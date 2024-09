Rakousko: Lidé mají právo na pitnou vodu. Rakouská krajní pravice se s blížícími se volbami veze na vlně hněvu veřejnosti

28. 9. 2024

čas čtení 7 minut





V průzkumech veřejného mínění vede prokremelská FPÖ, která je proti imigrantům. Roste frustrace z politického statu quo





Strach, nejistota a podezíravost panují v jihorakouském Klagenfurtu před nedělními parlamentními volbami, v nichž se krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ) může poprvé v poválečném období stát nejsilnější silou v zemi.



Voda z kohoutku v tomto městě s barokními fasádami a nádherným alpským jezerem je již nejméně týden, podle některých místních obyvatel mnohem déle, kontaminována fekálními bakteriemi a není bezpečná k pití. Příčinu se zatím nepodařilo zjistit nikomu, ani vládě, ani úředníkům z oblasti životního prostředí, ačkoli v hospodách a temných zákoutích internetu kolují nepodložené teorie o otrávených studnách, migrantech a dalších obětních beráncích. Řešení není ani v dohledu. „Plán C“, jak šéf veřejných prací Erwin Smole popsal proplachování potrubí zředěným chlórem, se stále zvažuje poté, co jiná opatření selhala. Strach, nejistota a podezíravost panují v jihorakouském Klagenfurtu před nedělními parlamentními volbami, v nichž se krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ) může poprvé v poválečném období stát nejsilnější silou v zemi.Voda z kohoutku v tomto městě s barokními fasádami a nádherným alpským jezerem je již nejméně týden, podle některých místních obyvatel mnohem déle, kontaminována fekálními bakteriemi a není bezpečná k pití. Příčinu se zatím nepodařilo zjistit nikomu, ani vládě, ani úředníkům z oblasti životního prostředí, ačkoli v hospodách a temných zákoutích internetu kolují nepodložené teorie o otrávených studnách, migrantech a dalších obětních beráncích. Řešení není ani v dohledu. „Plán C“, jak šéf veřejných prací Erwin Smole popsal proplachování potrubí zředěným chlórem, se stále zvažuje poté, co jiná opatření selhala.





Když si místní občané vyzvedávali zdarma pitnou vodu v plastových lahvích z distribučního místa v kongresovém centru, byl jasně vidět pesimismus a rozhořčení nad politickou třídou, které podnítily vzestup krajní pravice v celé Evropě.



„Ještě jsem se nerozhodla, koho budu volit - dnes je těžké někomu věřit,“ shrnula protivládní nálady 55letá nemocniční sestra Elisabeth Lifteneggerová, když si nakládala nákupní vozík s pitnou vodou.



„Lidé jsou prostě unavení a nedostali ani zdaleka dost informací“ o kontaminaci, řekla Valbone Krasniqiová, 45letá kancelářská pracovnice, která v 90. letech emigrovala z Kosova jako dítě. Zatímco její desetiletý syn hrál na předním sedadle videohru, zvedla do kufru svého auta bednu s vodou.



„Je to jedna věc za druhou. Obvykle nevolím, ale myslím, že tentokrát půjdu - každý rok se mi zdá, že je to těžší a těžší. Nechápu, proč lidé neprotestují v ulicích - měli by se probudit.“



Protiimigrantská a protiislámská FPÖ může počítat s kritickým momentem pravicových extremistů v mnoha částech Evropy. Ale i v případě vítězství by schopnost FPÖ sestavit vládu závisela na tom, zda s ní některá z mainstreamových stran bude souhlasit se spoluprací, protože má malou šanci získat absolutní většinu.



Důsledky silné FPÖ by se však projevily daleko za hranicemi Rakouska, malé devítimilionové země, která má díky své geografické poloze a silným spojenectvím tendenci v EU převyšovat svou váhu.



Mnoho Klagenfurťanů uvedlo, že vodní krize je jako poslední kapka po letech obav z politického vedení v oblasti imigrace a azylu, rostoucích životních nákladů a války na Ukrajině.



„Je to katastrofa - o problému nás informovali příliš pozdě,“ řekla sedmapadesátiletá Michaela a dodala, že ona a její manžel Peter se po pití vody z kohoutku cítili špatně až tři týdny předtím, než vláda vydala varování.



