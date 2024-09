Co si ODS myslí o pirátech a koaliční smlouvě

29. 9. 2024 / Boris Cvek

Při sledování nedělních Otázek V. Moravce jsem jen žasl. Ve studiu byli přítomni ministr financí a první místopředseda ODS Stanjura a exministryně financí a místopředsedkyně ANO Schillerová. Přes telemost se připojil i předseda pirátů v demisi a odvolávaný ministr pro místní rozvoj Bartoš. Nejdůležitější bylo to, co říkal Stanjura.





Tvrdil, že se minulý týden zeptal Bartoše, zda může veřejně brát za uzavřenou věc, že piráti odcházejí z vlády. Bartoš mu řekl, že tak tomu je, takže Stanjura bere hlasování pirátů o odchodu z vlády za jejich vnitřní věc, která se vlády netýká. Takže na jedné straně premiér tvrdí, že musel Bartoše hned odvolat, protože neměl možnost jednat s legitimními představiteli pirátů, protože ti, kteří tu jsou, jsou v demisi, na druhé straně Bartoš podle ODS funguje jako pirátský autokrat, zatímco demokratické rozhodování je jen nějaká dětská hra.

Moderátor zmínil, že pravděpodobnost, že piráti rozhodnou v hlasování, že odejdou z vlády, je osmdesát procent, což Bartoš potvrdil. Co by se tedy dělo, kdyby se rozhodli, že zůstanou? ODS by jim asi vzkázala: na co si to hrajete, Bartoš už rozhodl! Jistá je zatím a už celý týden jedna věc: ODS nemá nejmenší zájem, aby piráti ve vládě zůstali, právě naopak.

Bartoš v Otázkách V. Moravce tvrdil, že piráti nemohou jen tak vypovědět koaliční smlouvu, že to je složitá právnická věc. Stanjura naopak řekl, že piráti prostě koaliční smlouvu vypovědí a už není jejich věc, co se bude v koalici dít potom. Pohrdání, se kterým mluvil Stanjura o tom, co je to koaliční smlouva, bralo dech.

Je to prostě jen formalita, program vlády se měnit nebude a ve Sněmovně bude mít vládní koalice stále většinu (přesto Stanjura opakovaně odmítal možnost, že by si vláda řekla ve Sněmovně o důvěru). Koaliční partneři jsou hadr, se kterým si ODS udělá, co chce. Jenže lidovci a STAN nejsou ve Sněmovně malé kluby. V součtu jsou mnohem silnější než ODS (23 + 33 vs. 34).

Když si vezmu vyjadřování Bartoše a Schillerové, neřekli v Otázkách V. Moravce nic překvapivého. Bartoš vypadal dost špatně, otřeseně, i přesto se jako obvykle držel toho, že diváky utopí v technikáliích, kterým nemůže téměř nikdo rozumět.

Zastával se svých projektů a lidí, což působilo až zoufale. Vrcholem zoufalství ale bylo prohlášení o tom, že piráti budou, a hlavně už byli, konstruktivní opozicí. Stále asi nepochopil, že vláda se bez jejich poslanců obejde a že pokud chtějí mít ve sněmovních volbách 2025 více než 5 procent, budou muset být opozicí tvrdou, viditelnou, s vládou nezaměnitelnou.

