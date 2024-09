"Humanita" není vždy nejvyšším nárokem

27. 9. 2024

Spory o aplikaci práva ozbrojeného konfliktu jsou často vedeny nástroji právní analýzy: Konkurenčními ustanoveními smluv; soudními rozhodnutími a historickými precedenty. Chci zde poukázat na hlubší spor týkající se celkové perspektivy, píše profesor Jeremy A. Rabkin. Spory o aplikaci práva ozbrojeného konfliktu jsou často vedeny nástroji právní analýzy: Konkurenčními ustanoveními smluv; soudními rozhodnutími a historickými precedenty. Chci zde poukázat na hlubší spor týkající se celkové perspektivy,

Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) po desetiletí vedl kampaň za rozšíření pojmu "humanitární" na všechny limity vedení války, přičemž nahradil starší termín válečné právo (nebo novější právo ozbrojeného konfliktu) "mezinárodním humanitárním právem" (IHL). Nároky lidstva se mohou zdát, téměř z definice, obsáhlejší, a tudíž vyššího statusu než nároky jednotlivých národů. Humanitární právo se také zdá být úzce spjato s lidskými právy. Proto přední advokační organizace původně zaměřené na lidská práva, jako Amnesty International a Human Rights Watch, považují MHP za přirozené rozšíření lidských práv a aplikují jej na bojové zóny.

Kdyby mezinárodní společenství dokázalo spolehlivě dodržovat mezinárodní standardy lidských práv všude a za všech okolností, možná by tolik nezáleželo na tom, kde jsou nakresleny hranice a která vláda skončila s daňovou a regulační pravomocí v jiných záležitostech. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát morálně povinné trvat na tom, aby válčící strany ve všech konfliktech dbaly na všechny požadavky MHP a poskytly jim co nejširší dosah, jaký si mohou věrohodně nárokovat, a to vše pro vyšší věc lidskosti. Tento názor však předpokládá proměnu našeho světa, která je stále nenaplněná a zdá se, že ani není na spadnutí.

Historická perspektiva

Před Dodatkovými protokoly I a II z roku 1977 zahrnovalo "humanitární právo" smlouvy týkající se zacházení se zraněnými bojovníky, válečnými zajatci a civilisty na okupovaných územích (tj. s těmi, kteří se neúčastní bitvy nebo nejsou schopni ovlivnit výsledek). Státy to někdy nazývaly "ženevským právem", jako uznání přípravných konferencí pořádaných MVČK. Haagské úmluvy z let 1899 a 1907, které se snažily kodifikovat standardy pro vedení probíhajících vojenských operací, začínaly ve svých preambulích s tímto vymezením: Tato pravidla byla "inspirována touhou zmenšit zlo války, pokud to dovolí vojenské požadavky...". Jinými slovy, cílem bylo zajistit pouze tolik humanitární ochrany, kolik bylo v souladu s prioritou připisovanou "vojenským požadavkům".

Dřívější generace považovaly tuto formuli za vyjádření zdravého rozumu. Pokud je "humanitární" zdrženlivost ztotožňována s omezováním bezprostředního lidského utrpení, jakákoli válka se bude zdát v rozporu s diktátem lidskosti. Válka téměř jakéhokoli druhu musí "vyžadovat" způsobení utrpení nepřátelským bojovníkům a alespoň určitý stupeň újmy okolním civilistům. Tradiční názor však tvrdil, že i ve spravedlivé válce se mnohé utrpení může ukázat jako cena, kterou stojí za to zaplatit za dosažení válečných cílů. Stejně jako v případě jiných kontextů nejsou okamžité účinky jediným hlediskem. Lékaři například rutinně amputují končetiny, aby ochránili zbytek těla před smrtelnou infekcí. Rodiče nebo učitelé trestají děti – s výslednými slzami nebo záští – aby je zachránili před pádem do lenosti nebo delikvence.

Obavy z čistě humanitárního hlediska

Je lákavé vyvážit tyto úvahy formulí, která vyřeší napětí tím, že připustí "jen tolik utrpení, kolik je nutné". To je však spíše výraz naděje než proveditelná metrika. Někteří komentátoři jsou optimističtí ohledně potenciálu vyšší analytiky při řešení takových otázek. Je poučné zamyslet se nad tím, proč je tak nepravděpodobné, že by to zajistilo všeobecnou shodu.

Můj přítel (a někdejší spoluautor) John Yoo navrhl, že použití síly by se mělo posuzovat podle toho, zda by pravděpodobné výsledky – tedy zvažování strategických přínosů oproti humanitárním nákladům – nabídly čistý příspěvek ke "globálnímu blahobytu". Předložil tento argument ve vztahu k zahájení nepřátelských akcí, nebo k tomu, co by angažovaní binaristé v této oblasti mohli považovat za odlišný právní terén ius ad bellum. Podobné obtíže jsou však i v případě akce v rámci probíhajícího tažení (ius in bello).

