V Evropě pravděpodobně vznikne „islámský Vatikán“

23. 9. 2024 / Adam Ročárek

čas čtení 4 minuty

Ačkoliv to zní jako titulek z dezinformačního řetězového mailu, případně jako slogan z billboardů nejmenované krajně pravicové strany, jedná se o fakt – albánský premiér Edi Rama oznámil, že plánuje vytvoření nového mikrostátu na území města Tirany, který by měl být spravován súfijským řádem Bektášíja. Pokud bude Ramův plán schválen i parlamentem, nový „Suverénní stát řádu Bektášíja“ se stane nejmenším státem světa, přičemž hlavou potenciálního státu by se měl stát bektášijský „“, vůdce řádu, Mondi. Jednalo by se o čtvrtou zemi s muslimskou většinou v Evropě a teprve pátou zemi na světě, kde by tvořili většinu šíitští muslimové.