Trump se chlubí silnými vztahy se Zelenským - a Putinem

27. 9. 2024

Při pátečním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v New Yorku bývalý prezident a republikánský kandidát Donald Trump uvedl, že má se Zelenským „velmi dobré vztahy“, a poté pokračoval: „Mám také velmi dobrý vztah s prezidentem Putinem.“



Zelenskyj, který stál vedle Trumpa, okamžitě reagoval na Trumpovy výroky o jeho pozitivním vztahu s Putinem a řekl, že doufá, že on a Trump mají lepší vztah než je ten mezi Putinem a Trumpem.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že on a bývalý prezident Donald Trump mají „společný názor, že válku na Ukrajině je třeba zastavit“, a že je důležité setkat se s oběma kandidáty na prezidenta USA.



Setkání Zelenského s Trumpem v Trump Tower v New Yorku se uskutečnilo den poté, co se ukrajinský vůdce setkal ve Washingtonu s demokratickou kandidátkou na prezidentku Kamalou Harrisovou.



Trump a Zelenskyj se společně objevili v Trump Tower v New Yorku



„Je nám ctí, že je tu s námi pan prezident, a on toho hodně zažil,“ řekl Trump na adresu Zelenského, který stál vedle něj.





„Musí čelit obrovskému množství věcí,“ řekl Trump a dodal: „Budeme diskutovat a uvidíme, co vymyslíme.“



