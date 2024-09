Vyvažující amerikanista Škvorecký

26. 9. 2024 / Pavlína Antošová

Josef Škvorecký psal své analýzy, zahrnuté v této antologii, od konce padesátých do konce let šedesátých. Na první pohled v nich zaujme hojné využívání poznámek pod čarou – prostředku v odborných článcích nutného, ale v populárně naučných textech zdaleka ne častého. Někdy (jako třeba u Ambrose Bierce nebo u Saula Bellowa) se na toto místo dostal dokonce petitem psaný spisovatelův životopis. Hlavně u Bellowova románu Herzog (1964, česky 1968) – vzhledem k mnohovrstevnému myšlenkovému poselství knihy – šlo o prostředek, jímž se paralelní text velmi vhodně zkrátil.





Příležitostně Škvorecký sáhl k heuristické metodě (tedy k technice vlastního objevování pouze s nutnou nápovědou), do níž se úspěšně pokusil vtáhnout čtenáře. Nejprůkazněji to předvedl v uceleném komentáři k výboru z Ambrose Bierce – ke knize nazvané Moxonův pán a jiné povídky (česky 1966). Pro ty Bierceovy tvůrčí postupy, které dodnes působí moderně, vždy teprve na základě předchozího popisu našel pojmenování nebo srovnání, a to i napříč uměleckými odvětvími; nakonec tyto postupy očísloval. Nabídl tak čtenáři spoluúčast na své vlastní hledačské práci.





Paradoxně tradičnějšími metodami se zabýval u Stephena Cranea, přestože tento autor na Bierce částečně navázal. Komentovaným textem se stal Craneův erbovní román Rudý odznak odvahy (The Red Badge of Courage, 1895, česky 1958). Tentokrát se v doslovu jednalo o přiblížení realismu jako metody, která může čtenáře stále oslovovat. Škvorecký zdůraznil důležitost realistického symbolu (a české čtenářské obci se v podtextu nabídlo srovnání s tehdy nedávnými budovatelskými romány, jež se na něco takového rozhodně nezmohly). Ke všemu ještě – možná poněkud troufale – upozornil na možný zánik realismu v případě slepého a jednostranného přijetí reportážních postupů.





Bezpochyby největší výzvu pro člena překladatelské dvojice – a pak pro autora předmluvy – představoval William Faulkner se svým románem Když jsem umírala (As I Lay Dying, 1930, česky 1967). O myšlenkovém procesu v hlavách postav a o faulknerovské (bytostně syntaktické) podobě proudu vědomí Škvorecký podotkl, že Faulkner „směřuje k co nejpřesnějšímu vyjádření, jenomže čtenáři nepředkládá jenom výsledek usilování, ale usilování celé." Taková formulace by svou přiléhavostí a jasností uspěla i ve zpracování maturitní otázky. Teprve potom se ke slovu dostaly metafory. A překrásné. Jako naprostou nutnost zmínil autor předmluvy čtenářovo tápání „v pralese vět vedlejších." Zároveň však vyzdvihl krásu inspirujícího vyprávění předků, a po ní ty nejnosnější postřehy i umělecké obrazy velkého jižanského prozaika, coby „kousky meteorického železa," a oslavil jejich zasazení „do zlata prstenu dávných civilizací." Amerikanista upozornil širší veřejnost na čekající odměnu, a – současně – víc než zajímavý spisovatel vzdal hold jinému (staršímu a převratnému) spisovateli. Oba se ve vlastní tvorbě zaměřili na malý – vlastně provinční – kout rodné země, oba po několik desetiletí psali generační výpověď; ať už o své vlastní generaci (Škvorecký), nebo s rozpětím ke kontinuitě generací (Faulkner).





V kontrastu dvou vrstevníků – velkých rivalů, kteří se zároveň vzájemně respektovali – napsal Josef Škvorecký doslov k Hemingwayově knize Pohyblivý svátek (A Moveable Feast, 1964 (posmrtně), česky 1966). Jeho průvodní slovo se pohybuje na způsob sinusoidy, v tomto případě dolů – nahoru – dolů – nahoru. Spodní vlny tvoří nejprve podrobnosti o Hemingwayově tvůrčí krizi, přiblížené s mrazivou přesností až psychologického rázu, a pak výčet nejznámějších případů, kdy se Ernest Hemingway zachoval k jiný literárním osobnostem ne zcela čestně. Jako horní vlny vyvstávají zaprvé terapie psaním (konkrétně předěláváním dřívějších vlastních zápisků), zadruhé schopnost někdejší šťastné chvíle znovu prožít (nikoli na ně jenom vzpomínat). A tato dvojjediná nenápadná příležitost před námi v nynějším elektronickém věku vyvstává ještě naléhavěji než v šedesátých letech.





Při velkém žánrovém rozsahu překládaných textů i doslovů (ale také spisovatelovy vlastní tvorby) nepřekvapí, že se Škvorecký zabýval Raymondem Chandlerem. K výboru nazvanému Třikrát Phil Marlowe (1967) připojil doslov, ve kterém vyzdvihl stylovou odlišnost mezi tímto detektivkářem a právě Hemingwayem, často považovaným za jeho mechanicky přijímaný vzor: „... uvolněná, meditativní Chandlerova věta, plná wisecracků (slovních hříček a vtipů), je něco podstatně odlišného od poněkud neurotického, až rituálního stylu raného Hemingwaye (toho stylu, jímž Hemingway ovlivňoval), poznamenaného válečným traumatem..." V souvislosti s Chandlerovým hrdinou pak Škvorecký zdůraznil, že Phil Marlowe „je chudý" a „bývá často bit." Dvě charakteristiky, které by – opět zejména nyní, při důrazu na viditelné příznaky životního úspěchu – mohly pro svou autenticitu působit dojmem do jisté míry osvěžujícím.





Svůj doslov k už zmíněnému Bellowovu románu Herzog nazval Josef Škvorecký poznámkami. Byť absolvent filosofie (ve dvouoboru s anglistikou), vyhnul se speciálním termínům. Své vlastní úvahy proložil zvlášť velkým množstvím neformálně působících citátů, aby – zejména u tak náročného tématu – zvýšil čtivost. Když reflektoval chaotické procesy v hlavě literárního hrdiny, cíleně – a (opět) z dnešního pohledu snad ještě užitečněji než z tehdejšího – zahrál na strunu duševního zdraví. Přesvědčivě a úlevně přitom vyzdvihl pošetilost jako veledůležitý životní jev. Ve shodě s oceňovaným židovským prozaikem v ní viděl nezbytný doplněk moudrosti, a při tomto konstatování se vyvaroval pojmu „dialektika" – z hlediska marxismu žádoucího, ale pro svou mnohoznačnost příliš vágního. Zato se několikrát vrátil k přitažlivosti rousseauovského ideálu harmonie i k jeho limitům. V této souvislosti zmínil také „gigantické návraty dirigovaných mas;" všimněme si znovu, že překlad vyšel roku 1968 – a tím pádem v předchozích dvaceti letech by takové (jakkoli obecné) pojmenování nejspíš způsobilo problém.