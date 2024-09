Haaretz: Netanjahu nyní slibuje totální vítězství nad Hizballáhem. Na rukojmí už zapomněl

23. 9. 2024

Izraelce by možná napůl přesvědčil premiérův slib, že vrátí obyvatele severu země do jejich domovů - kdyby ovšem neslyšeli, jak v uplynulém roce se stejnou rozhodností prohlašoval, jak je odhodlán přivést domů rukojmí, a tento slib bezostyšně porušil



Premiér Benjamin Netanjahu předvedl svůj typický sebevědomý a odhodlaný pohled v krátkém videu, které v neděli zveřejnil na sociálních sítích v době, kdy se na severu stupňovala raketová palba mezi Izraelem a Hizballáhem.



„Podnikneme všechny kroky, které budou nezbytné k obnovení bezpečnosti a bezpečnému návratu našich lidí do jejich domovů,“ prohlásil s naprostým přesvědčením, zjevně povzbuzen ukázkou síly, kterou předvedl při operaci s vybuchujícími pagery, a zničujícím úderem, který páteční izraelský úder na Bejrút zasadil nejvyšším představitelům Hizballáhu. Premiér Benjamin Netanjahu předvedl svůj typický sebevědomý a odhodlaný pohled v krátkém videu, které v neděli zveřejnil na sociálních sítích v době, kdy se na severu stupňovala raketová palba mezi Izraelem a Hizballáhem.„Podnikneme všechny kroky, které budou nezbytné k obnovení bezpečnosti a bezpečnému návratu našich lidí do jejich domovů,“ prohlásil s naprostým přesvědčením, zjevně povzbuzen ukázkou síly, kterou předvedl při operaci s vybuchujícími pagery, a zničujícím úderem, který páteční izraelský úder na Bejrút zasadil nejvyšším představitelům Hizballáhu.



Izraelci by možná byli premiérovými slovy a chováním přesvědčeni jen napůl - kdyby ovšem neslyšeli, jak po celý minulý rok znovu a znovu se stejným odhodláním prohlašoval, jak je odhodlán bezpečně přivést domů 251 mužů, žen a dětí, které 7. října vzal Hamás jako rukojmí, a tento slib bezostyšně porušil.



V uplynulém roce Netanjahu opakovaně zdůrazňoval, že je odhodlán vrátit občany, kteří byli odvlečeni ze svých domovů, a neúnavně tvrdil, že cíl přivést je domů je slučitelný s cílem „totálního vítězství“ v Gaze, které by rozložilo a znemožnilo Hamás. Trval na tom, že obojí je možné.



O rok později je zřejmé, jak prázdná a nesmyslná tato prohlášení byla.



Pouze 117 rukojmích bylo vráceno živých do Izraele, většina v rámci dohody o rukojmích z listopadu 2023 a hrstka při záchranných operacích. Již více než půl roku se rukojmí vracejí domů v pytlích na mrtvoly.



Existují jasné důkazy o tom, že několik z nich bylo popraveno svými únosci z Hamásu, když se k nim blížila izraelská armáda, a to na základě rozkazu, aby nebyli zachráněni živí. Jiné zprávy dokumentují, jak rukojmí zabíjeli při náletech IDF v Gaze, včetně operace zaměřené na zavraždění velitele Severní brigády Hamásu Ahmada Randora.



Ukázalo se, že prudké boje v Gaze, které Netanjahu sliboval, že rukojmí zachrání, je nakonec přímo či nepřímo zabily.



K mnoha z těchto úmrtí navíc došlo několik týdnů a měsíců poté, co se Netanjahuova vláda obrátila zády k jednáním, která mohla jejich osud změnit. Tato skutečnost byla zdůrazněna poté, co deník Haaretz a další izraelská média zaznamenaly, jak se Netanjahu při mnoha příležitostech vyhýbal možnostem dosáhnout dohody, která by rukojmí přivedla domů: do jednání vkládal nové podmínky, aby dohodu zmařil.



Když Netanjahu obrátil svou pozornost k severu, v nedělním videu se o rukojmích nezmínil. Zmínil se o nich na mnohem méně veřejném slyšení ve Výboru pro zahraniční věci a obranu, kde přiznal, že podle jeho odhadu je naživu pouze polovina ze 101 rukojmích, kteří v Gaze zůstali.



Pravděpodobně těchto 50 zbývajících životů nestálo za to brát v úvahu při rozhodování o zesílení bojů na severu s vědomím, že řešení konfliktu s Hizballáhem je neoddělitelně spjato se situací v Gaze.



Izraelští občané jsou opět opuštěni a zanecháni na holičkách, přičemž sliby, které Netanjahu dal jejich rodičům, sourozencům a dětem, se staly naprosto bezvýznamnými.





A tak pokud jde o nedělní sliby rozptýleným rodinám uprchlíků v severním Izraeli, že Netanjahu udělá vše, co je v jeho silách, aby se bezpečně vrátili do svých domovů - je velmi pochybné, že je nějaké jeho chvástání skutečně přesvědčí.







