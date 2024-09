Pondělí: Izraelská armáda brutálně bombarduje Libanon

23. 9. 2024

čas čtení 11 minut



Izraelská armáda na svém oficiálním kanálu Telegram oznámila, že „IDF v současné době provádí údery na teroristické cíle patřící teroristické organizaci Hizballáh v jižním Libanonu“.

Palestinské zpravodajské zdroje uvádjí, že Izrael „kobercově“ bombarduje oblasti Libanonu při „brutálních“ náletech. Jsou hlášeny oběti na životech. Videa sdílená na sociálních sítích ukazují velké exploze a chaotické scény. Libanonská státní Národní tisková agentura informovala o útocích na více místech. Uvádí, že nejméně 13 lidí bylo zraněno. Al Mayadeen uvádí, že v Tebninu na jihu země bylo do nemocnice převezeno nejméně 26 lidí. Libanonská státní Národní tisková agentura informovala o útocích na více místech. Uvádí, že nejméně 13 lidí bylo zraněno. Al Mayadeen uvádí, že v Tebninu na jihu země bylo do nemocnice převezeno nejméně 26 lidí.

Libanonská národní tisková agentura NNA informuje o izraelských náletech v oblasti Zahrání a o tom, že tři lidé byli zraněni při izraelském úderu na Ainatu, která se nachází na severu země.



Několik palestinských a arabských zpravodajských zdrojů zveřejnilo na sociálních sítích fotografie a videa, která údajně ukazují vlnu izraelských úderů.



Občané libanonského hlavního města Bejrútu a dalších oblastí země obdrželi textové zprávy s výzvou k okamžité evakuaci svých obydlí.



Libanonský ministr informací Ziad Makari uvedl, že obdržel telefonát, ve kterém byl požádán o evakuaci, informovala v pondělí ráno libanonská národní tisková agentura



Tyto telefonáty přicházejí v době, kdy mluvčí izraelské armády Avichay Adraee prohlásil, že Hizballáh ukryl rakety a další zbraně po celém jižním Libanonu, a vyzval občany, aby opustili své domovy, pokud žijí v blízkosti členů Hizballáhu nebo infrastruktury.



„Velmi brzy zaútočíme na teroristické cíle v Libanonu, abychom tyto hrozby zastavili. Vyzývám libanonské občany, kteří žijí v domech nebo v blízkosti domů, v nichž Hizballáh ukrývá zbraně, aby je okamžitě evakuovali,“ uvedl Adraí v pondělí ráno ve videoposelství.



V Bejrútu byly slyšet nízko nad městem létající drony.





Al-Džazíra informuje z Gazy, že „mnoho Palestinců včetně dětí“ bylo zraněno při útoku izraelského dronu východně od Chán Júnisu.



Vláda Benjamina Netanjahua zakázala zpravodajské síti působit v Izraeli a v neděli izraelské bezpečnostní síly provedly razii a uzavřely kancelář Al-Džazíry na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu v Ramalláhu.





IZraelský ministr obrany Gallant vzkazuje izraelské veřejnosti, aby v nadcházejících dnech „zachovala klid a disciplínu“.



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant vzkázal izraelské veřejnosti, že v nadcházejících dnech, kdy Izrael rozšiřuje svou vojenskou operaci proti Hizballáhu v Libanonu, musí „zůstat klidná, disciplinovaná a plně se řídit pokyny velení domácí fronty“.



Podle deníku Haaretz vydalo v neděli izraelské velení pro vnitřní frontu mimořádné pokyny pro obyvatele údolí Jezreel a severních oblastí, které zahrnují uzavření vzdělávacích zařízení, uzavření pláží a omezení veřejných shromáždění. Pracoviště mohou zůstat v provozu, pokud mají určené ochranné zóny.



Izraelská armáda varovala obyvatele jižního Libanonu, aby uprchli před hrozícími leteckými údery, které podle Izraele míří na infrastrukturu Hizballáhu.



