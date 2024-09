Jak ne výhra s ne prohrou potopily Černou perlu i s celou stranou

25. 9. 2024 / Petr Haraším

Po ne prohře v nevyhraných krajských a senátních volbách premiér Fiala neschopen a neochoten k jakékoli reflexi pojal mírné podezření, že mu to fakt nejde. Zamyslel se, podumal, popřemýšlel, poprosil o radu Záložnu a sám přišel na řešení nastalých neočekávaných potíží. Státnický rek premiér Fiala hodlá prohru odčinit neúnavným bojem proti neexistující české levici Po ne prohře v nevyhraných krajských a senátních volbách premiér Fiala neschopen a neochoten k jakékoli reflexi pojal mírné podezření, že mu to fakt nejde. Zamyslel se, podumal, popřemýšlel, poprosil o radu Záložnu a sám přišel na řešení nastalých neočekávaných potíží. Státnický rek premiér Fiala hodlá prohru odčinit neúnavným bojem proti neexistující české levici zde

Vždy to zabralo, tak proč jemu ne? V lehkém boji fakt bude těžko prohrát, proto si k tomu ještě naloží dobrovolný trest a uklidí u kolegů pirátů, kdy s nadhledem úspěšného vůdce poradí, co je třeba zlepšit a koho vyhodit z kola ven. Našel a vyhodil. Cílem neoliberální pomoci straně mořských neplavců je ukázat, jak mají vypadat opravdoví ministři Nejedlý Blažek zde, podvodný Stanjura zde, dětská práce Jurečka zde nebo nedostižný pracant Válek zde, a pak už to půjde samo.

Ano, plán je to nadmíru mazaný, to nelze popřít. Pravda je ovšem tradičně schovaná v truhle někde na ostrovu Hrozné smrti či někde poblíž. Piráti to celou dobu schytávali zprava, zprava, zprava, zleva, zespod i shora, ale vždy hrdinně zezadu do zad. Příkladem jako u každé špatnosti zde je v prvé řadě fosilní ODS a její bratrské koblihové hnutí ANO, nicméně polínka do ohýnku pirátské Kostnice rády přiložily i všechny další strany a hnutí, co jich tady máme jako naděláno. Proto se nerozhodný katolický pravicový konzervativec pomodlil a porušuje všechna pravidla čestného souboje z nejhorší vlády vyhodil kapitána poslední slušné strany v Česku.

Je tedy již nejvyšší čas, po třístém vyzvání, správně komunikovat neexistující úspěchy vlády, což může být věru dost tvrdý oříšek a nepřekonatelný zádrhel. Občané dosud mohou mít ještě vlastní názor a sami si užívají existující neplechy vlády zde, zde, zde, zde, zde , a to opět rostou předražené nájmy zde. K tomu jim premiér teď jasně ukázal, nač jsou v Česku koaliční smlouvy, fialové sliby a co je možné čekat od státníka.

Vyrojily se po zmíněné ne výhře ušmudlané ne prohrou odborné články o hrozbě návratu Babiše s následným podstoupením střední Evropy Putinovu kolabujícímu shnilému Dubisku. Leč je velice zajímavé, že si možného návratu koblihového krále na trůn z ohryzaných kostí nevšímali dnešní rozrušení všímaví, když fialová vláda nakládala na občanský hrb jednu finanční dardu za druhou až nás srazili k zemi v zemi tučné proruské oligarchie. To bylo radosti, jak fialové koště zamete po Babišovi a jak fialová naděje spasí občany a republiku před dluhovou pastí a kremelskou slastí. Nespasili nic, zprasili vše a vymetli piráty. K tomu premiér ukázal, že i jeho morálka a morálka ODS je na úrovni ruské východní stepi, takže s ANO nemají už žádné spory.

