lidské faktory a další.

V roce 1980 byla v NATO přijata "standardní" střela NATO SS109 (dvoujádrová ocelová střela typu Spitzer) ráže 5,56x45 mm (hmotnost ~4 g při 930 m/s, úsťová energie 1730 J). Specifikace NATO pro tento náboj je prorazit 3,5 mm plát z měkké oceli na 570 m. Zatímco náboj 7,62 x 51 mm (~9,5 g, 830 m/s, 3270 J úsťová energie) musí prorazit stejný cíl na 550 m (NATO AEP-97, 2020). Není překvapením, že tento belgický design pro 5,56 mm z doby před rokem 1980 neobsahoval požadavek na probití pancíře L4, pravděpodobně proto, že keramické kompozity nebyly v té době široce dostupné. Je proto jednoduchým logickým krokem dojít k závěru, že tyto 40+ let staré standardy neodrážejí moderní široce dostupné ochranné systémy, a proto naše systémy z minulých let neprorážejí pancíře protivníků dneška.

Stojí za zmínku, že v době zavedení byly některé z vnímaných výhod SS109 ve srovnání s 7,62x51 mm současně používaným mnoha národy zaměřeny na lidský faktor, tj. snížená hmotnost náboje a s tím spojenou zátěž a zpětný ráz pro vojáka.

Podle všech měřítek a konfigurací je standardní střela 5,56 mm Full Metal Jacket (FMJ) (úsťová energie 1276 ft/lbs nebo 1730 J) vypálená z konvenčního náboje relativně malá střela pro osobní cíle, zatímco lovecká legislativa nabízí vhled do toho, proč tomu tak je. Ve Velké Británii je minimální požadavek na náboj pro lov čtyř větších druhů jelenů střela s měkkou/dutou špičkou ráže .240" s úsťovou energií nejméně 1700 ft/lbs (2305 J) (Deer Initiative, 2009). V praxi to znamená použití minimálně 6,5 mm (.243") náboje pro legální lov. Vezměte si tedy středně velkého samce jelena v průměru 70-80 kg ve středním věku – .243" nebo .308" (7.62x51 mm) bude stačit dobře, ale 5.56 mm kulka nemá dostatek energie k jeho humánnímu zlikvidování; přesto je legální pro použití v ozbrojeném konfliktu proti 70-90 kg osobě. Podle britských zákonů není 5,56 mm kulka dostatečně smrtící na to, aby zneškodnily jelena srovnatelné velikosti s lidmi; a jeleni nenosí neprůstřelné vesty.

Existuje však mnoho vědeckých problémů se snahou popsat komparativní potenciál projektilu k poranění pomocí jednoduchých metrik, jako je ráže, energie, struktura střely, pravděpodobnost zásahu – ale potřeba takových metrik přetrvává, aby bylo možné rozlišovat mezi účinkem a účinností, což by mělo být základem pro koherentní rozhodování o schopnostech.

"Účinek střely závisí na široké škále faktorů, které sahají daleko za konstrukční charakteristiky. V první řadě musí kulka zasáhnout určitou část těla. Schopnost uvědomit si tuto potenciální realitu však závisí na konkrétních klimatických a dalších okolnostech v daný den, stejně jako na dovednostech střelce se zbraní v ruce." (Ford, 2017)

Ford poskytuje komplexní historii různých energetických základních pravidel, jako je kritérium 58 stop/liber (80 joulů) používané odborníky v průběhu let (Ford, 2017, kapitola 4), pokud vás to zajímá, a stejně rozumné důvody, proč tyto metriky jednotlivě nestačí k tomu, aby byly univerzálně užitečné. Jiné odkazy uvádějí 200 joulů jako energii potřebnou ke zneškodnění lidského cíle (Cranfield, 2013). Stejně jako ráže, použití pouze obecné energie k popisu smrtícího účinku není samo o sobě užitečné.

Pokud vojáci potřebují porazit nepřátele nosící NIJ3 tělesnou zbroj 4. úrovně na vzdálenost 300-400 m, pak to váš standardní SS109 neudělá, pokud je nezasáhnete do centrálního nervového systému – jehož polovina je pokryta pancířem. NIJ Level 4 je měřítkem pro COTS military SAPI5 tvrdé pancéřové pláty, které jsou obecně navrženy tak, aby zastavily vše slabší než 7,62 mm průbojné (AP) náboje – všimněte si, že na konstrukci projektilu také záleží. Navíc většina armád NATO omezuje konvenční uživatele na střely FMJ z právních důvodů, které nejsou optimalizovány pro rychlý přenos energie, na rozdíl od jiných konstrukcí projektilů.

Stačí říci, že věda o ranivé balistice a výkonu ochranných systémů jsou důležitými oblastmi důkazů pro pochopení letality, ale jsou ďábelsky složité a nejsou univerzálně pochopeny. Jedním ze základních přístupů k inteligentnímu zadávání veřejných zakázek je pochopení širšího systému a případů použití zamýšlené schopnosti – jejíž hlavní součástí je koncová balistika, kterou rozhodně nelze dobře shrnout do jediné metriky.

Systém systémů

Základem programu NGSW byla robustní technická systémová analýza. Americká armáda začala s požadavkem poskytnout nadprůměrné schopnosti k proražení neprůstřelných vest na srovnatelné a téměř rovnocenné úrovni a navrhla střelu, která by to dokázala na dané energetické úrovni – protože by to bylo analyticky správné. Nejde jen o probití neprůstřelné zbroje, větší a rychlejší střela má i další výhody – především schopnost zaútočit na nepřátele za hranicí 600 metrů se spolehlivou konzistencí. K tomu potřebujete více než jen nový náboj; potřebujete také přesný zbraňový systém, který pomáhá snižovat chyby spojené se střelbou na delší vzdálenosti, tj. odhad vzdálenosti, pokles střely a stabilitu střelce.