Pokud bychom tento přístup aplikovali na běžný život, mohli bychom říci, že někdo ohrožený kriminálním útokem by měl reagovat způsobem, který odráží konkurenční humanitární nároky. Mladý člověk může mít například právo použít smrtící sílu i k obraně proti útoku starého člověka. Na druhou stranu, možná bychom měli říci – abychom udrželi všechny konkurenční humanitární požadavky v rovnováze – že starý člověk by neměl použít smrtící sílu proti několika mladším útočníkům, i když je konfrontován se smrtící silou, protože starý člověk má jen dekádu nebo dvě života, které by chránil, zatímco útočníci, zejména dohromady, mohou mít v sázce mnoho desetiletí.

To však samozřejmě není názor zvykového práva. Umožňujeme oběti smrtelné hrozby použít smrtící sílu, pokud je to považováno za nezbytné pro sebeobranu, bez ohledu na to, zda útočník nebo oběť mohou ztratit více. Ve většině států povolujeme použití smrtící síly proti útočníkovi, který se vloupal do soukromého domu, a předpokládáme, že to stačí k označení potenciálně smrtelné hrozby. Pokud existuje nějaká otázka, zda síla ze strany obránce byla nepřiměřená, může ji rozhodnout porota, protože obecná pravidla nemohou na takovou otázku snadno odpovědět.

V mezinárodních záležitostech by upřednostňování humanitární zdrženlivosti mohlo znamenat, že malý stát by se nikdy neměl bránit proti většímu agresorovi, protože malý stát by pravděpodobně nezvítězil a následky neúspěšného obranného úsilí by se jednoduše sečetly jako ztráta pro "humanitu" (čest a inspirace pro budoucí generace se počítají obtížněji než současný počet mrtvých, pokud by se to první vůbec započítávalo do "čistého blahobytu").

A pak by bylo špatné vést válku proti nepříteli, který rozmařile obětuje své vlastní vojáky nebo se schovává za své vlastní civilisty, protože válka v tomto prostředí by jistě vyvolala obrovské ztráty. Strana s větším respektem k lidskosti by se mohla cítit povinna vždy ustoupit brutálnějším nepřátelům.

Ale samozřejmě, toto není mezinárodní právo o nic víc, než je to trestní právo. Charta OSN uznává "přirozené právo na sebeobranu" bez jakýchkoli výhrad nebo výhrad vůči snahám o sebeobranu, u nichž by se mohlo zdát nepravděpodobné, že převládnou, nebo které by si velmi pravděpodobně vyžádaly vysokou daň v podobě lidského utrpení.

Dokonce i po 2. světové válce (možná zejména po tolika obětech) většina analytiků stále předpokládala základní právo suverénních států na sebeobranu. Viděli by toto právo jako – slovy americké Deklarace nezávislosti – "nezcizitelné"; pro ohrožený lid je "jeho právem, je to jeho povinnost" se bránit. Doktrína ius cogens (závazky tak zásadní, že je nelze zrušit smlouvou) je nyní obvykle uplatňována v souvislosti s normami lidských práv. Původně však tento termín zavedl v roce 1937 jeden rakouský profesor, když v časopise American Journal of International Law tvrdil, že smlouva, která by bránila státu udržet si schopnost bránit se, by porušovala nejzákladnější morální premisy mezinárodního práva. "Je nemorální," napsal, "udržovat stát jako suverénní společenství a zároveň mu zakazovat bránit jeho existenci" (Verdross, str. 575).

Závěrečné myšlenky

Globální autorita, která by mohla rozhodovat o tom, co mohou státy udělat na obranu svého obyvatelstva, si nárokuje všezahrnující znalosti, které upíráme našim vlastním vládám v trestních záležitostech. Některá rozhodnutí musí být ponechána na jednotlivých státech nebo jednotlivých velitelích, pokud jde o jednotlivé (potenciální) oběti. Právo na sebeobranu není povolením od vyšší autority, ale uznáním, že vyšší autorita nemůže být vševědoucí a nemůže být licencována k tomu, aby vyměnila některé životy za to, že nestojí za to se bránit. Právo na sebeobranu je způsob, jakým zákon (v trestním právu stejně jako v mezinárodním právu) umožňuje obětem (nebo potenciálním obětem) vyjádřit se k hodnotě svých životů.

Lze to považovat za konkurenční problém; to znamená "humanitární" v protikladu k "vojenským" nebo "bezpečnostním" zájmům. Možná bychom však udělali lépe, kdybychom si uvědomili, že snížení celkového utrpení není jediným zájmem skutečného lidstva, jak dokazuje to, co skutečné lidské bytosti dělají a říkají. Lidskost se neprojevuje pouze prostřednictvím samozvaných humanitárních organizací.

Zdroj v angličtině: ZDE