Fialoví nezávislí novináři z Fórum ODS 24 hodiny, dne nelenili a rozjeli kampaň na odhalení pachatelů Fialovy ne prohry ne vyýhry. Johana a Pavel ostatně o ničem jiném již téměř tři roky závisle nepíší, a tak jsou vždy na stráži s nastaveným brkem spřátelené pomocné ráže. Moc dobře oba ví, kdo a jak kazí Petrovi práci. Vesměs jde o zlé nedemokratické voliče, kteří se zkonsolidovali, aby do sedla navrátili Babiše a spolu s ním zem nám všem drahou věnovali Putinovi. Přitom se o ně ODS a osobně premiér Fiala až moc dobře stará a dělá co jim na očích vidí. Johana zde. Nemáme vůdce, máme nárokovou mentalitu, silná střední třída spí, roztříštěné malé strany brzdí ODS v rozletu na cíl 35 % volební podpory. Fialoví svazáci a jiskřičky musí vyrazit na venkov vzdělávat nevědomý lid, vysvětlovat úspěchy vlády a šířit dobrou náladu mezi krachující malé firmy a podnikatele v zemi neskonalých ekonomických radostí. Demokraté mají rok na to, aby si uvědomili, že pouze ODS a jen ODS je zárukou světového míru, poctivé čestné politiky a ekonomické prosperity. Aby bylo jasno, Johana dodává zde. Pitomí voliči neví nic o zodpovědnosti k republice a k budoucnosti našich dětí. Jejich zodpovědnost je nulová. Česká republika je opět po čtyřletém volebním úspěchu světového státníka Fialy v obrovském průseru. Vše udělal dobře, ale vše je špatně. Musí se znovu probudit celá demokratická scéna, protože Babiš zde. Voliči styďte se! Vládo styď se, Babišistán se vrací.

Šafr také nezklamal, opět poplival hloupé voliče Mordoru a mentální temnoty. Samozřejmě za vše mohou komunisté a nároková mentalita spodiny. Voličů ANO není většina, je jich menšina, protože spokojená většina voličů zůstala doma za pecí, aby užívala výdobytků vlády politické změny a ekonomického nadbytku. Média jsou protivládní a ta veřejnoprávní obzvlášť hatí skvělou práci vlády štvavými články o nedobrém hospodaření a životu k nezaplacení. Když budou voliči chtít, tak vyhrají, bohužel nedodal, zda to platí o špatných voličích temného Mordoru, nebo o skvělých voličích světlého Oligopolu zde. Ještě vypískl, že Kubu ne a Kalouska už vůbec ne. Ovšem bratr Kalousek nabrousil tesák a strana Starých pák se vrací zde. Do cesty se ošlehanému vlkovi staví mladý svazák Radim Jasánek Ivan z Mileiho institutu ODS Česko plus zde. Tak uvidíme, kdo a co z koho, když submisivní piráty sežrala fialová oliheň a další sousta jsou na řadě.

V pravicové vládě zániku republiky zaseklí piráti se zhrozili nad výsledky voleb, rychle odstoupili ze stranických pozic, nicméně ministerských postů a politických pašalíků se raději s nadějí chtěli nezbavit. Mají přeci onu odpovědnost vůči voličům a pozadí řádně zaražené v zodpovědných židlích politických funkcí zde. Leč pirát míní, premiér s morálkou podvodníka záhy mění a posílá děravou bárku na dno mořské zde. Pochopitelně civilizovaně, z očí do displeje. A poučení z české pohádky na dobrý den? Když si necháš vše od omezeného ušlápnutého premiéra líbit, tak se nediv, že tě tento nevábný princ chování komunistického prvoka vyhodí jako špinavé ponožky. Teď se jen uvidí za jak dlouho premiér Blažek a premiér Stanjura vedení mejbohatším Křetínským vyhodí Fialu z kola ven a domluví se s Babišem, samozřejmě civilizovaně a v zájmu civilizace na postu nového slušného premiéra Kuby Karla Kupky z Hluboké.

Haraším Petr Orlau

