Sílí apel na uvalení embarga na americké zbraně dodávané Izraeli

26. 9. 2024

čas čtení 4 minuty

Jeden z obhájců uvedl, že embargo „je naléhavě nutné, aby americké zbraně, placené našimi daňovými poplatníky, nebyly použity při masakrech v Libanonu nebo při pokračující genocidě v Gaze“. Pokračující „krvavá lázeň“ v Libanonu podnítila pondělní výzvy, aby Spojené státy odřízly Izrael od dodávek zbraní, což je požadavek, který lidé po celém světě vznášejí již téměř rok, protože tato země zmasakrovala desítky tisíc Palestinců v pásmu Gazy, píše Jessica Corbett na webu Commondreams.

„Okamžité uvalení zbrojního embarga na krajně pravicovou izraelskou vládu je naléhavě nutné, aby americké zbraně, placené daňovými poplatníky našeho národa, nebyly použity při nejnovějším masakru v Libanonu nebo při pokračující genocidě v Gaze, která nyní zřejmě zahrnuje 'vyhlazovací zónu', v níž budou všechny živé bytosti podrobeny zabíjení,“ uvedl v prohlášení národní zástupce ředitele Rady pro americko-islámské vztahy (CAIR) Edward Ahmed Mitchell.

Mitchell citoval televizi CNN, která v neděli uvedla, že „izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvažuje plán vytlačit všechny palestinské civilisty ze severní části Gazy, včetně města Gazy, s cílem obklíčit Hamás a vynutit si propuštění rukojmích“.

Izrael - který u Mezinárodního soudního dvora čelí žalobě za možné spáchání genocidy - zabil v Gaze nejméně 41 455 Palestinců a dalších 95 878 zranil v rámci téměř rok trvající odvety za útok vedený Hamásem 7. října. Většina z 2,3 milionu obyvatel enklávy byla vysídlena a snaží se získat přístup k potravinám, vodě, přístřeší a lékařské péči.

Po celou dobu útoku na Gazu si Izrael vyměňoval údery s libanonskou politickou stranou a polovojenskou skupinou Hizballáh. V posledních dnech Izrael vystupňoval obavy z regionální války odpálením tisíců elektronických zařízení po celém Libanonu a bombardovací kampaní, při níž v pondělí zahynulo nejméně 492 lidí a dalších 1 645 bylo zraněno.

Jak v pondělí informovali Jeremy Scahill a Murtaza Hussain pro Drop Site News, lidé v jižním Libanonu obdrželi varování, aby opustili své domovy, prostřednictvím textových zpráv, telefonátů se zvukovými nahrávkami a sociálních sítí.

„Lidé viděli, co se stalo v Gaze, a vědí, že Izraelci jsou toho plně schopni, a chápou, že Západ v podstatě přestal byť jen předstírat, že s tím něco dělá,“ řekl dvojici novinářů Karim Makdisi, profesor mezinárodní politiky na Americké univerzitě v Bejrútu. „Není důvod se domnívat, že Izraelci nebudou v zabíjení pokračovat a že se nepokusí vylidnit velkou část jihu, přičemž se pokusí učinit celou oblast v dohledné době zcela neobyvatelnou.“

Makdisi také uvedl, že Izrael by na Libanon v takovém rozsahu nezaútočil bez „zelené“ od Bidenovy vlády: „Myslím, že jim bylo poskytnuto jasné znamení, že si do amerických voleb mohou dělat, co se jim zamane.“

Kamala Harrisová i nadále frustruje kritiky izraelského útoku na Gazu tím, co Národní hnutí nezúčastněných označilo za její „neochotu posunout se v politice bezpodmínečného vyzbrojování Izraele nebo dokonce za neochotu učinit jasné předvolební prohlášení na podporu dodržování stávajících amerických a mezinárodních zákonů o lidských právech“.

Bez ohledu na to, kdo listopadové volby vyhraje, však Biden zůstane v Oválné pracovně až do začátku příštího roku, což znamená, že protiválečné hlasy se na něj nadále zaměřují s výzvami, aby přestal posílat Izraeli zbraně a udělal více pro zajištění trvalého příměří v regionu.

„Obnovení důvěryhodnosti prezidenta Bidena - a Spojených států - na světové scéně závisí na jeho ochotě jednat rozhodně s cílem nastolit mír, zejména ve světle poslední eskalace v Libanonu, která hrozí uvrhnout do krize další miliony civilistů v celém regionu,“ tvrdí výkonná ředitelka Oxfam America Abby Maxman, která zároveň zdůrazňuje, že USA mají ‚jedinečnou pozici‘, aby ovlivnily jednání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Americký vůdce „musí využít svého vlivu k dosažení úplného a trvalého příměří, bezpečného návratu všech izraelských rukojmích a nezákonně zadržovaných Palestinců, plného přístupu k humanitární pomoci a odpovědnosti za spáchané válečné zločiny,“ argumentovala. „Dokud bude prezident Biden zastírat hrubé porušování mezinárodního práva ze strany Izraele a poskytovat mu prostředky pro neomezené bombardování v Gaze, bude jeho odkaz a důvěryhodnost USA zcela promarněna.“

Celý text v anglickém originále ZDE

0