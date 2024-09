Benjamin Netanjahu odmítl americko-francouzský návrh příměří

26. 9. 2024

Při izraelském úderu na libanonský Júnin zahynulo 23 Syřanů, většinou žen nebo dětí



Při izraelském útoku na třípatrovou budovu v libanonském městě Younine bylo ve středu pozdě večer zabito nejméně 23 lidí, všichni Syřané a většina z nich ženy nebo děti, uvedl podle agentury Reuters starosta města Ali Qusas. Qusas uvedl, že dalších osm lidí bylo zraněno.



OSN odhaduje, že na území Libanonu se nachází přibližně 750 000 syrských uprchlíků. Izrael prohlásil, že přes noc zasáhl „přibližně 75“ cílů Hizballáhu uvnitř Libanonu.



Úřad Benjamina Netanjahua odmítl návrh na příměří mezi Izraelem a Hizballáhem: „Zprávy o příměří - nejsou pravdivé. Jedná se o americko-francouzský návrh, na který premiér ani nereagoval“.



Místo toho uvedla, že „premiér dal pokyn IDF pokračovat v bojích s plnou silou“. Od pondělního zahájení intenzivní bombardovací kampaně Izraelem bylo v Libanonu zabito více než 600 lidí a tisíce byly zraněny.



Izraelský ministr zahraničí Israel Katz se připojil k premiérovi a vyloučil, že by Izrael přijal americko-francouzský návrh 21denního příměří mezi Izraelem a Hizballáhem.



Ve zprávě zveřejněné na sociálních sítích Katz uvedl: „Na severu země nebude žádné příměří. Budeme pokračovat v boji proti teroristické organizaci Hizballáh ze všech sil až do vítězství a bezpečného návratu obyvatel severu do jejich domovů.“



Kvůli neustálým bojům mezi Izraelem, Hizballáhem a dalšími protiizraelskými silami sídlícími v Libanonu opustilo své domovy na severu Izraele asi 60 000 Izraelců. Na libanonské straně modré linie vytyčené OSN, která odděluje obě země, byly rovněž vnitřně vysídleny desítky tisíc Libanonců.



Již dříve odmítl myšlenku příměří také izraelský krajně pravicový ministr financí, který již dříve označil za své životní poslání zmařit vznik palestinského státu. Bezalel Smotrich řekl: „Kampaň na severu by měla skončit podle jediného scénáře - rozdrcením Hizballáhu.“



Izraelská armáda prohlásila, že přes noc zasáhla „přibližně 75 "teroristických" cílů patřících teroristické organizaci Hizballáh“ v Bekáa a v jižním Libanonu. Dnes ráno libanonské úřady oznámily, že byly zabity nejméně čtyři další osoby a že v noci bylo při izraelském úderu na libanonské město Younine zabito 23 Syřanů, většinou žen a dětí.



Spojené státy a Francie vyzvaly k dočasnému příměří, které by umožnilo širší jednání. Ve společném prohlášení vydaném americkým prezidentem Joem Bidenem a francouzským protějškem Emmanuelem Macronem se uvádí: „Je čas na urovnání izraelsko-libanonské hranice, které zajistí bezpečnost a ochranu a umožní civilistům návrat do jejich domovů. Výměna palby od 7. října, a zejména v posledních dvou týdnech, hrozí mnohem širším konfliktem a poškozením civilistů.“



Deník Jerusalem Post informoval, že představitelé komunit v severním Izraeli jsou s vyhlídkou na příměří nespokojeni, přičemž předseda jedné z regionálních rad prohlásil: „Na vyjednávání je čas, teď není vhodná doba. Teď je čas na válku.“



Hizballáh prohlásil, že opět odpálil rakety na cíle izraelského obranného průmyslu poblíž Haify



Podle agentury AFP skupina podporovaná Íránem ve svém prohlášení uvedla: „Při obraně Libanonu a jeho lidu [jsme] bombardovali komplexy vojenského průmyslu Rafael ... salvami raket.“



Izraelská armáda oznámila, že zahájila další útoky na Libanon. Uvádí, že „zasahuje teroristické cíle Hizballáhu“.



Na zasedání Rady bezpečnosti OSN vystoupil prozatímní libanonský premiér Nadžíb Mikátí a vyslanec Izraele při OSN Danny Danon.



Mikátí radě řekl, že Izrael porušuje svrchovanost jeho země tím, že „vysílá svá válečná letadla a bezpilotní letouny na naše nebe, zabíjí naše civilisty, včetně mládeže, žen a dětí, ničí domy a nutí rodiny k útěku“.



Danon uvedl, že Izrael neusiluje o válku v plném rozsahu. Nejvyšší izraelský generál včera uvedl, že se země připravuje na možnou pozemní operaci v Libanonu. Počet mrtvých po třech dnech izraelského bombardování Libanonu tento týden přesáhl 600 a další tisíce lidí byly zraněny.



Bývalý britský velvyslanec v Libanonu Tom Fletcher, který je i nadále v úzkém kontaktu s diplomaty v OSN, uvedl, že společné prohlášení podporující 21denní příměří v Libanonu, které podepsaly USA, Francie, Spojené království, EU a tři další země, včetně tří států Perského zálivu, musí být využito k tomu, aby došlo ke změně na místě.



