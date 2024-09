Německo: Institut varuje před propadem exportu v případě Trumpova vítězství

25. 9. 2024

čas čtení 2 minuty

Volební vítězství Trumpa by poškodilo německý exportní průmysl, varuje mnichovský institut Ifo. Tento průmysl již v srpnu oslaboval. Volební vítězství Trumpa by poškodilo německý exportní průmysl, varuje mnichovský institut Ifo. Tento průmysl již v srpnu oslaboval.

Vítězství Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách v USA by mohlo mít významný negativní dopad na německou ekonomiku. V případě druhého funkčního období republikána by německý vývoz do Spojených států mohl klesnout o 14,9 %, varoval v pondělí mnichovský institut Ifo. Podle této zprávy by byl obzvláště ovlivněn německý vývoz automobilů do USA s -32 % a vývoz farmaceutických výrobků s -35 %.

S objemem přibližně 252 miliard eur byly Spojené státy v loňském roce nejdůležitějším obchodním partnerem Německa, hned za Čínou (254 miliard eur). Jako odbytový trh byly USA dokonce číslo 1, přičemž v roce 2023 tam bylo odesláno zboží v celkové hodnotě téměř 158 miliard eur.

Německý exportní průmysl však v současné době oslabuje. V kalendářním i sezónně očištěném vyjádření prodal v srpnu do mimoevropských zemí zboží v hodnotě 55,2 miliardy eur. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku je to -4,8 %. Vývoz do Číny klesl obzvláště prudce. V srpnu klesl o 15,2 % na 7 miliard eur. Utrpěl také vývoz do USA. Snížil se o 3,2 % na 12,6 miliardy eur.

Trump slibuje dovozní cla

"Pokud bude Trump znovu zvolen a zahájí novou obchodní válku s Čínou, Německo jako exportní země by velmi utrpělo," varuje obchodní expertka Ifo Lisandra Flachová, že Trump splní svůj předvolební slib a zavede nová dovozní cla.

Tato cla by se nedotkla pouze vývozu do USA. Snížila by také čínskou poptávku po meziproduktech z Německa. Volební vítězství Trumpa by mohlo snížit vývoz o téměř 9,6 %. Celkově hrozí pokles německého exportu o 2 % neboli 35 miliard eur za předpokladu, že se situace nebude vyhrocovat a země jako Čína nebudou reagovat na nová americká cla proticly. Pak "by negativní dopady na Německo byly mnohem větší," říká výzkumník Ifo Andreas Baur.

Zdroj v němčině: ZDE

