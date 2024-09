Channel 4 News: Žádné příměří v Libanonu. Zelenskyj v Bílém domě

27. 9. 2024

Moderátor Channel 4 News, Haifa, čtvrtek 26. zářÍ 2024, 19 hodin: Izrael odmítá mezinárodní návrh na příměří vedený Amerikou a pokračuje v leteckých útocích na Libanon a přípravách na pozemní válku. Rakety Hizballáhu mířící na pobřežní města v severním Izraeli byly zachyceny. Vysídlení Izraelci požadují invazi do Libanonu, aby se mohli vrátit do svých domovů.

„Nechtějí mír. Tak jo. Chtějí nás zničit.“

Dobrý večer z Haify, poblíž izraelských hranic s Libanonem. Izraelská vláda odmítla výzvy západních představitelů, kteří se sešli v New Yorku, k 21dennímu příměří. Pod tlakem svých krajně pravicových koaličních partnerů Benjamin Netanjahu trval na tom, že bude pokračovat v útocích na cíle v Libanonu plnou silou, dokud Izrael nedosáhne svých cílů, IDF podnikly nálety na libanonské hlavní město Bejrút a tvrdí, že zabily vysokého velitele Hizballáhu. Libanonská vláda napočítala dalších 28 mrtvých při útocích po celé zemi. Dnes večer se v libanonském městě Tyre ptáme Hizballáhu, zda si myslí, že je možné uzavřít příměří.

/Pokud příměří nebude zahrnovat Gazu. To náš model odmítá."

V dnešním pořadu také prezident Zelenskyj představí svůj plán na vítězství odcházejícímu prezidentovi a jeho potenciálnímu nástupkyni v Bílém domě. Dovolí mu však použít západní zbraně, které prý potřebuje k vítězství?



Moderátor, Haifa: Den začal nadějemi na 21denní příměří v Libanonu, které však Benjamin Netanjahu brzy zmařil a Izrael a Hizballáh si během dneška nadále vyměňovaly palbu, Hizballáh vypálil rakety na několik obchvatů a vojenských základen v Izraeli, ačkoli nebyly hlášeny žádné oběti. Izrael rozšířil své útoky na cíle na hranicích se Sýrií a zasáhl infrastrukturu, která podle něj slouží k převozu zbraní ze Sýrie do Hizballáhu. To v době, kdy syrští a libanonští občané míří opačným směrem a hledají bezpečí v Sýrii. Došlo k dalšímu úderu na předměstí Bejrútu. Izrael tvrdí, že byl zabit šéf bezpilotní jednotky Hizballáhu Mohammed Sarul. A města na jihu Libanonu byla nadále zasahována, včetně měst Nabatea a Ansar. Vláda uvádí, že za posledních 24 hodin bylo v Libanonu zabito nejméně 28 lidí, z nichž mnozí byli syrští dělníci a jejich rodiny. Náš zpravodaj Paul McNamara přináší reportáž z jiholibanonského města Tyre.





Reportér: Kdyby se mluvilo o příměří, nikdo by to tady neslyšel. Jižní Libanon byl dnes ráno ostřelován desítkami izraelských raket, celé obytné bloky byly zničeny. Už to nejsou domy, ale díry v zemi. Toto neúnavné bombardování trvá téměř nepřetržitě už téměř týden. Cestou do obvykle rušného jižního města Tyru jsme dnes ráno viděli opuštěné ulice, příběh masové evakuace. Před pár vteřinami jsme uslyšeli ránu. V dálce je právě vidět stoupající černý dým. To byl rytmus tohoto konfliktu dnes ráno, slyšíte izraelská letadla nad hlavou a pak slyšíte výbuch a tento rytmus se opakuje. Dnes ráno znovu a znovu. V této baště Hizballáhu v jižním Bejrútu dopadla další raketa na hustě obydlenou oblast města. Přesný zásah, podle Izraele úspěšně zabitý Mohammed Hussein Sarul, šéf letecké jednotky Hizballáhu. Ten je podle nich zodpovědný za několik útoků proti Izraeli. Ale i přes rostoucí počet zabitých vysokých vojenských představitelů a civilistů, kteří se ocitli v křížové palbě. Politici Hizballáhu si stále dodávají odvahu.





„Především, co to znamená? Nejsou jasné podmínky příměří, na jak dlouho, na konkrétní období. Měli by přestat střílet v Gaze. Pak přestaneme i my."





