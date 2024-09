Blafování (a kapitulace) Elona Muska v Brazílii

Alexandre de Moraes nařídil zablokovat všechny tweety, které tvrdily, že volby, které vynesly k moci současného prezidenta Lulu, byly zmanipulované. Podle lživého narativu Bolsonara a jeho spojenců byly elektronické volební urny naprogramovány tak, aby byl zvolen Lula. Více než 78 brazilských a mezinárodních organizací tyto volební urny analyzovalo a nekompromisně prohlásilo, že je nemožné je zfalšovat. Nejsou připojeny k internetu, takže je nelze hacknout, a všechny výsledky procházejí několika neomylnými testy, které mají prokázat jejich autentičnost. Fanouškům krajní pravice, kteří se prostě nedokážou smířit s prohrou, však logika, fakta a tvrdé důkazy nestačí.





Moraes také nařídil zablokování profilů, které opakovaně porušují pravidlo uložené Nejvyšším soudem proti těmto lžím, které jsou nebezpečné pro demokracii. Elon Musk však příkazy soudu opakovaně ignoroval a umožnil, aby takové profily šířící nenávist a fake news své lži zveřejňovaly i nadále. Moraes proto uložil společnosti X pokutu ve výši mnoho milionů dolarů. Aby nemusel platit, nařídil Musk uzavření kanceláře X v Brazílii, čímž platforma zůstala bez právního zástupce v zemi, což je v rozporu se zákonem. Každá společnost působící v Brazílii musí mít kancelář s místním právním zástupcem. Z tohoto důvodu Moraes nejenže nařídil zablokovat společnost X, ale zablokoval také bankovní účty Muskovy další společnosti Starlink.





Musk pokračoval ve výzvách a na své sociální síti na Moraese 117krát zaútočil, včetně dětinských věcí, jako jsou fotomontáže, kde Moraes vystupuje jako Darth Vader. To svědčí o Muskově mentálním věku. Moraes se nenechal odradit a pokračoval v pokutování a trestání společnosti Starlink, což vyvolalo nepříjemný tlak ze strany investorů společnosti.





Musk se snažil pokračovat ve své šarádě - protože kdyby mu skutečně záleželo na svobodě projevu, býval by nevyhověl, jak to udělal, a to bez reptání, požadavkům krajně pravicového indického vůdce Naréndry Módího a podobného tureckého vůdce Recepa Tayyipa Erdogana, když požadovali zablokování profilů svých odpůrců v blízkosti voleb v obou z těchto zemí. A nepřiklonil by se ani k čínským požadavkům, aby mohl v této zemi působit se Starlinkem i Tesla. Jinými slovy, Musk lže. Není proti cenzuře: je pro krajní pravici.





Sám jsem to pocítil, protože můj profil na X byl zrušen poté, co jsem zveřejnil sérii urážek na jeho adresu, tedy Muska. A bez ohledu na to, jak moc jsem se snažil Muskův profil zablokovat, jeho tweety se vždy objevily na začátku mé časové osy, před zablokováním. Musk ve skutečnosti koupil sociální síť, aby se pokusil ovlivnit světovou politiku. V Brazílii se mu to nepovedlo, protože Moraes není jako většina soudců Nejvyššího soudu v jiných zemích, kteří jsou byrokratičtí a pasivní.





Není překvapivé, že Musk je fašista, protože vyrostl jako privilegovaný běloch v Jihoafrické republice. Apartheid byl ukončen, až když byl dospělý (a to nikoli z vůle bílých obyvatel, ale na základě mezinárodního tlaku). Jinými slovy, vyrůstal jako privilegovaný člen otevřeně rasistické společnosti. Lze pochybovat o tom, že je typickým jihoafrickým rasistou? Co můžete od takového člověka očekávat?





