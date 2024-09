„Tyfus odolný vůči lékům je posledním varovným signálem": nemoc se šíří v Pákistánu, antibiotika selhávají

24. 9. 2024

Zatímco světoví lídři jednají v New Yorku o boji proti superbakteriím, pákistánské děti trpí v první linii



Svět čelí antibiotické krizi: je třeba okamžitě vypracovat akční plán založený na datech



Ze své nemocniční postele viděl osmiletý Ukaša, jak si jeho sourozenci hrají na dvoře s míčem. Bolela ho hlava a jeho tělo bylo příliš těžké na to, aby se hýbal. Ukaša měl břišní tyfus - nemoc, ze které se měl během několika dní uzdravit. Trvalo to už měsíc.



V nejhorším případě může břišní tyfus zabíjet. Ukašova rodina se o něj starala, dokonce přemístila jeho postel ven, aby měl čerstvý vzduch a sluneční světlo. Teď už mohl sedět, usmívat se na výhled před sebou a dokonce konečně jíst své oblíbené jídlo, vajíčka.



Jeho spolužák, dvanáctiletý AbuZar, byl také několik měsíců v posteli s tyfem. Na vrcholu infekce se probouzel uprostřed noci, rozpálený a zalitý potem.



V celé vesnici - na předměstí Péšávaru v severním Pákistánu - onemocněly děti.



Antibiotika používaná k léčbě břišního tyfu však nyní selhávají. Bakterie Salmonella typhi si vyvinuly rezistenci vůči antibiotikům, která je mají zabíjet. Tento vzorec se opakuje po celém světě; problém rezistentních infekcí je celosvětový a nemá hranice.



Když Ukaša onemocněl, vzal ho jeho otec do nemocnice Hayatabad Medical Complex v Péšávaru. Brzy byl diagnostikován tyfus, který je nakažlivý.



Nemocnice byla přeplněná. Na dětském oddělení se na každé jednotlivé lůžko vešlo čtyři nebo pět pacientů, a tak si Ukašu otec vzal na zbytek léčby domů.



„Kdysi se tyfus dal léčit sadou pilulek a nyní končí pacienti v nemocnici,“ říká Jehan Zeb Khan, klinický farmaceut v nemocnici.



Ukašovu infekci způsobil tyfus s rozsáhlou rezistencí vůči lékům (XDR) - kmen „superbakterie“, který se v Pákistánu objevil v roce 2016. Tyfus XDR je rezistentní téměř vůči všem antibiotikům, která mají nemoc léčit, takže možnosti jsou omezené a úmrtnost vyšší.





Ze zhruba 9 milionů lidí, kteří každoročně na světě onemocní břišním tyfem, je naprostá většina nakažena kmenem rezistentním vůči lékům. Pákistán má nejhorší poměry v jižní Asii: v zemi bylo oficiálně hlášeno více než 15 000 případů břišního tyfu XDR - a některá ohniska, jako například to ve vesnici Ukasha, zůstávají nezaznamenána.

V Pákistánu se Ukaša i AbuZar po léčbě cítili natolik dobře, že se mohli vrátit do školy. Během několika dní však oba opět dostali horečky.







Pákistán má jedno z nejhorších hodnocení na světě, pokud jde o přístup k čisté vodě v blízkosti bydliště, a kontaminovaná voda je považována za příčinu přibližně 80 % nemocí v zemi.„Neexistuje žádný důvod, proč bychom dnes měli mít břišní tyfus, pokud máme řádný přístup k nezávadné vodě a hygienickým zařízením,“ říká doktorka Maria Neira, ředitelka zdravotnictví Světové zdravotnické organizace.Ukašův otec byl přesvědčen, že epidemii v jejich vesnici způsobila kontaminovaná nádrž na vodu v chlapecké škole.„Přístup k nezávadné vodě patří k základům veřejného zdraví, které by neměly být nikomu upírány,“ říká Neira. „Všude tam, kde je nedostatečná hygiena rukou a [chybí] možnost ve zdravotnických zařízeních umýt si ruce, uvidíte překryv s případy tyfu rezistentního na léky.„Lékům rezistentní břišní tyfus je jedinečný v tom, jakou představuje výzvu,“ dodává. „Lze mu předcházet a do značné míry souvisí s chudobou - zranitelností lidí a nedostatečným přístupem k vodě a hygienickým zařízením.“Pákistán od roku 2019 očkoval proti břišnímu tyfu více než 30 milionů dětí, ale toto úsilí se soustředilo především na jih země, kde se břišní tyfus XDR objevil poprvé. V Pákistánu žije více než 100 milionů dětí a infekce se rozšířila na sever.Pro uzdravení Ukašy bylo klíčové laboratorní testování. Lékaři byli schopni identifikovat kmen způsobující infekci, kterou lze léčit pouze třemi antibiotiky. Varianta byla rezistentní vůči všem ostatním antibiotikům, která se obvykle doporučují na břišní tyfus.Ukaša potřeboval meropenem - lék „poslední záchrany“ vyhrazený pro nejzávažnější onemocnění. Dostal 22 injekcí, dvě denně. Každá injekce si vyžádala značnou finanční zátěž pro rodinu.Jak se objevil tak rozsáhlý kmen břišního tyfu odolný vůči lékům? Bakterie si časem dokáží vyvinout schopnost bránit se proti antibiotikům, která je mají zabít. Čím více jsou bakterie vystaveny působení antibiotik, tím více se tato schopnost může šířit.Nadměrné užívání antibiotik je jedním z největších faktorů, které přispívají ke vzniku bakterií rezistentních vůči lékům. Celosvětová spotřeba antibiotik se mezi lety 2000 a 2018 zvýšila téměř o polovinu, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v zemích jižní Asie, například v Pákistánu.Toto nadužívání je částečně způsobeno tím, že břišní tyfus má podobné příznaky jako malárie, horečka dengue a Covid-19, které jsou způsobeny viry a mikroby, proti nimž nelze bojovat antibiotiky. Pokud však není k dispozici řádné vyšetření, mohou lékaři předepisovat antibiotika „pro jistotu“, zejména v místech, kde je přístup ke zdravotní péči omezený.Rychlé testy na břišní tyfus mohou být také falešně pozitivní. Bez následných laboratorních testů mohou rychlé testy vést k nadměrné diagnóze a k tomu, že více pacientů dostane zbytečná antibiotika.Odborníci v Pákistánu zašli tak daleko, že tyto testy obviňují z toho, že vedou k výskytu případů tyfu rezistentního na léky. Zdravotnické úřady rychlotesty Typhidot a Widal zakázaly, ale jsou i nadále široce dostupné.Když byl AbuZar přijat do nemocnice, byl léčen azitromycinem, jedním z mála antibiotik, která stále fungují proti tyfu XDR. Lékaři se však nyní setkávají s kmeny břišního tyfu, které na něj již nereagují.Superbakterie se neomezují na hranice. Případy byly zjištěny v 16 dalších zemích, včetně Indie, Číny, Kataru, Velké Británie a USA. Americké Centrum pro kontrolu nemocí varovalo všechny cestující do Pákistánu, aby přijali preventivní opatření proti superbakterii.Tento týden se na půdě OSN v New Yorku sejdou světoví představitelé, aby se zabývali infekcemi odolnými vůči lékům a jednali o politické deklaraci pro členské státy.„Tyfus XDR je posledním varovným signálem. Po něm vstoupíme do fáze, kdy superbakterie nebude reagovat vůbec na žádné léky. To znamená, že se vrátíme do doby, kdy byl břišní tyfus smrtelnějším onemocněním. A to nás opravdu znepokojuje,“ říká Khan.