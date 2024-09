Irák: Devítileté nevěsty

25. 9. 2024

Co by měly dělat devítileté holčičky?

Naprostá většina lidí na světě by na tuto otázku odpověděla stejně: devítileté holčičky by si měly hrát s kamarády, číst knížky, chodit do školy...

Nikdo se smyslem pro slušnost by neřekl: „Vdávat se.“ Ale přesně to chce skupina zákonodárců v Iráku

Někteří poslanci iráckého parlamentu prosazují pozměňovací návrh, který by mohl legalizovat dětské sňatky pro dívky již od devíti let a chlapce od patnácti let. Novela by umožnila párům vybrat si, zda se jejich záležitosti týkající se manželství, rozvodu, péče o děti a dědictví budou řídit náboženským právem nebo zákonem o osobním statusu, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch. Někteří poslanci iráckého parlamentu prosazují pozměňovací návrh, kterýa chlapce od patnácti let. Novela by umožnila párům vybrat si, zda se jejich záležitosti týkající se manželství, rozvodu, péče o děti a dědictví budou řídit náboženským právem nebo zákonem o osobním statusu,

Krok politiků legalizovat znásilňování dětí - protože, buďme upřímní, právě to se skrývá za eufemismem „dětské manželství“ - je odporný. Není to však jediný problém navrhovaných změn.





Změny by také podkopaly zásadu rovnosti před zákonem tím, že by náboženství, nikoli občanství, určovalo, jaká práva má Iráčan, a zrušily by ochranu žen, pokud jde o rozvod a dědictví.









Poslední navrhovaná změna právem vyvolala v Iráku odsouzení a rozsáhlé protesty . Ženy v parlamentu spojily své síly napříč politickým spektrem a bojují proti přijetí novely. Iráčanky a Iráčané také ve velkém počtu vyšli do ulic, aby proti němu demonstrovali.





Díky takovému organizování a protestům se sice podařilo odložit druhé čtení hrozné novely v parlamentu, ale jen asi o dva týdny. Novela tak nadále pokračuje v procesu, který směřuje k tomu, aby se stala zákonem. Irácký Nejvyšší soud kupodivu prohlásil, že novela bude v souladu s ústavou, přestože článek 14 ústavy zaručuje rovnost před zákonem.





Před hlasováním o novele proběhne v parlamentu ještě jedno závěrečné čtení. Není přesně jasné, kdy se tak stane.





Je však naprosto jasné, že iráčtí politici prosazující legalizaci znásilňování dětí by se měli vzpamatovat, naslouchat rozhořčeným Iráčanům a toto šílenství zastavit.