„Pokud příměří nezahrnuje Gazu. Odmítá se.“





„Jak dlouho jste ochotni pokračovat v těchto bojích?“





„Pokud jde o obranu vlasti, naší země, jsme připraveni až do samého konce.“





Každým dnem počet vysídlených roste, libanonská vláda uvedla, že v nyní 500 útulcích v zemi je ubytováno více než 70 000 lidí.





„Kolik je vti let? Tvoje agličtina je opravdu dobrá!"





Její víra v Hizballáh je však neochvějná.





„Chceme to, o co Hizballáh žádá, aby válka v Gaze skončila. To je naše priorita. To je to, co opravdu chceme. Dosud nečelíme ničemu tak špatnému jako v Gaze. V Gaze trpí už léta a trpí mnohem více než my.“





Střely pokračují v palbě oběma směry. Počet vysídlených osob stále roste. Seznam mrtvých se prodlužuje. Příměří není v dohledu.





Moderátor, Haifa: A Paul se k nám nyní připojuje živě z libanonského města Tyre, které leží asi 160 kilometrů po pobřeží od místa, kde stojím já na severu Izraele. Paule?





Reportér: „Ano, dnes ráno se na krátkou dobu objevil pocit naděje, že se začalo mluvit o příměří, ale tato naděje se brzy rozplynula. Protože přes veškerý mezinárodní tlak všech ostatních zemí jsou obě strany, které jsou v centru zdejšího konfliktu, Izrael a libanonský Hizballáh, vzdorné jako nikdy předtím. Benjamin Netanjahu je právě teď v New Yorku. Zítra se chystá na zasedání OSN prohlásit, že neustoupí. Jak jste slyšeli z našeho rozhovoru s jedním z vysokých politiků Hizballáhu, Hizballáh také neustupuje. Předtím jsme slyšeli salvu raket Hizballáhu vypálených na Izrael. Kolik jich bylo, jsme se brzy dozvěděli, protože IDF vydaly tiskové prohlášení, že právě zachytily 40 raket Hizballáhu, a pak palbu opětovaly. Ten známý hukot izraelských stíhaček na obloze, dunění a pak prohledávání obzoru, aby se zjistilo, z které vesnice stoupá kouř. To je vzorec, který pokračoval znovu a znovu, je to smrtící hra o to, kdo mrkne první, a do této chvíle nikdo nemrká.





Moderátor: Díky, Paule. Spojené státy zvedají ruku na podporu příměří v OSN v New Yorku, ale druhou rukou si potřásly ohledně zbrojní dohody s izraelským ministerstvem obrany v hodnotě 8,7 miliardy dolarů. Tuto zprávu uvítá asi 60 000 vysídlených Izraelců. Invaze do Libanonu jim nakonec umožní návrat do jejich domovů. S některými z nich jsem mluvil poblíž severní hranice. Zatímco západní mocnosti dnes ráno vyzývaly k 21dennímu příměří, izraelská obrana zachytila několik kilometrů severně od Haify desítky raket Hizballáhu. Některé dopadly blíže k hranici u města Kirjat Šmona, kde byla evakuována většina obyvatel. Jedná se o nejvíce bombardované místo v severním Izraeli od doby, kdy Hizballáh to zde začal po 7. říjnu loňského roku ostřelovat na podporu Hamásu. Zdejší starosta je jedním z tisíců lidí, kteří jsou ubytováni v hotelech, a je hluboce proti příměří, které by podle něj znamenalo, že se nikdy nebude moci bezpečně vrátit domů.





"Zlobili byste se, kdyby uzavřeli příměří?"





„Ano, protože nepřítel nezmizí. Oni o mír nestojí. Chtějí nás zničit. Židy. Zničit židy. Oni to říkají. Proč bych měl? Proč bych o nich měl přemýšlet jako o lidských bytostech poté, co udělali loni sedmého října, přece ten problém nezanechám svým vnukům.“





Izraelský osadník: „Osobně si myslím, že cíle dosáhneme i bez pozemní invaze, jsem si tím jistý. Všichni vědí, o co jde. S větším zabezpečením, že Hizballáh nepůjde na jih k řece Litani, to není sen, je to možné.“





Žena: „Myslím, že Netanjahu v tuto chvíli nerozhoduje v zájmu izraelského lidu, dobře, stejně jako chci, aby se bezpečí a mír dostaly sem na sever, chci, aby se 101 rukojmí vrátilo do Izraele. Myslím, že se na ně vykašlali."

