Musk tvrdí, že jeho transsexuální dcera Vivian zemřela. To proto, že se narodila s mužskými pohlavními orgány, ale v pozdním věku přešla na ženské pohlaví. Otce, který tvrdí, že jeho dcera zemřela, protože změnila pohlaví, nelze považovat za slušného člověka. Je to zrůda.





Musk každý den zveřejňuje falešné zprávy ve prospěch Donalda Trumpa. Desítky jeho tweetů se již ukázaly jako zcela nepravdivé, ale on je nestáhne.





Jeho blafování proti Moraesovi však netrvalo dlouho, protože zákony země, která je neohroženě vymáhá, jsou mnohem silnější než jakýkoli jeho tweet nebo tiráda proti tomu, co se snaží klasifikovat jako protiústavní cenzuru. O tom, co je ústavní, však rozhoduje Nejvyšší soud, ne nějaký cizinec, který vlastní sociální síť.





Dokonce se Musk pokusil obejít rozhodnutí tím, že změnil adresu, která vede do X, na službu Cloudflare. Moraes se obrátil na tuto americkou společnost, která jeho žádost přijala a X opět zablokovala pro Brazílii.





Tváří v tvář nemožnosti vyhrát tuto válku Musk kapituloval. Potupně, poté, co k radosti krajní pravice bubnoval a tvrdil, že nikdy neustoupí, zaváhal. Tlak ze strany akcionářů byl silnější. Proto nyní znovu otevřel svou kancelář a jmenoval právničku, která bude jeho firmu v Brazílii zastupovat.





Jmenováním zástupkyně pro Brazílii, právničky Rachel de Oliveira Villa Nova, Elon Musk vlastně ustoupil a přijal pravidlo navržené Alexandrem de Moraesem. Snadné doporučení, které je třeba splnit: mít v zemi zastoupení, které bude zodpovědné za jednání společnosti. Není to velký ani šílený požadavek. Byl a je to jen pokus o legalizaci činnosti společnosti X v zemi.





Musk se neobává ani tak pokut, jako spíše jiného problému: rozhodnutí soudu Alexandre de Moraese, tak výstižné a přesné, by mohlo sloužit jako „judikatura“ pro další země, jako je Kanada, Austrálie, Německo, Francie, Španělsko atd. Společnost X by mohla být v několika zemích zakázána, což by ji mohlo učinit jako společnost neživotaschopnou. Ve střednědobém horizontu by to mohlo ohrozit i další podniky Elona Muska, který vlastní například společnost Tesla.





Musk si zřejmě myslel, že čin Alexandre de Moraese bude mít negativní dopady doma i v zahraničí. V Brazílii, s výjimkou verbálních útoků krajní pravice, sklidilo rozhodnutí soudce Nejvyššího soudu vyřadit X z provozu ípotlesk společnosti. V několika zemích se stalo totéž a mnozí se o soudcův čin zajímali a uvažovali o jeho napodobení.





Musk se obává, že Moraesův příklad budou následovat další. A že absence X v Brazílii omezí kapacitu politické propagandy krajní pravice, která se soustřeďuje na sociální sítě, protože většina seriózních médií nedává prostor fake news a nenávistným projevům.





Právníci zastupující Muskovu platformu v Brazílii uvedli, že právní tým podnikatele ve Spojených státech byl přesvědčen, že pro obnovení činnosti v zemi bude nutné dodržet rozhodnutí soudce Alexandre de Moraese. Podle těchto zdrojů Musk souhlasil, a tak začaly být profily, na které se soudní příkazy zaměřily, blokovány.





Svoboda projevu je základním právem, které je pupeční šňůrou spojeno s povinností nést odpovědnost. První nemůže žít bez druhhoé a naopak, ve vzájemném omezení kontur jednoho i druhého. Právě toto pochopení zuřivé krajní pravici chybí. Svoboda projevu není anything goes, všechno je dovoleno. Demokracie a civilizace mají vlastní určité hranice. Nežijeme podle zákona džungle.