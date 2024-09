Zelenskyj v USA bude s Bidenem diskutovat o ukrajinském "plánu vítězství"

25. 9. 2024

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli dorazil do Spojených států, aby představil svůj válečný plán prezidentu Joe Bidenovi, stejně jako prezidentským kandidátům Donaldu Trumpovi a Kamale Harrisové, protože USA se nadále staví proti ukrajinskému používání zbraní NATO na cíle na ruském území. Vzhledem k tomu, že se rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem zdánlivě zastavily, Zelenskyj se chystá předložit své návrhy plánu na dosažení "spravedlivého a stabilního míru", který by měl mít hotový do listopadu.