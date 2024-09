Petice, o níž jste se neměli dozvědět…

24. 9. 2024 / Richard F. Vlasák

čas čtení 5 minut

Článek, který rumburskému faráři Rumburské noviny odmítly zveřejnit. Neuvěřitelné...

Petice Pět milionů - za důstojný zákoník práce - Podepište!

Rád bych se s Vámi podělil o své vzpomínky, nebude to nic veselého. Před několika lety jsem pracoval jako krajský komentátor v Deníku jižní Čechy, psal jsem o korupci, a nedal si říct, když mu moudří radili, abych si dával pozor, byl opatrnější, rozumějte také povolnější.

Jenže vykládejte to mladíkovi právě po vysoké, který touží změnit svět a bojuje za spravedlnost jako členové jeho rodiny, o nichž slýchal div ne báje. A pak to přišlo, jedna firma, prodávající zahradní nábytek a vše kolem toho, si vymínila, že buď její inzeráty, nebo Vlasák… Inzeráty živily redakci, a tak jsem se ocitl bez zaměstnání, a protože jsem byl doktorand, neměl jsem nárok na podporu v nezaměstnanosti, a navíc ten hloupý, hnusný pocit, že jste k nepotřebě, neschopní, se vám zadírá mezi prsty…

Vzpomenete si, jaké to bylo, když jste v autě s tatínkem jezdil od jedné fabriky ke druhé, protože maminka hledala práci, neboť jí z papíren, kde dělala od patnácti, dali stejně jako všem výpověď. Matčiny slzy, to vám nikdo z paměti nevymaže. Zkrátka, „setsakramentsky" dobře vím, že život není jen krásný chodníček; nepodléhám iluzi, že ten, kdo chce, si práci najde; nevěřím kecům o milionářích, jež se vypracovali od píky. Moje zkušenosti pocházejí z doby, kdy ještě fungoval zákoník práce, jak jej známe. I on ovšem umožňoval raz, dva člověka připravit nejen o plat, ale i sebeúctu, jíž si s tím, co umíme, spojujeme. A teď má být ještě lehčí člověka propustit.

Jsem proti. Protestuji, jak jen vzdělaný, sociálně cítící člověk, jen může protestovat. A nezbláznil se pan farář náhodou, co nám to píše do místních novin? Myslím, že moji povinností je brát se za chudé, za ohrožené a ponižované, a nejen za ně, zápas o spravedlnost je součástí mravního kodexu, jde o nutnou podmínku soudržnosti naší společnosti, a konec konců jde i o demokracii.





Mnozí právě kvůli často přehlíženým a ještě častěji omlouvaným nedostatkům, pokrytectví ze strany vládnoucích elit zanevřeli na demokracii samu, přestali důvěřovat státu, který svými daněmi, tedy venkoncem vlastní prací, budovali.





A pak už je jen krůček k nedůvěře médiím, mezi lidmi navzájem a to je, co by kamenem dohodil k neštěstí, které známe z území za našimi hranicemi, kde krajně pravicová, ano fašistická strana získala druhé místo v zemských volbách.





Tady končí veškerý humor, scény z protiválečných filmů se zde právě stávají skutečností; varování z druhé světové války ztrácí na efektivitě. Ten plíživý jed zamořuje celou společnost, solidaritu nahrazuje sobectví, touha přežít, třeba na úkor uprchlíka, na úkor země napadené rádoby velmocí, na úkor demokratické republiky.





Podepsal jsem petici 5 milionů, která se snaží občanskou inciativou a spoluprací mimoparlamentních demokratických stran zabránit změně zákoníku práce, která by zhoršila podmínky zaměstnanců, usnadnila by vyhazovy, znejistila by životní perspektivy mladých lidí na důstojnou mzdu i zacházení. Už teď jsou otroky hypoték, už teď si nemalují budoucnost na růžovo, už teď mají jen malou šanci sehnat důstojné bydlení, které by jim neukradlo víc než třetinu příjmů, které jsou jedny z nejnižších v Evropě.





Podepsal jsem ji a vás zvu, podotýkám, že nenutím, k témuž. A proč se o této petici nemáte dozvědět? I v naší republice manipulují obyčejnými lidmi obchodníci se strachem, kramáři s emocemi, a ti vám o petici na ochraně pracujících neřeknou, protože ji nemohou používat ke svým marketingovým akcím před krajskými volbami; protože jsou v jednom spolku s oligarchickými strukturami, které v naší zemi panují.





Ostře píšu, protože, jak praví Písmo: „hoden je dělník mzdy své,“ protože v našem krásném regionu pod Lužickými horami jsem denně konfrontován s chudobou, která se projevuje zadlužením, když se rozbije pračka. Píšu, protože jiní mlčí. Evangelium, jako osvobodivá zpráva o životě, smrti i vzkříšení Ježíše Krista, nemá jen dopad na naši zbožnost, vedení života, ale i na touhu po spravedlnosti, jinak by bylo jen zbožným drmolením „pánbíčkářů“.





Srdečně váš Richard F. Vlasák, evangelický farář (FS ČCE Šluknovsko)

PS: Kdybyste si chtěli pohovořit, jsem zde pro Vás. Tel. číslo: 605 479 364,

email: vlasak.rf@gmail.com. Termíny bohoslužeb a aktuální program na: http://cce-sluknovsko.cz/.