Izrael vyzval obyvatele jiholibanonských vesnic, aby se před hrozícími leteckými údery evakuovali.



Izraelský vojenský mluvčí Avichay Adraee v arabštině zveřejnil video, ve kterém varuje obyvatele vesnic v jižním Libanonu, že by se měli evakuovat před hrozícími leteckými údery izraelské armády.



Adraee ve zprávě uvedl, že lidé by měli opustit domy, kde jsou ukryty zbraně, a řekl, že Hizballáh „vám lže a obětuje vás“ a že „rakety a drony jsou pro [Hizballáh] cennější a důležitější než vy“.



Prostřednictvím agentury Reuters se rovněž objevily zprávy, že někteří obyvatelé dostávají telefonáty, údajně z libanonského čísla, které je varují, aby se vzdálili od infrastruktury Hizballáhu na více než 1 km.



Již dříve izraelský vojenský mluvčí rr adm Daniel Hagari uvedl, že IDF budou provádět „rozsáhlé, přesné údery, proti teroristickým cílům, které byly široce rozmístěny po celém Libanonu“.



Dodal: „Doporučujeme civilistům z libanonských vesnic, kteří se nacházejí v budovách a oblastech využívaných Hizballáhem k vojenským účelům, například k uskladnění zbraní, a v jejich blízkosti, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti okamžitě přesunuli mimo nebezpečí.“



IDF na svém oficiálním kanálu Telegram oznámily, že se podařilo zabránit pokusu o útok nožem, který provedl jeden z dodavatelů na izraelské základně Lachiš poblíž Bejt Guvrinu. Jedna osoba byla zastřelena a žádný voják nebyl zraněn, uvedla.



Izraelský ministr obrany telefonicky informoval Lloyda Austina o operacích IDF proti Hizballáhu



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant na sociálních sítích uvedl, že přes noc hovořil s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem.



Gallant, jehož pozice v kabinetu Benjamina Netanjahua byla v poslední době předmětem mnoha spekulací, uvedl, že „poskytl ministrovi vyhodnocení situace ohledně hrozeb Hizballáhu“ a informoval ho o „operacích IDF s cílem snížit schopnost Hizballáhu provádět útoky proti izraelským civilistům“.



Gallant dodal, že dvojice „diskutovala také o širší regionální situaci a hrozbách, které představuje Írán a jeho zmocněnci“.



Spojené státy zastávají stanovisko, že nebyly předem informovány o podrobnostech podezřelého izraelského sabotážního útoku, který minulý týden vyhodil do povětří pagery a vysílačky v Libanonu, přičemž zahynuly desítky lidí a tisíce jich byly zraněny.



Izrael se sice nevyjádřil k tomu, zda útoky provedl, ale ve videozáznamu zveřejněném v noci Gallant uvedl, že uplynulý týden byl „nejbolestivějším za celou dobu existence Hizballáhu“, a citoval to, co označil za „významné, přesné a úspěšné operace“ IDF.



Netanjahuův ministr obrany uvedl, že cílem Izraele je vrátit lidi do jejich domovů v severním Izraeli. Tisíce lidí v severním Izraeli a jižním Libanonu byly nuceny se evakuovat kvůli téměř neustálým přestřelkám mezi Izraelem a protiizraelskými silami v oblasti od 7. října.



Libanonská státní tisková agentura oznámila, že Izrael zahájil letecké útoky proti několika místům v jižním Libanonu a že nejméně jedna osoba byla zabita a šest bylo zraněno. Uvádí, že mezi zasaženými byl zabit pastevec a dva členové jeho rodiny byli zraněni a že čtyři lidé byli převezeni do nemocnice.



Izraelský pozemní vpád do Libanonu je možný, naznačují IDF



Izraelská armáda naznačila, že k zajištění svých válečných cílů může být zapotřebí pozemní vpád do Libanonu, protože provedla další kolo rozsáhlých úderů proti cílům Hizballáhu v Libanonu.



