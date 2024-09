Němci jsou znepokojeni umístěním nových amerických raket

26. 9. 2024

Jejich rozmístění by mohlo být využito jako součást nějaké budoucí dohody s Ruskem, ale do té doby by pouze vytvářely nejistotu.

Ve Spojených státech si toho sotva někdo všiml - ale v Německu si toho všimli velmi silně - na červencovém summitu k výročí NATO došlo k dohodě mezi Washingtonem a Berlínem. Poprvé od 80. let Německo souhlasilo s umístěním tří typů amerických raket (pod americkým velením) na svém území, a to počínaje rokem 2026: křižující rakety Tomahawk Block 4 s doletem něco málo přes 1 000 mil, rakety Standard Missile-6 (SM-6) s doletem 230 mil, určené především pro protivzdušnou obranu, a hypersonické zbraně dlouhého doletu (LRHP), které jsou stále ve vývoji a budou mít dolet přes 1 800 mil, informuje na webu Responsible Statecraft Anatol Lieven.