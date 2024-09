Babiš se vrací a stará ODS s ním

23. 9. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 8 minut

Hejtman Kuba to v nedělních Otázkách V. Moravce řekl jasně. Co je cílem Fialovy vlády? Zabránit návratu Andreje Babiše k moci. Co se děje reálně? Babiš se vrací. Kuba prý ví, jak na to, aby byl Babiš zastaven, ale zatím se ho nikdo neptal. Vždyť dostal v krajských volbách jen necelých 50 procent hlasů. Jestli bude Kuba ve své útočné rétorice proti vládě pokračovat, možná ji rozloží.

Zato piráti, ti se – podobně jako kdysi ČSSD – drželi ve vládě s tím zdůvodněním, že v opozici by na ně nebylo vidět. Tak mají, co chtěli, a je na ně vidět. A takový debakl se jen tak nevidí. Co si vymyslí teď, aby mohli zůstat u koryt? Musí dokončit práci, no jasně. Ministr Bartoš říkal, že kdysi, když se dařilo, byli v opozici. No ne, to je objev. Ve volbách 2017 jako neparlamentní strana dostali téměř 11 procent. Asi nebyli vidět.







Hvězdou krajských voleb je bezpochyby vedle hejtmana Kuby hejtman Grolich. Ministr životního prostředí Hladík z KDU-ČSL se už nechal slyšet, že Grolich by měl být předsedou lidovců. Což o to, kdyby lidovci byli grolichovci, mohl bych je konečně jako volič pirátů (a bývalý volič převážně ČSSD) volit. Grolichovi fandím a mám radost z toho, jak podrážděně na něj reaguje ANO (zato Kubu Babiš pochválil, to je jeho člověk). Jenže Grolich je lidovec, ta strana má celostátně jen asi tři procenta. Těžko bude chtít někdo v ODS prodávat jako úspěch to, že je vede lidovec. Je to ale pech, tedy pro Spolu. Grolich se šéfem ODS stát nemůže, Kuba ano.





Kuba si v nedělním pořadu užil roli prognostika a prý když jemu odhad voleb vyšel, zvládnou to i jiní. A vedení ODS prý musí nést odpovědnost. Proč se proboha nezeptají Kuby, jak se dělá 50 procent ve volbách? Ani by k tomu nepotřebovali lidovce a topku, ti přece na jihu Čech dohromady nedali ani pět procent. Ale jde aplikovat Kubovy recepty na celou ČR? Jedno mu věřím: volili ho i ti, kteří by ODS nikdy nevolili. Chce vůbec ODS tyhle voliče?





Za neúspěch vládní koalice označil krajské volby také ministr vnitra a šéf STAN Rakušan. Piráti si to prý musí vyhodnotit sami. STAN přijde s novým jménem do vlády. To už vypadalo skoro jako senzace, ale pak se ukázalo, že jde o náhradníka za Síkelu. Rakušan jako hora, která porodí myš. Tak je to vlastně s celou vládou. Hejtman Netolický, také host Otázek V. Moravce, si na účet vlády přisadil: taky jsme si v ČSSD dlouho říkali, že to přece není tak hrozné.





Pan Netolický mě ale úplně odrovnal, a možná jde o nejlepší číslo celého pořadu, tvrzením, že důležitá je v krajích kontinuita, dokonce tak důležitá, že stojí za to udělat koalici, za níž stojí osmdesát procent voličů. Myslel jsem dosud, že o kontinuitě mají rozhodovat voliči. Kdyby to byla ta nejvyšší hodnota, tedy kontinuita, volby by se měly zakázat. Ideální k tomu, aby byla kontinuita zajištěna naprosto jistě za současných podmínek, kdy je tu to otravné ústavní právo volit, je držet koalici, která má v součtu sto procent voličů, takže žádný volební výsledek nebude moci změnit koalici v opozici a opozice ani nebude existovat.





Ale vraťme se k současné politické situaci, jak ji ukazují volby (moc nechápu, proč Otázky V. Moravce ukazovaly zrovna dnes sociologické výzkumy, když nejdůležitější data jsou čerstvé výsledky voleb). Co prognostikoval pan Kuba před volbami? Říkal prý na setkání u pana prezidenta, kde by i pan Netolický, který Kubova slova dnes potvrdil, že ANO uspěje, piráti propadnou a do krajských zastupitelstev „naskáčou“ komunisté a krajní pravice, takže obejít ANO už nebude tak snadné jako před čtyřmi lety. Hejtman Červíček by mohl vyprávět. Pan Kuba samozřejmě s nikým na jihu Čech koalici dělat nemusí, povládne sám. A může vedení ODS i koalice Spolu ukázat, jak hloupé je obviňovat jej z toho, že chce koalovat s ANO, když přece poslal ANO jednoznačně do opozice.





