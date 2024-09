Ztráty na zdraví a produktivitě způsobené obezitou dalece převyšují náklady na injekce na hubnutí

23. 9. 2024

Podle zprávy, která rovněž vyzývá vlády, aby upřednostnily prevenci propagací zdravé stravy a pohybu, překračují rostoucí náklady na zdravotní péči a ztráty produktivity způsobené celosvětovou krizí obezity náklady na nové léky na hubnutí.



Zpráva uvádí, že ve Spojeném království, Německu a Nizozemsku existují jasné ekonomické důvody pro tyto léky, protože roční náklady na lék na cukrovku Ozempic jsou nižší než náklady na další zdravotní péči, kterou potřebují lidé s obezitou. Náklady na hubnoucí injekci Wegovy jsou vyšší, ale stále jsou nižší než celkové ekonomické náklady společnosti spojené s obezitou, uvádí výzkum ING Bank. Podle zprávy, která rovněž vyzývá vlády, aby upřednostnily prevenci propagací zdravé stravy a pohybu, překračují rostoucí náklady na zdravotní péči a ztráty produktivity způsobené celosvětovou krizí obezity náklady na nové léky na hubnutí.Zpráva uvádí, že ve Spojeném království, Německu a Nizozemsku existují jasné ekonomické důvody pro tyto léky, protože roční náklady na lék na cukrovku Ozempic jsou nižší než náklady na další zdravotní péči, kterou potřebují lidé s obezitou. Náklady na hubnoucí injekci Wegovy jsou vyšší, ale stále jsou nižší než celkové ekonomické náklady společnosti spojené s obezitou, uvádí výzkum ING Bank.



Oba léky, které vyrábí dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk, se těší obrovské oblibě, stejně jako Zepbound a Mounjaro americké společnosti Eli Lilly. Podávají se ve formě týdenních injekcí a působí jako střevní hormon známý jako GLP-1, díky němuž se lidé cítí plnější, což jim pomáhá zhubnout. Nedávné studie prokázaly i další zdravotní přínosy.



Míra obezity v posledních desetiletích prudce vzrostla a na celém světě je nyní více lidí s nadváhou než podvyživených. Nová vlna léků s GLP-1 může pomoci tento trend zvrátit, i když se objevují otázky, jak dlouhodobé jsou jejich účinky. Jejich cena je také vysoká, zejména u léku Wegovy.



Obezita je spojena se zdravotními problémy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, kloubní problémy a cukrovka, jejichž léčba je nákladná.



Analytik společnosti ING pro oblast zdravotnictví Diederik Stadig vypočítal, že celkové náklady na obezitu ve Spojeném království činí 100 miliard liber ročně, přičemž 19 miliard liber hradí britské zravotnictví. Náklady na zdravotní péči odpovídají 1 700 eur na osobu ročně, zatímco v Německu je to 2 400 eur, v Nizozemsku 2 300 eur a v USA 2 500 eur.



Roční zásoba přípravku Ozempic, který je rovněž předepisován na hubnutí, stojí ve Spojeném království 830 liber, zatímco Wegovy stojí 2 760 liber ročně. Pro srovnání, v Německu a Nizozemsku stojí Ozempic 1 100 eur a v USA 10 100 eur. Roční zásoba přípravku Wegovy stojí v Německu 3 500 eur, v Nizozemsku 3 200 eur a v USA 14 500 eur. V USA se za léky obecně platí vyšší ceny.



Analýza vychází z ceníkových cen, které jsou často vyšší než skutečně placené ceny.



Náklady na zdravotní péči představují zhruba čtvrtinu celkových nákladů společnosti na obezitu, které zahrnují ztrátu ekonomické produktivity a osobní náklady lidí s obezitou, jako je například dodatečná doprava, oblečení a přizpůsobené bydlení, uvedl Stadig.



„Pokud budou léky dlouhodobě účinné, lidé povedou zdravější život, bude menší ztráta produktivity, menší soukromé náklady, vyšší kvalita života ... pokud se podaří potlačit obezitu v zárodku u značného množství lidí, můžete lidem ušetřit tolik nepříjemností, ale také můžete ušetřit peníze společnosti,“ řekl.



Podle nedávného výzkumu Institutu pro pokročilá studia ve Vídni ve 26 evropských zemích si lidé žijící s obezitou až dvakrát častěji berou dovolenou.



„Obezita může vést k více než 80 nemocem, od deprese až po infarkt,“ uvedl Thomas Czypionka, vedoucí výzkumné skupiny pro ekonomiku a zdravotní politiku v institutu. „Obézní lidé si berou více dnů nemocenské. V celé Evropě je nedostatek pracovních sil, pro ekonomiky je to obrovský problém.“

Předpovídá, že ceny léků proti obezitě v příštích letech klesnou, až se na trh dostane více léků, ale prozatím budou muset vlády upřednostnit ty nejohroženější osoby.



Stadig upozornil, že dlouhodobé účinky léků jsou nejisté. Jedna studie zjistila, že jakmile jedinci přestali užívat semaglutid, účinnou látku v přípravcích Ozempic a Wegovy, do roka znovu přibrali dvě třetiny své hmotnosti. Tyto léky mají vedlejší účinky, jako je nevolnost a bolest žaludku, a mnoho lidí je po nějaké době vysadilo..



Zatímco lékaři mají tendenci předepisovat léky na hubnutí pouze spolu s dietou a cvičebním plánem, vlády musí v boji proti obezitě udělat více, říká Stadig. Navrhl, aby se jako nástroj podpory zdravého stravování využila DPH, aby se na zeleninu neúčtovala žádná nebo jen malá DPH a aby se na rychlé občerstvení uvalila vyšší daň.





O užívání semaglutidu hovořilo několik celebrit, včetně australské herečky Rebel Wilsonové, která krátce vyzkoušela Ozempic, aby si udržela váhu poté, co změnou stravy a cvičením zhubla šest kilo, moderátora a herce Stephena Frye, který prozradil, že po něm zvrací až pětkrát denně, a televizní osobnosti Sharon Osbourneové, která v únoru řekla, že díky injekční aplikaci Ozempicu zhubla tři kila za čtyři měsíce a nyní se snaží přibrat.