Řekla, že zatímco oni jako manželé museli „obracet každý cent“, aby vyšli s penězi, „ostatní - cizinci - dostávají všechno na ruku“. Michaela, která odmítla uvést své příjmení, uvedla, že FPÖ je jedinou stranou, která mluví o odebrání dávek nerakouským občanům.



FPÖ se problémů s vodou chopila jako symbolu širšího selhání vlády.



FPÖ, která je rovněž prokremelská a hluboce euroskeptická, se v červnových volbách do Evropského parlamentu umístila v Rakousku na prvním místě. Podpora strany ve spolkové zemi Korutany, jejímž hlavním městem je Klagenfurt, dosáhla 33,2 %, což je nejvíce v zemi.



Několik dní před nedělními volbami má FPÖ v průzkumech veřejného mínění těsný celostátní náskok s přibližně 27% podporou před vládnoucí konzervativní Rakouskou lidovou stranou (ÖVP) s 25% a opozičními sociálními demokraty s 21%. Odštěpené strany, jako jsou komunisté, kterým se daří v některých rakouských městech, a apolitická strana Pivo, se v průzkumech pohybují těsně pod hranicí 4 % pro zastoupení.



Zatímco krajní pravice se dostala k moci v zemích EU včetně Itálie a Nizozemska a tento měsíc poprvé od nacistické éry zvítězila v německé spolkové zemi, FPÖ je v Rakousku, které se podle mnohých kritiků nikdy plně nevyrovnalo se svou nacistickou minulostí, již dlouho součástí hlavního proudu.



FPÖ, kterou založili bývalí nacističtí funkcionáři a která měla bývalým fašistům po druhé světové válce poskytnout politický domov, se ubývala relativně umírněná, dokud bývalý předseda FPÖ a korutanský premiér Jörg Haider, který v roce 2008 zemřel při autonehodě u Klagenfurtu, nevyužil obav z přistěhovalectví a neudělal z ní silnou politickou sílu.



Zatímco Německo udržovalo tvrdý postoj proti vstupu ultrapravice AfD do vlád, Rakousko ohromilo Evropu, když ÖVP učinila z krajní pravice svého partnera ve vládě po volbách v roce 1999 a znovu v roce 2017 v krátkodobých koalicích. FPÖ má vládní křesla ve třech z devíti rakouských spolkových zemí.



Haiderovo dědictví se v Korutanech stále silně projevuje, zejména ve venkovských regionech, kde je FPÖ nejsilnější. Ale i v Klagenfurtu s malebným starým městem a teplým třpytivým jezerem, které láká turisty z celé Evropy, stále rezonuje jeho ostrá antiestablishmentová rétorika.



Julia Partheymüllerová, politoložka z vídeňského Centra pro výzkum voleb, uvedla, že ničivé záplavy způsobené bouří Boris tento měsíc a kontaminace vody v Klagenfurtu jsou katastrofy, které se mohou ukázat jako rozhodující v těsném souboji, nerozhodnutí voliči zvažují své možnosti.



„Vládní strany v krizových situacích těží, protože jsou v popředí a mohou prokázat svou schopnost jednat,“ řekla. „Hodně však záleží na tom, jak efektivní je jejich krizové řízení vnímáno občany.“



Navzdory pochybnostem o vedoucí úloze ÖVP v situaci vysoké inflace a slabých hospodářských výsledků bude rakouský kancléř Karl Nehammer pravděpodobně klíčový pro jakoukoli budoucí vládu.



Vedl tvrdou kampaň jako umírněná alternativa k FPÖ, která používá protiimigrační hesla jako „Pevnost Rakousko“ a „Rakousko na prvním místě“ a kterou vede polarizující bývalý tvrdý ministr vnitra Herbert Kickl, který si libuje v nacistické rétorice, ale popírá jakékoli úmyslné historické odkazy.



Vzhledem k tomu, že výsledek voleb je na ostří nože, mnoho voličů uvedlo, že se cítí obzvláště motivováni zúčastnit se voleb a něco změnit. „Volební účast bude vysoká - v neděli určitě půjdu volit,“ řekl sedmapadesátiletý účetní na farmě Johann Uhl, který používá invalidní vozík. „Budeme bojovat za to, aby se slavný střed udržel a aby nezvítězila žádná síla podporující rasistický nebo protiunijní kurz.“



Podle Partheymüllera bude výsledek nedělních voleb nesmírně těsný a bude záviset na mobilizaci.





„Země se může skutečně vydat oběma směry,“ řekla.







Podrobnosti v angličtině ZDE

