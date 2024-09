Kdo získá digitalizaci stavebního řízení?

26. 9. 2024 / Jan Molič

Bartošovo stavební řízení mělo stát celkově 650 milionů korun. Pro srovnání: OpenCard = 1,7 miliardy korun (a fiasko). Czech POINT = 2 miliardy jen do roku 2014, NKÚ. Software OKsystemu na MPSV = 6 miliard jen do roku 2017, Ekonomický deník. Datové schránky = 6 miliard jen do roku 2019, Lupa.cz. Systém elektronického mýta = 22 miliard (!) do roku 2016, NKÚ.









Digitální stavební řízení začalo tím, že resort pod vedením ministryně Dostálové vypsal tendr za 1,9 miliardy korun. Ivan Bartoš poté, co resort převzal, tento tendr zrušil a vypsal novou soutěž s jiným dodavatelem. Vše mělo být podstatně levnější.

Bartoš se snažil o to, aby do budoucna nešlo dělat vendor-lock-in; aby si jedna firma nemohla privatizovat celé ministerstvo tak jako to dělá OKsystem na MPSV. Piráti protlačovali otevřené technologie namísto proprietárních. Jenže tím, tou transparentností, drželi cenu dole, čili šlapali jiným po penězovodech.

Potvrdila se mi také teorie, proč Bartoš nasadil betaverzi a nepočkal až bude vyladěna. Zřejmě věděl, že ho Fiala může kdykoli hodit přes palubu, a tak se snažil projekt aspoň nějak rozjet, aby ho pak už nešlo skrečovat. Kdyby otálel, mohli by přijít jiní a udělat totéž co ostatně on udělal s výběrkem své předchůdkyně.



Bohužel není jisté, že se to ještě nestane. Jiřího Nouza, Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, hovoří o přepsání celého systému. Nebo bylo navrhováno přechodně se vrátit ke starému systému, stojí v analýze ke stavu digitalizace představené minulý týden vládě.

Je ale stavební řízení až taková tragédie? A v čem konkrétně? Funguje po tři čtvrtě roce vývoje hůř než registr vozidel po svém spuštění? (Stavební řízení je přitom mnohem komplikovanější systém než nějaký registr!) Opravdu se někdo domnívá, že by dokázal udělat digitální stavební řízení za tři čtvrtě roku líp? Já vím že ne, protože jsem programátor.



Jenže tady o tohle vůbec nejde. Nikdo nepředpokládá, že stavební řízení bude fungovat lépe do konce roku. Nebo příštího. Jde o to, zakázku předat spřátelené firmě, která ji bude dokončovat za tři sta milionů korun (které se nakonec ukážou jako jedna miliarda) a poté bude stát platit 500 milionů korun ročně za provoz, navíc skrze “desátky z každé prodané jízdenky” budou další lobbisté dostávat všimné.



Nicméně ono nejde ani o toto. Věc je ještě zásadnější a psal o tom před dlouhou dobou na Britských listech Marek Beneš, bratr šéfa ČEZu. Jde o to, že Piráti představovali pokus své generace uchopit moc a řídit si své životy po svém. Chtěli věci dělat transparentně a poctivěji. Tu moc však dosud drží v rukou jejich otcové, kluci devadesátek. Nyní už je to naprosto zřejmé. Až bude premiérem třeba pan Kuba a prezidentem Babiš, proti sobě určitě nepůjdou. Však Kuba prohlásil, že nechápe politiku antibabiš. A piráti? Skončí na smetišti i se svým desetkrát levnějším stavebním řízením. Měli ideály, ale nepochopili princip moci. Nepochopili, že kluci z devadesátek legálně kradou a nenechají si to vzít. Ti praví piráti jsou totiž oni a s Piráty právě vytřeli palubu.





