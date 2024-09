„Vítězíme,“ řekl Netanjahu v OSN a varoval Írán, že není místo, kam by Izrael nedosáhl

27. 9. 2024

čas čtení 4 minuty

Video, jak diplomaté před Netanjahuovým projevem houfně odcházejí ze sálu: Diplomats exiting the UNGA while Netanyahu speech started pic.twitter.com/Wmej5daDiH — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 27, 2024

Netanjahu rovněž kritizoval OSN a označil ji za „bažinu antisemitské žluči“. „Dokud nebude s Izraelem, dokud nebude s židovským státem zacházeno jako s ostatními národy, dokud nebude tato antisemitská bažina vysušena, nebudou spravedlivě smýšlející lidé všude na světě na OSN pohlížet jako na nic jiného než na opovržlivou frašku.“



Na mušku si vzal také žalobce Mezinárodního trestního soudu.



Benjamin Netanjahu ve svém projevu na Valném shromáždění OSN zdůraznil, že Izrael nechce vidět zemřít jediného nevinného člověka.



„Žádná armáda nedělá to, co dělá Izrael, aby minimalizoval civilní oběti: shazujeme letáky, posíláme textové zprávy, telefonujeme po milionech, abychom zajistili, že se palestinští civilisté dostanou mimo nebezpečí,“ řekl.



Před luxusním hotelem Loews Regency na Park Avenue se na druhé straně ulice shromáždila malá skupina protestujících proti Benjaminu Netanjahuovi. Někteří mávali izraelskými vlajkami, jiní drželi cedule s Netanjahuovým obličejem otištěným červeným otiskem ruky.



Jeden z protestujících, 55letý Jehuda Cohen, odsoudil Netanjahuův projev v OSN.



„Zatímco v Izraeli probíhá intenzivní válka, on se zabývá sám sebou... myslí si, že je velký řečník, že svým projevem zachrání Izrael, ve skutečnosti Izrael ničí. Je zodpovědný za události ze 7. října,“ řekl Cohen.



„Musí všechno odložit, zastavit válku a přistoupit na dohodu o rukojmích. Chci, aby se můj syn vrátil domů. Poslal jsem svého syna do armády, aby mohl chránit Izrael. Sedmého října byli v přesile, on byl zanedbán a unesen... Izraelská vláda, to není tak, že nedělá nic pro dohodu o rukojmích, dělá vše pro to, aby zabránila dohodě o rukojmích,“ dodal Cohen.



Netanjahu rovněž zdůraznil potřebu dosáhnout mírové dohody se Saúdskou Arábií a odkázal na zkušenosti z Abrahámových dohod.



„Říkám vám, jaké požehnání by takový mír se Saúdskou Arábií přinesl - byl by přínosem pro bezpečnost a ekonomiku našich dvou zemí, podpořil by obchod a cestovní ruch v celém regionu, pomohl by přeměnit Blízký východ v obrovskou globální sílu,“ řekl.



„Jsem si jist, že takový mír by byl skutečným obratem v dějinách: znamenal by historické usmíření mezi arabským světem a Izraelem, mezi islámem a judaismem, mezi Mekkou a Jeruzalémem,“ řekl izraelský vůdce.



„Jedním z nejlepších způsobů, jak zmařit nekalé plány Íránu, je dosáhnout míru,“ dodal.



'Nedáme pokoj, dokud se naši občané nebudou moci bezpečně vrátit do svých domovů', říká Netanjahu



Benjamin Netanjahu na adresu Hizballáhu uvedl, že tato skupina vraždila občany mnoha zemí a nevyprovokovaně útočila na Izrael.



„Už toho bylo dost,“ řekl. „Nedáme pokoj, dokud se naši občané nebudou moci bezpečně vrátit do svých domovů,“ dodal. „Nebudeme akceptovat teroristickou armádu usazenou na naší severní hranici, která je schopna spáchat další masakr ve stylu 7. října,“ dodal.



„Hamás musí skončit,“ prohlásil na Valném shromáždění OSN izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Izrael usiluje o demilitarizovanou a deradikalizovanou Gazu, zdůraznil.



Rukojmí musí být vráceni svým rodinám, dodal.





Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, na Valném shromáždění OSN řekl, že letos neměl v úmyslu přijet, ale poté, co slyšel „lži a pomluvy“, které byly na Izrael uvaleny, rozhodl se přijet a „uvést věci na pravou míru“.





„Izrael usiluje o mír, Izrael touží po míru,“ řekl a dodal, že Izrael se musí bránit proti ‚divokým vrahům‘.







Zdroj v angličtině ZDE

