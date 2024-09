"Cibule je chutná". Političtí vězni pracují na cibulové plantáži poslance AfD Jörga Dornaua

27. 9. 2024

Našli jsme jednoho z těch "politických", kteří třídili cibuli pro Jörga Dornaua ve společnosti «Cybulka-Bel». Jmenuje se Andrej (jméno bylo změněno). Není jediný, koho CIO poslalo na zemědělskou práci, ale byl jediný, kdo byl ochoten podělit se o svůj příběh s Reform.news.

"Cibule je chutná"

Andrej byl zadržen v únoru 2024. Byl odsouzen k 15 dnům v CIO za to, že lajkoval příspěvek na sociálních sítích. Andrej popisuje pracovní podmínky následovně:

— Vzali nás do skladu. Únor, sklep, každý měl jiné oblečení. Takže nám mrzly ruce a nohy. Snídaně byla v 7:00. Pracovali jsme do 18:00 bez jídla a pití. Cibule je chutná.

Andrej říká, že byla podepsána smlouva mezi "Cybulka-Bel" a CIO společnosti Lida. Poznamenává, že práce nebyla vynucená. Vydělané peníze byly určeny na pokrytí nákladů na pobyt v CIO.

— Souhlas s prací jsme podepisovali každý den. Pokud si předák myslel, že vězeň pracuje dobře, dostal zaplaceno. CIO Lidy dostal zaplaceno 30 rublů, zadržení kolem 20. Cibule byla tříděna pro obchodní síť "Evroopt".

Na otázku, zda slyšel něco o německém farmáři, Andrej odpovídá:

— Viděl jsem ho dokonce! Vysoký, holohlavý muž. Jednou přijel ve svém autě s německou poznávací značkou. Vešel do skladu, kde jsme spolu s najatými dělníky třídili cibuli.

Při pohledu na fotografii Jörga Dornaua Andrej odpovídá:

— Vypadá jako on!

Kdo je Jörg Dornau?

Jörg Dornau se narodil v Borně v Sasku. Je mu 53 let, má zemědělské vzdělání a věnuje se podnikatelským aktivitám. V roce 2016 Dornau vstoupil do krajně pravicové proruské strany "Alternativa pro Německo" (AfD). Od roku 2019 je poslancem saského parlamentu, kde zastupuje parlamentní skupinu AfD pro zemědělskou politiku.

Dornau byl také členem extremistické radikální frakce AfD známé jako "Křídlo".

Německý politik se dostal na titulní stránky německých médií poté, co vyšlo najevo, že vlastní zemědělský podnik "Cybulka-Bel" LLC v Bělorusku. Jeho farma pěstuje cibuli a další zeleninu na několika stovkách hektarů v okrese Lida. Zatímco podnikání není podle saského parlamentního práva pro členy parlamentu zakázáno, Jörg Dornau zatajil své podnikání v Bělorusku, čímž porušil oznamovací povinnost. V důsledku toho mu saský parlament v srpnu 2024 udělil pokutu ve výši 20 862 eur.

"Cybulka-Bel"

V Bělorusku se německý podnikatel často objevoval ve státních běloruských médiích, setkával se s vysoce postavenými úředníky a těšil se přízni úřadů.

Svou společnost, LLC "Cybulka-Bel", zaregistroval v říjnu 2020 ve vesnici Gudy v okrese Lida v Hrodenské oblasti. Bylo to přesně v době, kdy Alexandr Lukašenko s pomocí svých bezpečnostních sil potlačoval masové protesty proti zfalšování prezidentských voleb.

Rozhodnutím okresního výkonného výboru Lida byly pozemky o celkové rozloze 1 555,4 hektarů z RUP "Sovchoz Lidskij" postupně převedeny na "Cybulka-Bel" k trvalému využití.

"Jörg Dornau je předním specialistou na pěstování cibule v Německu. Zemědělci z Lipska očekávají, že do tří let vyprodukují více než 10 000 tun cibule ročně. To znamená, že přibližně každá pátá cibule vypěstovaná v naší zemi bude z Lidy," chlubily se noviny Lukašenkovy administrativy "SB. Belarus Today" v červenci 2021.

