Trump: Ukrajina "je mrtvá"

27. 9. 2024

Volodymyr Zelenskyj nedomyslel svůj záměr získat podporu obou amerických prezidentských kandidátů. Donald Trump každý den zintenzivňuje útoky na ukrajinského prezidenta a republikány urazila jeho návštěva vojenského závodu ve státě Pensylvánie, která je důležitá pro výsledek voleb. Volodymyr Zelenskyj nedomyslel svůj záměr získat podporu obou amerických prezidentských kandidátů. Donald Trump každý den zintenzivňuje útoky na ukrajinského prezidenta a republikány urazila jeho návštěva vojenského závodu ve státě Pensylvánie, která je důležitá pro výsledek voleb.

"Ukrajina již neexistuje. Tohle už není Ukrajina. Nebude možné nahradit tato města a vesnice, mrtvé lidi, tolik mrtvých lidí. Jakákoliv dohoda, i ta nejhorší, bude lepší než ta, kterou máme teď," řekl Trump s odkazem na dohodu s Ruskem o ukončení války.

Zelenskyj se chtěl setkat s ústředím obou kandidátů, aby je seznámil se svým plánem na vítězství. Setkání s Joem Bidenem a Kamalou Harrisovou se uskutečnilo ve čtvrtek. Trumpův rozvrh však podle zástupců jeho ústředí nezahrnuje schůzku se Zelenským.

Podle zpráv z médií, s odvoláním na západní představitele, kteří byli informováni o hlavních ustanoveních "plánu vítězství", Kyjev vyzývá ke zvýšení vojenské podpory a k neomezovaní použití prostředků. Ústřední část plánu vyžaduje, aby Spojené státy daly Ukrajině zelenou k použití zbraní, jak uzná za vhodné, řekl finský prezident Alexander Stubb deníku The Wall Street Journal. Bez takového povolení, řekl, bude zbytek ukrajinských návrhů "méně relevantní", protože pro ni bude obtížné odolat pokračující ruské agresi.

Trump v pondělí označil Zelenského za "největšího obchodníka v historii": "Pokaždé, když přijde do země, odchází s 60 miliardami dolarů." Na středečním shromáždění Trump pokračoval v útocích na Zelenského kvůli této otázce: "Nadále dáváme miliardy dolarů muži, který odmítá uzavřít dohodu, Zelenskému. Jakákoli dohoda, kterou by mohl uzavřít, by byla lepší než situace, ve které jsme teď. A nyní je tu země, která byla zničena."

Trump zároveň nadále tvrdí, že je schopen okamžitě zastavit válku, pokud se vrátí do Bílého domu. "Pokud se nestanu prezidentem, zabředneme do této války. Udělám to, budu vyjednávat. Dostanu se odtamtud. Musíme se odtamtud dostat," řekl v úterý na jiné akci. O den dříve řekl: "Pokud vyhraji tyto volby, první věc, kterou udělám, je, že zavolám Zelenskému a prezidentu Putinovi a řeknu: 'Musíte souhlasit, je to šílené.'"

Trump se zdál být naštvaný na komentáře Zelenského, který na začátku své návštěvy Spojených států pochyboval o jeho schopnosti pochopit situaci na Ukrajině a dosáhnout míru, píší Financial Times. V rozhovoru pro New Yorker ukrajinský prezident naznačil, že bývalý prezident nechápe složitost konfliktu: "Mám pocit, že Trump ve skutečnosti neví, jak válku zastavit, i když si to může myslet."

Trump na středečním shromáždění řekl:

"Prezident Ukrajiny je v naší zemi a podniká malé nepříjemné útoky na vašeho milovaného prezidenta."

Proti Zelenskému se postavili i někteří další republikáni. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson mu poslal dopis, v němž návštěvu zbrojovky v Pensylvánii označil za "čistě stranickou snahu pomoci demokratům v kampani a zjevné vměšování do voleb". Johnson vyzval Zelenského, aby odvolal ukrajinskou velvyslankyni ve Spojených státech Oksanu Markarovou, která tuto návštěvu organizovala.

Pensylvánie je jedním ze sedmi takzvaných "swing states", za které kandidáti obou stran bojují o voliče. Zelenského kancelář uvedla, že návštěva je pouze "gestem vděčnosti" výrobci granátů, který je dodává na Ukrajinu. Harrisová se zároveň snaží využít podporu Washingtonu pro Ukrajinu, aby získala asi 750 tisíc Pensylvánců polského původu.

Počet Ukrajinců, kteří souhlasí se zahájením mírových rozhovorů s Ruskem, soudě podle průzkumů, postupně roste. Zároveň je více než 80 % stále proti obětování území pro mír. Nejsilnější opozici zaujímá armáda: pouze 18 % vojenského personálu a veteránů se domnívá, že stojí za to hledat kompromis, aby bylo možné ukončit válku prostřednictvím vyjednávání.

