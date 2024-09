"Pokaždé odejde s 60 miliardami dolarů." Trump nazval Zelenského "největším obchodníkem v historii"

25. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Bývalý americký prezident Donald Trump si stěžoval na ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského a řekl, že "první věcí" po jeho vítězství v amerických volbách bude řešení řešení situace na Ukrajině. Bývalý americký prezident Donald Trump si stěžoval na ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského a řekl, že "první věcí" po jeho vítězství v amerických volbách bude řešení řešení situace na Ukrajině.

"Tak moc chce, aby (demokraté) vyhráli volby, ale já to udělám jinak, dosáhnu míru (na Ukrajině)," řekl Trump v pondělí na shromáždění v Pensylvánii, jednom ze sedmi takzvaných "swing states", za které bojují kandidáti obou stran. O den dříve Zelenskyj navštívil závod v Pensylvánii na výrobu dělostřelecké munice, která se posílá na Ukrajinu; kancelář prezidenta Ukrajiny uvedla, že návštěva byla výhradně "gestem vděčnosti".

"Jedná se o důležitý závod, speciálně pro nás zvýšili výrobu 155 milimetrových granátů, takže by bylo logické jim poděkovat," řekl Politico ukrajinský představitel blízký Zelenskému. Kamala Harrisová se zároveň snaží využít podpory Washingtonu pro Ukrajinu, aby získala na svou stranu asi 750 tisíc Pensylvánců polského původu, poznamenává deník.

"Vidím, že je tu Zelenskyj," dodal Trump. "Myslím, že Zelenskyj je největší obchodník v historii: Pokaždé, když přijde do země, odchází s 60 miliardami dolarů."

Ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, Trump do značné míry opakoval mem vytvořený ruskou propagandou, kde byla Zelenského fotografie doprovázena popiskem "Když uplynulo 5 minut a vy jste nepožádali o pomoc v hodnotě miliardy dolarů". Jak zjistilo Radio Liberty, mem připravila agentura Social Design Agency, kterou americké ministerstvo spravedlnosti nedávno obvinilo z šíření propagandy a dezinformací v rámci operace Double.

Meme byl také znovu zveřejněn Elonem Muskem. A byl zveřejněn v říjnu 2023, krátce po Zelenského návštěvě Washingtonu. Zasedání v Kongresu již proběhlo bez nadšení jako v prosinci 2022, kdy byl přivítán jako hrdina. Zelenskému se nepodařilo přesvědčit kongresmany, aby schválili balík pomoci ve výši více než 60 miliard dolarů, a to ani během své zářijové návštěvy, ani během další návštěvy v prosinci 2023.

Trump slíbil, že dosáhne míru na Ukrajině "jiným způsobem": "Pokud vyhraji tyto volby, první věc, kterou udělám, je, že zavolám Zelenskému a prezidentu Putinovi a řeknu: 'Musíte souhlasit, to je šílené.'"

Není to poprvé, co Trump slíbil, že rychle dosáhne míru na Ukrajině, aniž by přesně vysvětlil, jak toho lze dosáhnout. Zelenskyj v rozhovoru pro New Yorker naznačil, že bývalý prezident nechápe složitost konfliktu: "Mám pocit, že Trump opravdu neví, jak válku zastavit, i když si to může myslet. U této války často platí, že čím hlouběji se díváte, tím méně tomu rozumíte."

Ve čtvrtek se má Zelenskyj setkat s prezidentem Joem Bidenem a Harrisovou, aby je seznámil se svým "plánem vítězství". Poté plánuje setkání s Trumpem.

Zdroj v angličtině: ZDE

