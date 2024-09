Stavební řízení a pokrytectví vlády jako celku

25. 9. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Naprosto věřím tomu, že digitalizace stavebního řízení je naprostá katastrofa. A že řešení není na obzoru, naopak se bude muset dělat teprve skutečná analýza, co se vlastně stalo. To říká vládní analýza, na jejímž základě premiér chce vyhodit ministra Bartoše, odpovědného za projekt, z vlády. Jenže odpovědnost jde ve skutečnosti za premiérem.

Premiér se nemůže tvářit, že tak zásadní projekt nechal po celou dobu jen tak být, protože to přece je odpovědnost ministra Bartoše. Není. Stavební řízení má tak obrovský vliv na celou ekonomiku, že za to odpovídá premiér a vláda jako celek. Od července, tedy od chvíle spuštění celého projektu, bylo na základě pouhého sledován vyjádření měst a obcí, úředníků, podnikatelů jasné, že jde o katastrofu. A na konci září nám vláda dává závěr, že je třeba analýza.

Chce-li pan premiér tvrdit, že situace vyžadovala vyhodit ministra Bartoše z vlády v řádu hodin, lže. Ve skutečnosti zvolil takový postup, aby postavil piráty do situace, kdy budou muset z vlády odejít. Se stavebním řízením to vůbec nesouvisí, naopak stavební řízení se stává stále silnějším argumentem k demisi celé vlády. Fiala zvolil přesně takový postup, aby vyhodil piráty. Kdyby mu šlo o pokračování pirátů ve vládě, udělal by to úplně jinak.

Pozoruhodné je sledovat pokrytectví vládních stran, které v tom nechávají piráty pořádně vymáchat. Ministr Rakušan, předseda STAN, dokonce nabádá piráty, aby zůstali ve vládě, protože jen tak mohou získat zpět důvěru voličů. Stejně neuvěřitelně, vrcholně pokrytecky znějí vyjádření předsedy lidovců a předsedkyně TOP09. Hoši od bobří řeky. Nyní nastane čas prát špinavé prádlo této pokrytecké idylky. A bude se to týkat i dalších vládních stran, ne jen pirátů. Pokrytectví je nezachrání, byť ten strach z vlastního pádu je přímo hmatatelný.

Na závěr bych odcitoval z vládní analýzy postupu digitalizace stavebního řízení. Podle mě je to na okamžitou demisi vlády jako celku.

„Autoři dokumentu, podepsaní stroze jako „Tým MD, MF, MPSV a MZ“, navrhují bolestná řešení:





Dočasně pozastavit vývoj dalších funkcí Digitálního stavebního řízení a udělat si analýzu, co je skutečně potřeba.





Zároveň legislativně stanovit přechodné období, které by fakticky mělo znamenat úkrok od digitální podoby, nebude povinné používat Informační systém stavebního řízení, nebylo by povinné odevzdávat projektovou dokumentaci v elektronické podobě přes portál stavebníka.“





https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-analyza-ktera-presvedcila-fialu-aby-vyhodil-bartose-261287







0