Joe Biden tvrdí, že usiluje o mír na Blízkém východě, ale i nadále podporuje Izrael

26. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Biden to prohlásil ve svém projevu na Valném shromáždění OSN. Prezident Biden v úterý vystoupil s projevem na Valném shromáždění OSN v New Yorku a prohlásil, že se snaží o dosažení „větší míry klidu a stability na Blízkém východě“, přestože jeho vláda nadále z plných plic podporuje genocidní válku Izraele v Gaze a jeho eskalaci v Libanonu. Biden připustil, že „nevinní civilisté“ v Gaze „procházejí peklem“, což je situace, kterou pomohl vytvořit tím, že od 7. října 2023 poskytuje Izraeli neustálý přísun zbraní. Jeden z představitelů izraelského letectva nedávno uvedl, že bez podpory USA by Izrael mohl udržet vojenské operace v Gaze jen několik měsíců, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.

Americký prezident prohlásil, že nastal čas, aby Hamás a Izrael dokončily podmínky dohody o rukojmích a příměří, ale američtí představitelé připustili, že před koncem Bidenova mandátu 20. ledna 2025 není šance na uzavření dohody . Biden by mohl Izrael donutit k přijetí dohody tím, že by zastavil vojenskou pomoc, ale nic nenasvědčuje tomu, že by byl ochoten tento krok učinit.

Při diskusi o situaci mezi Izraelem a Hizballáhem Biden řekl: „Plnohodnotná válka není v ničím zájmu. I když se situace vyhrotila, diplomatické řešení je stále možné.“ Jeho komentář přišel den poté, co Izrael zahájil masivní bombardování jižního a východního Libanonu, při němž zahynulo více než 500 lidí, převážně civilistů.

Biden prohlásil, že jeho administrativa „neúnavně pracuje“ na dosažení diplomatického řešení mezi Izraelem a Hizballáhem. Spojené státy však nejnovější izraelskou eskalaci podpořily a na Blízký východ vysílají další vojáky jako projev podpory Izraeli. Vojenská pomoc USA a sliby, že budou Izrael bránit v případě velké regionální války, povzbudily Izrael k eskalaci v Libanonu i jinde na Blízkém východě.

Libanonský ministr zahraničí Abdalláh Bou Habíb vyjádřil zklamání nad Bidenovými poznámkami o Libanonu a řekl, že USA jsou jedinou zemí, která může eskalaci zastavit. „Nebylo to silné. Není to slibné a tento problém by to nevyřešilo,“ řekl Bou Habib. „Stále v to ale doufám. Spojené státy jsou jedinou zemí, která může na Blízkém východě skutečně něco změnit, a to i s ohledem na Libanon.“

Biden ve svém projevu rovněž vyzval země, aby přestaly vyzbrojovat znepřátelené strany ve válce v Súdánu. „Svět musí přestat vyzbrojovat generály, mluvit jedním hlasem a říct jim to: Přestaňte trhat svou zemi na kusy. Přestaňte blokovat pomoc súdánskému lidu. Okamžitě ukončete tuto válku,“ řekl.

O den dříve Bidenova administrativa označila Spojené arabské emiráty za „hlavního obranného partnera“, protože Abú Zabí dodává do Súdánu zbraně, které vyzbrojují jednotky rychlé podpory a podněcují válku. Toto označení umožní SAE přístup k sofistikovanějším americkým zbraním a vojenské technice.





Celý text v anglickém originále ZDE

0