Moderátor: Ukrajinský prezident je v Bílém domě, kde Joe Bidenovi a Kamale Harrisové představil svůj tolik vychvalovaný plán vítězství, před tímto setkáním americký prezident oznámil vojenskou pomoc Ukrajině ve výši více než 8 miliard dolarů. Její součástí je i první dodávka přesně naváděných bomb s delším doletem. A raket, které Kyjev v současné době používá, ale to, co Vladimir Zelenskyj ve skutečnosti chce, je samozřejmě americké povolení používat rakety dodané Západem k zasahování cílů hlouběji uvnitř Ruska. Hlásí se naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.





Zpravodajka: Není to poprvé, co ukrajinský prezident Zelenskyj přišel do sálů Kongresu s žádostí.





„Dovolí vám poslat rakety hlouběji do Ruska, pane prezidente? Podpoří váš plán vítězství? Dá vám pan prezident toto svolení, pane prezidente?“









Biden: „Ukrajinský lid bojoval a umíral, aby si vybojoval budoucnost svobody a nezávislosti. Pane prezidente, my všichni stojíme na vaší straně.!





Tento slib dal americký prezident včera v New Yorku přímo Zelenskému a dnes ráno oznámil další mnohamiliardový balíček podpory pro Kyjev. Ze strachu z eskalace však zatím neudělil povolení k odpálení amerických raket dlouhého doletu dále do Ruska. I když někteří se domnívají, že by měl.





Začátkem týdne si prezident Zelenskyj prohlédl muniční závod v Pensylvánii. Ta dosud dodala Ukrajině více než 3 000 000 dělostřeleckých granátů, ale Zelenskyj jim řekl, že potřebuje více. USA již poskytly Ukrajině pomoc v hodnotě více než 170 miliard dolarů a někteří, jako například Donald Trump, se domnívají, že nastal čas přestat žádat o další peníze a začít jednat o míru.





Trump: „Zelenskyj je tady. Myslím, že Zelenskyj je největší obchodník v dějinách. Pokaždé, když přijede do země, odchází s 60 miliardami dolarů. Miliard! Pokud jako zvolený prezident vyhraju volby, první věc, kterou udělám, bude, že zavolám Zelenskému a zavolám prezidentu Putinovi. A řeknu jim, že se musíte dohodnout. Tohle je šílené.“





Zpravodajka: Trumpova verze dohody však znamená, že se Ukrajina vzdá území ve prospěch Ruska, což není ochotna udělat, zejména když na ni nadále dopadají ruské rakety, jako tomu bylo včera ve městě Kramatorsk na východě země. Proto Zelenského plán na vítězství, který dnes předloží prezidentu Bidenovi s prosbou, aby odložil strach z ruské odvety a umožnil Ukrajině použít americké rakety dlouhého doletu k tvrdému úderu na Putina.





„Pane prezidente, můžete ukončit tuto válku?“







„Musíme.“





Zpravodajka: "Samozřejmě, že musíme," říká Zelenskyj. A proto je tady, aby dostal zelenou, aby použil zbraně, aby dokončil práci.





Moderátor: A Siobhan se k nám nyní připojuje živě z Washingtonu s nejnovějšími informacemi Siobhan?





Zprvodajka: No, Krishnane, čekáme na příjezd. Zatím ještě nedorazil prezident Zelenskyj jdo Bílého domu, tam za mnou, kde se má setkat s prezidentem Bidenem a kde představí tento plán na vítězství. A myslím si, že je to příležitost pro Joea Bidena, aby opustil úřad s tím, že pomohl Ukrajině vyhrát válku s Ruskem, a k tomu bude muset Zelenskyj přesvědčit prezidenta, aby Ukrajině umožnil používat ty americké rakety dlouhého doletu, které umožní Ukrajině proniknout hlouběji na ruské území. Aby zastavil Rusko, které útočí na frontové linii, na frontové linii na Ukrajině, jak je to teď těžké, víme, že Joe Biden se zdráhá dát zelenou k udělení souhlasu, protože se obává překročení jedné z červených linií prezidenta Putina a eskalace války, zatažení Ameriky do širší války, právě když odchází z úřadu. Prezident Zelenskyj je tu dnes proto, aby Joe Bidenovi řekl, aby toto riziko podstoupil. Zda se mu to podaří, se možná dozvíme později během dneška.





