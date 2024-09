Izrael tvrdí, že nechce provést pozemní invazi do Libanonu poté, co při vlnách náletů v Libanonu zemřely stovky lidí

25. 9. 2024

Izraelský vyslanec OSN prohlásil, že země je otevřená návrhům na deeskalaci



Podle agentury AP, která se odvolává na představitele nemocnic, bylo v úterý při izraelských náletech v uprchlických táborech Nuseirat a Bureij v centrální části Gazy zabito téměř 30 Palestinců.



Celkem 29 Palestinců, včetně 14 dětí a 6 žen, zemřelo v důsledku úterních izraelských úderů, uvedli představitelé nemocnice Awda.



Dvojčata Usáma a Bilal Fajádovi byli dva mladí muži, kteří byli zabiti při úderech v Nuseirátu spolu se třemi ženami, uvedla agentura. Jejich otec. Ahmed Fayad. řekl:



Vychoval jsem ty dva chlapce... byli zabiti společně po zásahu. Narodili se společně a společně zemřeli.

Spojené království vyšle na Kypr 700 vojáků pro případnou evakuaci z Libanonu



Podle BBC se očekává, že Velká Británie oznámí, že vyšle na Kypr 700 vojáků, aby se připravili na možnou evakuaci britských občanů z Libanonu.



Britská armáda se na možnost nouzové evakuace připravuje již několik měsíců a britské ministerstvo zahraničí (FCDO) vyzvalo britské občany, aby Libanon opustili.



Britský ministr obrany John Healey po čtvrteční mimořádné schůzce v rámci programu Cobra prohlásil:



Naší starostí je vždy bezpečnost britských státních příslušníků a naše rada zní, aby Libanon opustili hned, to se nezměnilo. Toto bylo setkání, jehož cílem bylo pouze ujistit se, že máme připraveny plány pro budoucí vývoj.



Vysoce postavený vojenský zdroj řekl BBC, že další kroky Spojeného království budou záviset na tom, co Hizballáh a Izrael udělají dál a zda libanonské mezinárodní letiště zůstane otevřené.



V regionu se již nacházejí dvě britské válečné lodě, které by mohly být využity k pomoci při evakuaci lidí, uvedla Sky News.



Nyní je jasné, že operace s vybuchujícími pagery z minulého úterý byla jen prvním krokem



Nyní se rozvíjí izraelská strategie vojenské eskalace proti Hizballáhu, která vychází z riskantního přesvědčení, že militantní skupinu lze bombardovat a přimět ji k příměří dříve, než skončí boje v Gaze.



Pondělní vlna leteckých úderů v jižním Libanonu zabila nejméně 569 lidí a vyhnala z domovů mnoho tisíc lidí a není příliš vidět, že by se kampaň zpomalila. Izraelské letectvo uvedlo, že za 24 hodin svrhlo 2 000 bomb - a nemůže být pochyb o tom, že se nyní jedná o plnohodnotnou válku, i když se zatím nejedná o totální konflikt.



Hizballáh je mezitím v určitém zmatku. Nejprve byly při útoku na pagery a následném útoku vysílačkami poškozeny jeho elitní vojenské jednotky Radwan. V úterý Izrael prohlásil, že při útoku na jihu libanonského hlavního města zabil Ibrahima Qubaisiho, šéfa raketových systémů Hizballáhu.



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant v úterý obvinil OSN, že neplní své povinnosti při prevenci raketových útoků Hizballáhu na Izrael.



Gallant příspěvkem pro X reagoval na komentáře generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který uvedl, že Libanon je na pokraji toho, aby se stal druhou Gazou, a dodal, že krize se stala „nepřetržitou noční můrou, která hrozí, že strhne celý region“.



Gallant napsal, že Hizballáh si „vzal Libanon jako rukojmí“, a odkázal na rezoluci OSN, která požaduje, aby Hizballáh odzbrojil.



OSN neuznává jeho jednání ani neplní svou základní povinnost - zabránit útokům Hizballáhu a požadovat plnění rezoluce 1701.



Pane generální tajemníku @antonioguterresi, noční můra, o které mluvíte, je ve skutečnosti realitou. Realita je taková, že Hizballáh si vzal Libanon jako rukojmí a OSN neplní svou základní povinnost - zabránit útokům Hizballáhu."



Izrael má „připraveny další údery“ poté, co Hizballáh utrpěl „mimořádně těžké rány“, říká ministr obrany



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant prohlásil, že Hizballáh utrpěl „extrémně těžké rány“ a Izrael má „připraveny další údery“.



Gallant v úterý v projevu k izraelským vojákům řekl:



Dnešní Hizballáh není tím Hizballáhem, který existoval před týdnem. Sled úderů, kterým čelil v oblasti velení a řízení, jeho operativců, jeho zbraní, to vše jsou nesmírně těžké údery.



