Izraelské údery na Libanon pokračují, Írán tvrdí, že Hizballáh „nemůže zůstat osamocen"

25. 9. 2024

čas čtení 8 minut

Videa zveřejněná na sociálních sítích ukazovala davy lidí shromážděných na ulici plné trosek a silně ohořelé lidské ostatky.



Izrael zasáhl cíle v jižním Libanonu, Hizballáh vypálil rakety na severní Izrael a libanonský premiér zamířil do OSN





Tisíce Libanonců v úterý uprchly před pokračujícím bombardováním na jihu země. Izrael uvedl, že již druhý den po sobě a potřetí v tomto týdnu provádí „rozsáhlé údery“ na cíle Hizballáhu, včetně jižních předměstí Bejrútu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přislíbil pokračovat v ofenzivě proti Hizballáhu a prohlásil, že vůdce této skupiny Hasan Nasralláh vede Libanon „na okraj propasti“, zatímco světoví lídři zasedající na Valném shromáždění OSN v New Yorku vyzvali k deeskalaci konfliktu, který si tento týden vyžádal stovky obětí.

„Říkám libanonskému lidu: Říkám vám: „Naše válka není s vámi. Naše válka je s Hizballáhem,“ řekl Netanjahu v úterý odpoledne při projevu na základně izraelské vojenské rozvědky. „Včera jsem vám řekl, abyste evakuovali domy, ve kterých je v obývacím pokoji raketa a v garáži raketa. Kdo to [neudělá], nebude mít nadále domov.“



Nový úder v Dahíji, baště Hizballáhu v libanonském hlavním městě, byl typický pro údery, které se v posledních měsících zaměřily na vůdce této skupiny. Střela zasáhla nejvyšší patro obytného domu ve čtvrti Ghobeiri, přičemž záběry z úderu ukazují zřícenou střechu, z níž se valí velký oblak kouře.



Videa zveřejněná na sociálních sítích ukazovala davy lidí shromážděných na ulici plné trosek a silně ohořelé lidské ostatky.



„Toto je agrese Izraele. Tohle je Izrael! Copak nevidíte, co nám dělají? Navzdory tomu všemu je vymažeme ze země,“ křičel na videu jeden muž.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve svém prohlášení uvedlo, že při „náletu izraelských nepřátel na Ghobeiri na jižním předměstí Bejrútu zahynulo šest lidí a patnáct bylo zraněno“. Izraelská armáda uvedla, že při útoku byl zabit Ibrahim Muhammad Qubaisi, známý také jako Abu Issa, velitel raketové a raketové divize Hizballáhu.



Izrael v noci a během úterý zasáhl stovky cílů Hizballáhu v jižním Libanonu, přičemž počet obětí nedávné vlny útoků se blíží 560 lidem.



Hizballáh, který je sponzorován Íránem, uvedl, že se zaměřil na několik izraelských vojenských cílů včetně továrny na výbušniny asi 56 km do Izraele a letiště Megiddo u města Afula, na které zaútočil třikrát.



Izraelské úřady uvedly, že v úterý ráno bylo z Libanonu na severní část země vypáleno více než 50 raket a střel, z nichž většina byla zachycena.



Boje vyvolaly obavy, že USA, blízký spojenec Izraele, a Írán budou vtaženy do širšího konfliktu.



Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell označil eskalující konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem za téměř „plnohodnotnou válku“, když se světoví lídři sešli v New Yorku na zahájení 79. valného shromáždění OSN.



Izraelský velvyslanec OSN v úterý uvedl, že Izrael zkoumá „konkrétní návrhy“ na deeskalaci konfliktu. „Zatímco hovoříme, existují důležité síly, které se snaží přijít s návrhy a my jsme tomu otevřeni,“ řekl Danny Danon novinářům. „Netoužíme po tom, abychom kdekoli zahájili jakoukoli pozemní invazi ... Dáváme přednost diplomatickému řešení.“



Zdá se však, že diplomatické úsilí zatím nemělo velký dopad, neboť Libanon v pondělí zaznamenal více obětí než v kterýkoli jiný den od patnáctileté občanské války, která začala v roce 1975.



Izraelští představitelé uvedli, že nedávné zvýšení počtu leteckých úderů na cíle Hizballáhu v Libanonu má za cíl přimět tuto skupinu, aby přistoupila na diplomatické řešení, zastavila vlastní útoky na Izrael nebo jednostranně stáhla své síly z blízkosti sporné hranice.



