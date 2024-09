„Přestaňte zabíjet děti": protesty při příjezdu Netanjahua na zasedání OSN

27. 9. 2024

čas čtení 5 minut



Protestující se shromáždili před sídlem OSN v New Yorku, aby se postavili proti návštěvě izraelského premiéra a vyzvali k ukončení války v Gaze.



Když izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek dorazil do New Yorku před svým projevem na Valném shromáždění OSN, který je naplánován na páteční ráno, shromáždili se poblíž sídla OSN protestující proti válce v Gaze.



Jedna skupina lidí, která mávala izraelskými vlajkami a transparenty, se označila za neformální koalici židovských a Izraelem vedených organizací, které zaujímají protiokupační a protiválečný postoj ve vztahu k palestinským územím. Shromáždili se poblíž budovy OSN na Manhattanu, aby protestovali proti Netanjahuovu příjezdu poté, co v noci přiletěl z Izraele.

Když izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek dorazil do New Yorku před svým projevem na Valném shromáždění OSN, který je naplánován na páteční ráno, shromáždili se poblíž sídla OSN protestující proti válce v Gaze.Jedna skupina lidí, která mávala izraelskými vlajkami a transparenty, se označila za neformální koalici židovských a Izraelem vedených organizací, které zaujímají protiokupační a protiválečný postoj ve vztahu k palestinským územím. Shromáždili se poblíž budovy OSN na Manhattanu, aby protestovali proti Netanjahuovu příjezdu poté, co v noci přiletěl z Izraele.



Když začalo mrholit, promluvil k davu asi 50 lidí řečník, který vyzval k příměří v Gaze a shromážděným řekl, že „Netanjahu bude v pátek lhát světu“, stejně jako „lže nám Izraelcům“.



„Přestaňte zabíjet děti, ukončete válku, podepište dohodu, přiveďte rukojmí domů,“ pokračoval řečník. „Žádné vojenské řešení neexistuje.“



Další protesty jsou plánovány na čtvrteční večer, pátek a sobotu.



Lidé nesli nápisy „přiveďte rukojmí domů“ a „ukončete válku“, a když v projevu zaznělo Netanjahuovo jméno, dav skandoval „hanba, hanba, hanba“.



Phylisa Wisdomová, výkonná ředitelka New York Jewish Agenda, jedné ze skupin organizujících protest, uvedla, že se koalice sešla, aby vyzvala Netanjahua k dosažení dohody o ukončení války v Gaze a k vyvedení zbývajících izraelských rukojmích zajatých při útoku vedeném Hamásem na jižní Izrael 7. října loňského roku.



„Neexistuje jiné než diplomatické řešení a my se snažíme, aby toto poselství proniklo a dostalo se k Netanjahuovi, k naší vládě a ke všem spojencům míru, kterým záleží na izraelských a palestinských životech,“ řekl Wisdom. Dodala, že skupiny plánují protestovat také před Netanjahuovým hotelem.



Přestože se tento týden pozornost obrátila k izraelské vojenské ofenzívě proti Hizballáhu v Libanonu a mezinárodní představitelé vyzvali Izrael k jednání o příměří na obou frontách, protesty proti Netanjahuovi se soustředily především na válku v Gaze, která trvá již téměř rok.



Mezi účastníky byl i Zahiro Šahar Mor, jehož 79letý strýc byl 7. října unesen z Izraele militanty a držen jako rukojmí v Gaze až do srpna, kdy jeho tělo nalezla izraelská armáda.



Šahar Mor řekl, že v úterý přiletěl z Izraele do New Yorku, aby se jeho návštěva shodovala s Netanjahuovou, a vyjádřil své rozčarování nad tím, že Netanjahu je v New Yorku, a ne v Izraeli, kde podle Šahara Mora „ve skutečnosti leží jeho odpovědnost“.



„Myslím, že je směšné, že tomu celý svět tleská a přijímá to,“ řekl Šahar Mor s odkazem na Netanjahuův projev v OSN.



Šahar Mor uvedl, že se domnívá, že konflikt se protahuje, protože Netanjahuova vláda se prostě „chce udržet u moci“, a dodal, že Netanjahu „vede psychologickou válku“ proti němu a rodinám ostatních rukojmích i proti rodinám v Gaze.



Šahar Mor řekl, že by si přál, aby Amerika na Netanjahua vyvíjela větší tlak.



„Především bych mu vůbec nedovolil přijet do USA,“ řekl.



„Situace v Izraeli je zpackaná, bez vnější pomoci se nedá napravit, [a] potřebujeme vaši pomoc,“ řekl s odkazem na USA a mezinárodní společenství.



Další osobou v davu byl ve čtvrtek newyorský rabín Sharon Kleinbaum.



„Je pobuřující, že Netanjahu je zde na této světové scéně,“ řekl Kleinbaum. „Je překážkou ukončení této války a přivedení rukojmích domů.“



„Tohle není sportovní zápas,“ dodal Kleinbaum. „Neexistuje vítěz a poražený a lidé, kteří si představují, že jedna strana vyhraje, pokud druhá strana prohraje ... tak na tom vůbec nestojím. Věřím ve společnou budoucnost a chci protestovat proti dehumanizaci obou stran, přičemž oba národy mají strašné vůdce.“



O zhruba hodinu později, jen o několik bloků dál, se skupina více než 300 propalestinských demonstrantů, z nichž mnozí drželi palestinské vlajky a měli na sobě kefíje, shromáždila před newyorskou veřejnou knihovnou na Páté avenue, než se vydala o několik bloků dál na východ k impozantní budově OSN, rovněž na protest proti Netanjahuově návštěvě.



Lidé drželi nápisy „Svobodná Palestina“ a transparenty obviňující izraelského premiéra z toho, že je válečný zločinec, a žádali USA, aby ukončily vojenskou pomoc Izraeli.



Pětatřicetiletá Myra Shallanová řekla, že chce, aby Netanjahu věděl, co si mnozí o jeho návštěvě myslí.



„Ráda bych se setkala s tím, jak jsme nespokojeni,“ řekla Shallanová.



Na dalších protestních cedulích bylo napsáno „ukončete veškerou pomoc USA Izraeli“ a „zastavte válečnou mašinérii“, „přiveďte rukojmí domů“ a „pošlete Netanjahua do Haagu“.



Poslední heslo odkazuje na Mezinárodní trestní soud (ICC) se sídlem v Nizozemsku. V květnu požádal žalobce ICC Karim Khan soud o vydání zatykače na Netanjahua a jeho ministra obrany Yoava Gallanta kvůli údajným válečným zločinům a zločinům proti lidskosti v Gaze.



Porota soudců tuto žádost, které by v případě vyhovění musely země, které jsou signatáři ICC, Netanjahua v případě jeho návštěvy zadržet, stále posuzuje. Spojené státy však nejsou signatářem ICC a nejsou jeho rozhodnutími vázány.





Izrael minulý týden Khanovu žádost napadl.







Zdroj v angličtině ZDE

0