„Máme připraveny další údery, víme, co máme dělat,“ dodal v poznámkách, které přinesl list Times of Israel.



Írán popírá zprávu, že odmítl žádost Hizballáhu o vstup do války, protože není správné načasování, zatímco prezident Masúd Pezeskian je v New Yorku.



Íránský prezident je pod domácím tlakem kvůli popřené zprávě, že americkým novinářům řekl, že je ochoten odzbrojit, pokud odzbrojí i Izrael.



Počet mrtvých v Libanonu se při současné vlně náletů zvýšil na 569



Počet mrtvých při izraelských leteckých úderech v Libanonu v rámci protiofenzívy proti Hizballáhu se od pondělního rána zvýšil na 569, přičemž dříve jich bylo 558, uvedl podle zpráv libanonský ministr zdravotnictví.rs.



Mezi mrtvými je 50 dětí a 94 žen, uvedl ministr Firass Abiadtells.



Izrael usiluje o to, aby jeho současná vojenská kampaň proti Hizballáhu v Libanonu byla co nejkratší, uvedl hlavní izraelský vojenský mluvčí kontradmirál Daniel Hagari.



Při svém vystoupení před novináři však před několika okamžiky dodal, že Izrael je připraven i na to, že operace bude trvat delší dobu, uvedla agentura Reuters.



Během brífinku Hagari také uvedl, že Hizballáh v úterý vypálil na Izrael stovky raket.



Hizballáh tvrdí, že zaútočil na izraelskou vojenskou základnu



Hizballáh vydal prohlášení, že zaútočil na izraelskou námořní základnu Atlit na severu země, a to pomocí bezpilotních letounů.



Námořní základna se nachází jižně od Haify, třetího největšího města v Izraeli, přístavu, který leží u Středozemního moře na severu židovského státu v těsné blízkosti hranic s jižním Libanonem.



Základna je domovem jednotky izraelského námořnictva, která slouží jako komando. Hizballáh při útocích na severní Izrael kromě raket často využívá i roje bezpilotních letounů.



Hizballáh tvrdí, že dnes v noci podnikl útok dronem na základnu izraelského námořnictva u města Atlit na severozápadě země, kde sídlí jednotka speciálních sil „Šajet 13“. Izraelské obranné síly hlásí, že při útoku byly zachyceny dva ze tří dronů.



Izraelská armáda uvedla, že provádí novou vlnu „rozsáhlých úderů“ na cíle Hizballáhu v Libanonu, v úterý to byla již čtvrtá vlna úderů. Izraelská armáda uvedla, že při útoku v Dahíji, baště Hizballáhu v Bejrútu, byl zabit Ibrahim Muhammad Qubaisi, známý také jako Abu Issa, velitel raketové a raketové divize Hizballáhu. Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve svém prohlášení uvedlo, že „při náletu izraelských nepřátel na Ghobeiri na jižním předměstí Bejrútu zahynulo šest lidí a patnáct jich bylo zraněno“.



Podle posledních údajů libanonských zdravotnických úřadů bylo při dvoudenních izraelských náletech zaměřených na Hizballáh zabito nejméně 558 lidí. V pondělí Libanon zaznamenal více obětí než v kterýkoli jiný den od 15 let trvající občanské války, která začala v roce 1975. Izrael během noci a úterý zasáhl stovky cílů Hizballáhu v jižním Libanonu.



Desetitisíce lidí byly v Libanonu vyhnány ze svých domovů, starosta Sidonu oznámil, že do města zamířilo 10 000 vnitřně vysídlených osob, z nichž 6 000 se nachází v přístřešcích.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přislíbil pokračovat v ofenzivě proti Hizballáhu a prohlásil, že vůdce této skupiny Hasan Nasralláh vede Libanon „na okraj propasti“. Izraelští představitelé uvedli, že nedávné zvýšení počtu leteckých úderů na cíle Hizballáhu v Libanonu má skupinu přimět k tomu, aby přistoupila na diplomatické řešení, zastavila vlastní útoky na Izrael nebo jednostranně stáhla své síly z blízkosti sporné hranice.



Hizballáh uvedl, že se zaměřil na několik izraelských vojenských cílů včetně továrny na výbušniny asi 56 km do Izraele a letiště Megiddo u města Afula, na které zaútočil třikrát. Izraelské úřady uvedly, že v úterý ráno bylo z Libanonu na severní část země vypáleno více než 50 raket a střel, z nichž většina byla zachycena.



Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell označil eskalující konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem za téměř „plnohodnotnou válku“. Světoví lídři se sešli v New Yorku na zahájení 79. zasedání Valného shromáždění OSN, ale diplomatické úsilí se zatím zdálo mít jen malý dopad na napětí na hranici mezi Izraelem a Libanonem.