Pokud se tak stane, mohlo by to podle něj představovat zlom v krizi a dokonce okamžik, kdy se diplomacie brání. Pochválil také britského ministra zahraničí Davida Lammyho za to, že „působivě brzy a tvrdě“ vystoupil ve prospěch okamžitého příměří tak, jak se to nepodařilo labouristické vládě v libanonské krizi v roce 2006.



Řekl, že „musíme toto lešení využít tak, aby se změnilo v něco, co má význam na místě, a ne jen pozastavit na 21 dní“.



Stanovil tři hlavní priority



„Přimět všechny strany, aby ustoupily od eskalace. Existují známky toho, že Izrael se zdržuje úderů na Bejrút, a existují známky toho, že Hizballáh se zdržuje úderů na Tel Aviv v takovém rozsahu. Možná to svědčí o vzájemném uznání nebezpečí eskalace.“



„Dostaňte oficiální libanonskou armádu na izraelsko-libanonskou hranici - ne Hizballáh, ne Írán - dostaňte státní autoritu zpět na jižní libanonskou hranici.“



Vrátit se k přesvědčování obou stran - Hamásu i Izraele - aby se znovu zapojily do dohody o příměří v Gaze. „Právě tato dohoda dostane rukojmí ven, pomoc dovnitř a nakonec potenciálně otevře podmínky pro řešení dvou států.“



Ve zprávě, kterou budou diplomaté předávat Benjaminu Netanjahuovi, až dorazí do New Yorku, Fletcher naznačil, že Hizballáh, který je již nyní degradován a jeho popularita klesá, by byl pouze posílen, pokud by došlo k pozemní invazi.



„Hizballáh ztratil velkou podporu, ale ve chvíli, kdy ty tanky překročí hranici do Libanonu. Hizballáh začne znovu získávat důvěru a obnovovat podporu obyvatelstva,“ řekl.



Izraelský inistr financí Smotrich odmítá návrh na příměří, jedinou možností je podle něj „rozdrcení“ Hizballáhu.



Izraelský ultrapravicový ministr financí Bezalel Smotrich odmítl výzvy k uzavření dohody o příměří mezi Izraelem a Hizballáhem a prohlásil, že jedinou možností pro sever Izraele je Hizballáh rozdrtit.



Smotrich, který je členem koaliční vlády Benjamina Netanjahua, v příspěvku na sociálních sítích uvedl:



Kampaň na severu by měla skončit jediným scénářem - rozdrcením Hizballáhu a znemožněním jeho schopnosti škodit obyvatelům severu. Nepříteli nesmí být poskytnut čas, aby se vzpamatoval z těžkých úderů, které dostal, a aby se po 21 dnech reorganizoval pro pokračování války. Kapitulace Hizballáhu nebo válka, to je jediný způsob, jak vrátit obyvatelům severu a zemi bezpečnost.



Krajně pravicový ministr financí již dříve explicitně popsal svou aktivní snahu o trvalé připojení Izraelem okupovaného Západního břehu Jordánu k Izraeli a prohlásil: „Mým životním posláním je zmařit vznik palestinského státu.“





Libanonská národní tisková agentura uvádí, že odbory v zemi vyzvaly lidi k solidaritě a „majitele potravinářských podniků, pekáren, čerpacích stanic a lékáren, aby nechali své provozovny otevřené a umožnili našim lidem vše potřebné“.



Ve svém prohlášení odbory rovněž vyzvaly „obchodníky, aby nezvyšovali ceny a nevykořisťovali lidi“.



Vedoucí představitelé severoizraelských komunit odmítají plán příměří s tím, že „nastal čas války"



Deník Jerusalem Post uvádí, že vedoucí představitelé obcí severního Izraele jsou nespokojeni s vyhlídkou na příměří s Hizballáhem a tvrdí, že dohoda by v budoucnu vedla k dalšímu útoku ve stylu 7. října, ovšem ze strany Hizballáhu na severu země.



Cituje předsedu regionální rady Horní Galileje Amira Sofera, který řekl: „Na vyjednávání je čas, teď není vhodná doba. Teď je čas na válku. Nesmíme se nechat zmást mezinárodním tlakem.“



Předseda regionální rady Metula David Azulai uvedl, že vláda bude zodpovědná za příští 7. říjen, pokud se dohodne. Jeho slova cituje deník Jerusalem Post:



Chtějí udělat přesně to, co udělal Hamás na jihu. Nezapomeňte, že jsme v této situaci už celý rok. V uplynulém týdnu armáda bojovala tak, jak měla, jak jsme očekávali, aby nás vrátila domů. Zdá se, že jsme opět udělali dva kroky zpět.



V operační aktualizaci na svém oficiálním kanálu Telegram izraelská armáda tvrdí, že přes noc zasáhla „přibližně 75 teroristických cílů patřících teroristické organizaci Hizballáh“ v Beqaa a v jižním Libanonu.