Náklady na projekt se podle místopředsedy okresního výkonného výboru Lidy Igora Kvasovky odhadovaly na 4,7 až 6 milionů rublů (1 410 000 až 1 800 000 eur).

"Kromě pěstování a zpracování zeleniny plánuje investor vytvořit plnohodnotný logistický komplex pro skladování a zpracování produktů. Bude vytvořeno 45 nových pracovních míst," napsal v lednu 2021 státní deník "Lidskaja Gazeta".

Zní to slibně, že? Nová pracovní místa!

Kromě toho se společnost "Cybulka-Bel" účastnila vládních zadávacích řízení. V letech 2022 až 2024 poskytla společnost Jörga Dornaua státu třikrát služby vápnění půd pro kyselé půdy. Celkové náklady na tyto služby činily 70 992 běloruských rublů.

Pro Jörga by bylo nesmírně obtížné bez znalosti jazyka a nezbytných konexí podnikat v Bělorusku. Má partnera, podnikatele Jurije Kunického, který žije v Německu. Německé tiskové materiály ho popisují následovně:

"… Po mnoho let pracoval pro ruský a běloruský propagandistický aparát a v jeho úvěrových zprávách se uvádí: "Obchodní vztahy se nedoporučují"."

To mu nezabránilo v tom, aby vstoupil do společného podniku s Dornauem: 50 % společnosti "Cybulka-Bel" vlastní Kunickij. Od prosince 2020 do listopadu 2023 byl také ředitelem společnosti, teprve později tuto pozici předal Dornauovi.

V článku z "Lidskaja Gazeta" ze dne 31. března 2021 Jurij Kunickij uvedl, že proces přidělování pozemků probíhá v souladu s platnými právními předpisy. "Řeší se také otázka personálního obsazení. Tým se postupně rozrůstá. V současné době přijímáme na tuto práci obsluhu strojů. Celkově společnost plánuje zaměstnat až 50 lidí, včetně sezónních pracovníků," napsal deník.

"Při této příležitosti bych rád poděkoval okresnímu a regionálnímu vedení za jejich důvěru. Dostali jsme zelenou," řekl Kunickij.

"Sezónní" pracovníci

Jak vidíme, Jörg Dornau zvolil poněkud nekonvenční přístup k řešení personální otázky ve společnosti "Cybulka-Bel". Osobně kontroloval práci běloruských politických vězňů. Německý politik věděl a podepsal dokumenty týkající se "služeb" poskytovaných institucí, kde jsou Bělorusové záměrně mučeni.

Během své návštěvy Běloruska Dornau poznamenal:

"Německo přichází o ekonomické příležitosti v zemi, která se nachází v srdci nové "Hedvábné stezky", která slouží jako jakýsi most k Euroasijské ekonomické unii s více než 180 miliony spotřebitelské populace."

Dornau se rozhodlo nenechat si ujít šanci na ekonomickou spolupráci se zemí v srdci Hedvábné stezky a využil služeb poskytovaných lidským "Centrem pro izolaci pachatelů".

Připomínáme, že pro "politické" ve vazebních celách jsou vytvářeny zvláštní podmínky: Matrace, polštáře a ložní prádlo jsou odnášeny. Je zakázáno sedět nebo ležet na postelích. Zadržení jsou zbaveni všech balíčků. Světlo v cele je zapnuté 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a v noci jsou několikrát buzeni. Většina buněk nemá toalety ani umyvadla – pouze plastový kbelík v rohu, který musí být každé ráno vyprázdněn na společnou toaletu na chodbě. Náš dotazovaný Andrej označuje tyto podmínky za mučivé.

V moderním Bělorusku není možné trestat ty, kteří zneužívají nedostatek práv Bělorusů. Tým Reform.news proto doufá, že německá společnost dokáže Jörgu Dornauovi sdělit etické obavy týkající se praxe využívání politických vězňů jako pracovní síly.

Reform.news požádal Jörga Dornaua o komentář, ale do doby zveřejnění článku jsme nedostali odpověď.

Zdroj v angličtině: ZDE