Podle agentury Reuters představovaly pondělní údery geograficky nejrozsáhlejší bombardování, které Izrael provedl současně s válkou v Gaze od svého konfliktu s tímto hnutím se sídlem v Íránu před rokem.



Mluvčí Izraelských obranných sil Daniel Hagari uvedl, že Izrael zahájil údery na stanoviště Hizballáhu v Libanonu poté, co zjistil záměr ostřelovat Izrael. Na dotaz novinářů ohledně možného izraelského pozemního vpádu do Libanonu Hagari uvedl, že „uděláme vše, co bude potřeba“, aby se evakuovaní obyvatelé severního Izraele mohli bezpečně vrátit do svých domovů, což je pro izraelskou vládu válečná priorita.



Podle svědků agentury Reuters izraelská vojenská letadla v pondělí ráno provedla intenzivní vlnu náletů na města podél jižní hranice Libanonu a ještě dále na sever.



Izraelská armáda v pondělí uvedla, že provádí rozsáhlé údery proti cílům Hizballáhu v Libanonu, a vyzvala obyvatele vesnic v blízkosti oblastí využívaných touto militantní skupinou na jihu země, aby se evakuovali.



Údery přicházejí uprostřed jedné z nejtěžších přeshraničních přestřelek za téměř rok trvající konflikt.



Hlavní mluvčí izraelské armády, admirál Daniel Hagari, v pondělí uvedl, že Izraelské obranné síly začaly „zasahovat teroristické cíle v celém Libanonu“ po „náznaku, že se Hizballáh připravuje na palbu směrem k izraelskému území“.



Hagari ve videu zveřejněném na X uvedl: „Doporučujeme civilistům v libanonských vesnicích, kteří se nacházejí v budovách a oblastech využívaných Hizballáhem k vojenským účelům - například k uskladnění zbraní - a v jejich blízkosti, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti okamžitě vzdálili z nebezpečí.“



Pondělní údery přišly den poté, co Íránem podporovaný Hizballáh vyslal rakety hluboko do severního izraelského území. Tato militantní skupina vypálila v neděli brzy ráno více než 100 raket v hluboké a rozsáhlé oblasti severního Izraele, přičemž některé dopadly poblíž města Haifa. Tato palba přišla poté, co při pátečním izraelském náletu v Bejrútu zahynulo nejméně 45 lidí, včetně jednoho z nejvyšších představitelů Hizballáhu.





Zástupce šéfa Hizballáhu Naim Qassem řekl na pohřbu jednoho ze zabitých velitelů skupiny: „Vstoupili jsme do nové fáze, jejíž název zní „otevřená bitva zúčtování“.“









Izrael prověřuje plán na použití obléhací taktiky proti Hamásu na severu Gazy, citovalo Benjamina Netanjahua několik izraelských médií. Úřad premiéra na žádost o komentář nereagoval. Nedělní zprávy se odvolávaly na nejmenované zdroje z uzavřeného zasedání parlamentního výboru.





Zdroj v angličtině ZDE



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že operace budou pokračovat, dokud nebude bezpečný návrat evakuovaných osob na severní izraelské straně hranice. Izraelský prezident Isaac Herzog prohlásil, že Izrael nechce válku s Libanonem, ale že má právo na sebeobranu. Izraelský úřad civilní obrany mezitím nařídil zavřít všechny školy na severu země.Náčelník izraelského generálního štábu Herzi Halevi prohlásil, že armáda je dobře připravena na další fáze bojů, které přijdou v nejbližších dnech. „Uděláme vše, co bude třeba, abychom odstranili hrozby vůči Izraeli,“ uvedl v televizním prohlášení.Izraelská armáda uvedla, že kancelář televize Al-Džazíra v Ramalláhu uzavřela, protože podněcovala k „teroru“, což televize důrazně popírá., uvedlo ministerstvo zdravotnictví na území ovládaném Hamásem., uvedli palestinští zdravotníci.Zatčení se uskutečnilo v šesti různých íránských provinciích, uvedly gardy.