Tvrdí, že tyto cíle zahrnovaly „skladiště zbraní, odpalovací zařízení připravená k palbě, teroristy a teroristickou infrastrukturu“, přičemž cituje



Libanonské úřady informovaly o čtyřech mrtvých.



Vůdce izraelské opozice vyzval vládu Benjamina Netanjahua, aby přijala americko-francouzský návrh na příměří mezi Izraelem a Hizballáhem, ale tvrdí, že by tak jeho země měla učinit pouze na dobu sedmi dnů.



V příspěvku na sociálních sítích Jair Lapid uvedl:



Stát Izrael by měl dnes ráno oznámit, že přijímá Bidenův a Macronův návrh na příměří, ale pouze na sedm dní, aby nedovolil Hizballáhu obnovit své systémy velení a řízení. Nepřijmeme žádný návrh, který nebude zahrnovat odstranění Hizballáhu z naší severní hranice.



Jakýkoli předložený návrh musí umožnit obyvatelům severu okamžitý bezpečný návrat do jejich domovů a vést k obnovení jednání o dohodě o únosu. Jakékoli - byť sebemenší - porušení příměří povede k tomu, že Izrael znovu zaútočí plnou silou, a to ve všech oblastech Libanonu.





Palestinská tisková agentura Wafa informuje, že při izraelském zásahu v táboře Al-Ain západně od Nábulusu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu byl jeden Palestinec zastřelen a poté zadržen izraelskými bezpečnostními silami. Zadrženi byli také tři další lidé, včetně jedné ženy.





Úřady v Libanonu informovaly o čtyřech mrtvých ve čtvrtek poté, co pokračovaly izraelské nálety na jihu země. Podle státní Národní tiskové agentury byl v Káně zabit syrský státní příslušník a tři lidé byli zabiti při izraelském náletu na Aita al-Šaab.



Izraelské sdělovací prostředky informují, že na sobotu plánované shromáždění rodin a přátel rukojmích zadržovaných Hamásem v Gaze bude odloženo z „bezpečnostních důvodů“. Shromáždění se mělo konat u Beginovy brány v Tel Avivu. Izraelské úřady se domnívají, že v Gaze je stále v zajetí asi 101 rukojmích, kteří jsou tam drženi již téměř rok.



Spojené státy a Francie vyzvaly k 21dennímu dočasnému příměří mezi Izraelem a Hizballáhem, které by umožnilo širší jednání.



Vysoce postavený představitel americké administrativy ve středu večer uvedl, že jak Izrael, tak Libanon, který podle všeho Hizballáh při jednáních zastupuje, by měly na výzvu reagovat „v nejbližších hodinách“.



Američtí představitelé uvedli, že 21denní lhůta byla zvolena proto, aby byl poskytnut prostor k vyjednání komplexnější dohody mezi oběma stranami, která by umožnila obyvatelům vrátit se do svých domovů podél izraelsko-libanonské hranice bez obav z dalšího násilí nebo „útoku podobného 7. říjnu v budoucnu“.



Podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví bylo ve středu při izraelských útocích v Libanonu zabito nejméně 72 lidí a stovky byly zraněny. Geografický rozsah nepřátelství mezi Izraelem a Hizballáhem se rozšířil poté, co Izrael poprvé v této válce zaútočil na hory severně od Bejrútu a Hizballáh namířil raketu dlouhého doletu na Tel Aviv, což vyvolalo izraelské varování, že připravuje rozsáhlou odpověď. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že za poslední tři dny zasáhly více než 2 000 cílů Hizballáhu v Libanonu.



Nejvyšší izraelský generál uvedl, že se země připravuje na možnou pozemní operaci v Libanonu. Generálmajor Herzi Halevi uvedl, že intenzivní bombardovací kampaň uvnitř Libanonu se protáhla na třetí den a cílem náletů je zničit infrastrukturu Hizballáhu a připravit se na možnost překročení hranice izraelskými jednotkami. „Připravujeme postup manévru,“ řekl vojákům během středeční návštěvy severu Izraele.



Pentagon však uvedl, že izraelská pozemní ofenziva v Libanonu se nezdá být „bezprostřední“. Mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová uvedla, že USA vyvíjejí „plný tlak“ na diplomatické řešení krize. S otázkami ohledně operací a plánů odkázala novináře na Izrael.







Francouzský ministr zahraničí sdělil Radě bezpečnosti OSN, že jeho země a Spojené státy pracují na uzavření 21denního dočasného příměří mezi Hizballáhem a Izraelem, aby poskytly čas na širší jednání. „Diplomatické řešení je skutečně možné. V posledních dnech jsme s našimi americkými partnery pracovali na platformě dočasného příměří na 21 dní, které umožní jednání,“ řekl Jean-Noël Barrot patnáctičlenné Radě bezpečnosti OSN.

Danny Danon, izraelský vyslanec při OSN, prohlásil, že jeho země o plnohodnotnou válku neusiluje. Danon obvinil Írán, že je „hnací silou“ nestability, která zachvátila Blízký východ. Danon rovněž uvedl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu má ve čtvrtek přijet do USA, aby vystoupil na Valném shromáždění OSN.



Podle Mikatiho jsou nemocnice přeplněné a nejsou schopny přijímat další oběti.