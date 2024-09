Co způsobí izraelské zavraždění šéfa Hizballáhu?

28. 9. 2024

Co způsobí smrt vůdce Hizballáhu? Otázka, kterou jsem položila Fawazovi Gergesovi, profesorovi blízkovýchodní politiky na London School of Economics a autorovi knihy Co se opravdu pokazilo? Západ a selhání demokracie na Blízkém východě.

Fawai Gerges: Nasralláh je ikonickou postavou, a to nejen pro příznivce a stoupence Hizballáhu. Ale je ikonickou postavou pro většinu osy odporu, takzvanou osu odporu v Sýrii, v Libanonu, v Jemenu, na dalších místech, v Íránu. Řekl bych, že Nasralláh je nebo byl stejně důležitý jako nejvyšší íránský vůdce Alí Chameneí. Vybudoval si velkou důvěru a důvěryhodnost mezi svými stoupenci a příznivci a lidmi obecně. Dokonce i průzkumy, které máme v Izraeli. většina Izraelců naslouchala tomu, co říkal, velmi vážně. Jeho slova a sliby a hrozby berou velmi vážně, takže jeho odchod, jeho odchod zanechá v Hizballáhu obrovské vakuum, protože ať už Nasralláha nahradí kdokoli, nahradit tak charismatického a mocného vůdce bude vyžadovat hodně času, úsilí a energie.



Moderátorka: Jak riskantní je tato izraelská taktika?



Fawai Gerges: okud je historie vodítkem, vražda Nasralláha a dalších vrcholných představitelů strategickou situaci Izraele nezmění. Vždyť jde o válku se vším všudy. Pokud je náš výklad správný, Izrael nikdy nebude mít mír a bezpečnost, dokud bude tato válka pokračovat. Pokud je zastřešujícím strategickým cílem Izraele návrat jeho vysídlených 60 nebo 65 000 lidí do jejich domovů na izraelsko-libanonské hranici, tento zastřešující cíl se roztříštil na milion kousků. Hizballáh je v tuto konkrétní chvíli skutečně vyveden z rovnováhy. Je vyveden z míry. A je pro ně výzvou, aby si v příštích několika týdnech skutečně udělali pořádek. Jakmile to udělají, myslím, že Izrael bude terčem velké strategické odvety, která pravděpodobně přinese statisíce vysídlených lidí v Izraeli. Izrael. A pokud Izrael skutečně zahájí pozemní útok, bude Libanon děsit izraelskou armádu stejným způsobem, jako Afghánistán a Irák děsily americkou armádu téměř 20 let. Přestože nelze srovnávat nejmocnější národ, Spojené státy a Izrael, ve střední síle a nyní se staví nejen proti Hizballáhu, ale i proti samotnému Íránu. Chci říct, že je také třeba myslet na to, že se z toho snadno může stát širší regionální konflikt a že to není jenom rok nebo tak. Pokud to bude opravdu totální válka, bude to dlouhá, dlouhá válka. Bude to přinejmenším desetiletá válka, stejně jako když Izrael v roce 1982 napadl Libanon.