Mnozí odborníci a úředníci zpochybňují předpoklad, že letectvo nebo jiné vojenské operace mohou dosáhnout těchto strategických cílů. Jiní poukazují na to, že Hizballáh opakovaně slíbil, že přestane ostřelovat Izrael, pokud dojde k příměří v Gaze.



Ve dnech po náletu Hamásu do jižního Izraele 7. října, který vyvolal současný konflikt, bylo ze severního Izraele evakuováno asi 60 000 lidí, kterým v návratu brání pokračující přestřelky na sporné hranici s Libanonem. V Libanonu bylo ještě před eskalací konfliktu v posledních dnech vysídleno přibližně 100 000 lidí.



Yoav Gallant, izraelský ministr obrany, uvedl, že kampaň leteckých úderů bude pokračovat, dokud se obyvatelé nevrátí do svých domovů.



„Toto je nejtěžší týden pro Hizballáh od jeho založení - výsledky mluví samy za sebe,“ řekl Gallant. „Celé jednotky byly vyřazeny z boje v důsledku aktivit provedených na začátku týdne, při nichž bylo zraněno mnoho teroristů.“



Izraelská armáda uvedla, že izraelské údery zasáhly řízené střely dlouhého doletu, těžké rakety, rakety krátkého doletu a výbušné drony.



Ačkoli Hizballáh zůstal vzdorovitý, skupina se již minulý týden potýkala s velkými ztrátami, když explodovaly tisíce pagerů a vysílaček používaných jejími členy.



Při této operaci zahynulo 42 osob a několik tisíc jich bylo zraněno. Z exploze byl obviněn Izrael, který odpovědnost za ni nepotvrdil ani nevyvrátil.



V Libanonu přespávaly vysídlené rodiny v přístřešcích narychlo zřízených ve školách v Bejrútu a v pobřežním městě Sidon. Vzhledem k tomu, že hotely byly rychle obsazeny nebo ceny pokojů přesahovaly možnosti mnoha rodin, přespávali ti, kteří úkryt nenašli, v autech, v parcích nebo na pobřeží.



Fatima Chehabová, která přišla se svými třemi dcerami z oblasti Nabatieh, uvedla, že její rodina byla vysídlena dvakrát v krátkém časovém sledu.



„Nejprve jsme utekli k mému bratrovi do nedaleké oblasti a pak bombardovali tři místa vedle jeho domu,“ řekla.



Někteří lidé čekali hodiny v zablokované dopravě, aby se dostali do místa, o kterém doufali, že bude bezpečné.



Issa Baydoun uprchl z vesnice Shihine v jižním Libanonu, když byla bombardována, a přijel do Bejrútu v konvoji aut se svou rozvětvenou rodinou. Přespávali ve vozidlech u silnice poté, co zjistili, že úkryty jsou plné.



Odmítl tvrzení Izraele, že zasáhl pouze vojenské cíle.



„Evakuovali jsme své domovy, protože Izrael se zaměřuje na civilisty a útočí na ně,“ řekl Baytown. „Proto jsme opustili své domovy, abychom ochránili své děti.“



Izraelská armáda varovala obyvatele východního a jižního Libanonu, aby se evakuovali před rozšiřující se leteckou kampaní proti podle ní zbraňovým základnám Hizballáhu.



Izrael a někteří analytici tvrdí, že Hizballáh záměrně skladuje rakety a další výzbroj v domech nebo jiných civilních budovách, aby využil místní komunity jako „živý štít“.



Dobrodinci v Libanonu nabídli v příspěvcích na sociálních sítích vysídleným osobám prázdné byty nebo pokoje ve svých domech, zatímco dobrovolníci zřídili na prázdné čerpací stanici v Bejrútu kuchyň, kde vařili jídlo pro vysídlené osoby.



Ve východním městě Baalbek státní Národní tisková agentura informovala, že se u pekáren a čerpacích stanic tvořily fronty, protože obyvatelé spěchali, aby se zásobili základními zásobami v očekávání dalších leteckých úderů.



Na hraničním přechodu se Sýrií mezitím vznikly velké dopravní zácpy v důsledku útěku lidí z Libanonu do sousední země.





Centrum Alma, izraelské výzkumné bezpečnostní středisko, uvedlo, že Hizballáh za posledních 24 hodin vypálil více než 300 raket hluboko do severních a centrálních částí země. V severoizraelských městech Kirjat Šmona a Margaliot se v úterý pozdě odpoledne rozezněly nové poplašné signály varující před raketami.

