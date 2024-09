Rusko odmítlo účast na druhém mírovém summitu o Ukrajině

25. 9. 2024

Rusko se nezúčastní druhého mírového summitu o Ukrajině, protože nevyjednává "s teroristy", řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Rusko se nezúčastní druhého mírového summitu o Ukrajině, protože nevyjednává "s teroristy", řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

"Je to další projev podvodu Anglosasů a jejich ukrajinských loutek. Takzvaný druhý summit sleduje stejný cíl – prosadit absolutně neživotaschopný "Zelenského vzorec" jako jediný základ pro řešení konfliktu, dosáhnout jeho podpory světovou většinou a předložit Rusku ultimátum, aby jeho jménem kapitulovalo. Nebudeme se účastnit takových "summitů"," citovalo ruské ministerstvo zahraničí Zacharovovou.

Moskva podle ní neodmítá politické a diplomatické urovnání krize a je připravena diskutovat o seriózních návrzích, které zohledňují současnou situaci a realitu. Řekla, že Kyjev a západní státy mají zájem na válce a nepotřebují jednání.

"Potřebují válku. Potvrzuje to invaze banditů ozbrojených sil Ukrajiny do Kurské oblasti a povolení vyprošené Zelenským udeřit hluboko do Ruska zbraněmi NATO dlouhého doletu. Je to pokračování teroru proti obyvatelstvu naší země. S teroristy mluvit nebudeme," zdůraznila Zacharovová.