Jenže afinita ODS a ANO je podle mě nepopiratelná. To křídlo ODS, které stojí za projektem Spolu, dostalo citelnou ránu. Co postaví proti Kubovi? Lidovce Grolicha? I kdybychom panu Kubovi věřili, že netíhne k ANO, nakonec možná nic jiného nezbude a on se tomu určitě nebude bránit. Stačí se podívat do Středočeského kraje. Tam vidíme výmluvné drama. ANO může na rozdíl od STAN nabídnout ODS (a to dokonce i kdyby ODS opustila Spolu) pevnější koalici a k tomu asi i místo hejtmana, zatímco končící hejtmanka Pecková ze STAN považuje ODS za minoritního partnera, kterému ve veřejném prohlášení nenabízí ani hejtmana, ani většinu, a to mají STAN se Spolu v součtu zastupitelstvu jen jeden mandát navíc nad opozicí. Pecková dokonce veřejně urážela ODS jako stranu o deset procent slabší. Zajímavá byla reakce hejtmana Netolického, který sice chce kontinuitu, ale stejně tak se hrozil většiny jednoho mandátu. Že by tady najednou diskontinuita nevadila ?





Bez pirátů je to skládání koalic těžké, jak připustil hejtman Kuba i ministr Rakušan. Kuba by si prý do koalice i někoho přibral, ale nemá koho. To nemohly koaliční strany vysvětlit pirátům už před rokem, že mají okamžitě odejít do opozice a zachránit tak koaliční potenciál tzv. demokratů? Ale nechme piráty být, ti už se ze smetiště dějin asi nevrátí. Místo nich stojí za to zmínit „úspěch“ komunistů a SPD. Ono záleží na tom, jak nastavíte škálu. Je-li tím měřítkem výkon sociální demokracie, komunisté a krajní pravice uspěli, i když není dobré zapomínat na sociálního demokrata Netolického, který asi zůstane hejtmanem. Je-li tím měřítkem reálný vliv na věci veřejné, jde u komunistů i SPD o naprostý debakl. Ale nějaká koryta mít budou, to zase ano.





Dlouho jsem přemýšlel, zda lze krajské volby (k senátním se vrátím po druhém kole) označit za volební tsunami, jak se to kdysi podařilo ČSSD i ODS, když byly v opozici. Tsunami nyní v bledě modrém. A myslím, že tomu tak skutečně je. ANO nejen vyhrálo, ale už nebude snadné, ba někdy ani možné, ho obejít jako před čtyřmi lety. Výjimkou jsou tři kraje, kde nevyhrálo. Ale ani v jednom z nich nelze hovořit o dobré zprávě pro vládu. Ve všech třech krajích jsou to silní hejtmané, kdo vyhrál, ne vláda. Nejblíže vládě má hejtman Grolich, jehož vítězství je fakticky ponížením pro ODS. Žádný potenciál pro stabilitu vlády a její úspěch u voličů z toho neplyne, spíše naopak.





Pan Netolický v Otázkách V. Moravce naléhal na to, aby si politici dokázali přiznat realitu. A myslím, že pokud jde o vládu, trefil hřebíček na hlavičku. Ta vláda totiž funguje tak nějak jako hoši od bobří řeky, Fiala je jejich náčelník a drží to pohromadě právě bez ohledu na realitu. Buďme k sobě slušní, nehádejme se, děláme to přece pro demokracii. Ne, pane Fialo, ne, děláte to pro Babiše. A pro Kubu. A pro Skopečka.





PS z pondělí: Hlavní zpráva polední publicistky Radiožurnálu říká, že předseda pirátů Bartoš rezignoval na vedení strany. Ministrem samozřejmě zůstane. Jak jinak. Má hypotéku nebo něco podobného? Prý jim jde o lidi. Tomu snad nevěří už nikdo, nejméně oni sami. Výmluvné je, že o post předsedy není velký zájem. Musel by stranu vyvést z vlády, jinak jsou mrtví.

0