Trump se odmítl setkat se Zelenským, aby diskutovali o "plánu vítězství"

27. 9. 2024

Donald Trump se neplánuje setkat s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Rusko nelze porazit a demokraté, kteří podporují Ukrajinu zbraněmi, dělají všechno špatně, řekl znovu republikánský prezidentský kandidát. Pouze Joe Biden a Kamala Harrisová nyní budou muset od ukrajinského lídra vyslechnout "plán vítězství".

Jak agentuře AP řekl zástupce ústředí Trumpovy kampaně, tento týden se nesetká se Zelenským, který odletěl do Spojených států na Valné shromáždění OSN s cílem setkat se s vedením USA a oběma prezidentskými kandidáty. Podle zdroje agentury se schůzka se Zelenským neplánuje. Ukrajinský prezident mezitím minulý týden řekl, že se plánuje setkat s Trumpem, mimo jiné.

Ve čtvrtek Zelenského přijali Joe Biden a prezidentská kandidátka Kamala Harrisová. V úterním projevu před Valným shromážděním OSN Biden řekl, že válka rozpoutaná Vladimirem Putinem nedosáhla svého hlavního cíle: "Měl v úmyslu zničit Ukrajinu, ale ta je stále svobodná." Biden vyzval OSN, aby podporovala Ukrajinu, "dokud nezíská spravedlivý a trvalý mír".

Spojené státy se potřebují "vymanit" z rusko-ukrajinské války a Bílý dům nemá žádný plán, jak to udělat, řekl Trump během projevu v Georgii: "Biden a Kamala nás zatáhli do této války na Ukrajině a teď se z ní nemohou dostat." Jak to lze udělat ve skutečnosti, Trump opět nevysvětlil. Řekl pouze, že Rusko bojuje ve válkách až do konce: "Jak mi někdo onehdy řekl, porazili Hitlera, porazili Napoleona. To je to, co dělají. Bojují. A to je nepříjemné."

Soudě podle tohoto prohlášení, nikdo Trumpovi neřekl, že Rusko prohrálo krymskou, rusko-japonskou, 1. světovou nebo afghánskou válku.

