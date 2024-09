Svět čelí antibiotické krizi: je třeba okamžitě vypracovat akční plán založený na datech

24. 9. 2024

čas čtení 5 minut







Světoví politikové se sešli, aby se zabývali hrozbou, kterou představuje antimikrobiální rezistence - pokud se nenajde řešení, zemřou miliony lidí, píše Sally Daviesová





V příštích 25 letech zemře každé tři minuty někdo na běžné, dříve léčitelné zdravotní potíže jen proto, že antibiotika, která k jejich léčbě používáme, přestanou být účinná. Pokud tedy svět nezakročí proti rostoucí hrozbě antimikrobiální rezistence (AMR).



Antibiotika byla po desetiletí základním kamenem moderní medicíny, ale dnes jsou některé z život zachraňujících léků, na kterých jsme závislí, ohroženy. Je to proto, že bakterie, které způsobují onemocnění, jako je zápal plic nebo průjem, se mění tak, že na tuto léčbu již nereagují. Rutinní zákroky, od operací po porody, se stávají rizikovějšími, což zvyšuje pravděpodobnost smrtelných komplikací a ohrožuje naše zdravotnické systémy. Před hrozbou AMR není nikdo v bezpečí. V příštích 25 letech zemře každé tři minuty někdo na běžné, dříve léčitelné zdravotní potíže jen proto, že antibiotika, která k jejich léčbě používáme, přestanou být účinná. Pokud tedy svět nezakročí proti rostoucí hrozbě antimikrobiální rezistence (AMR).Antibiotika byla po desetiletí základním kamenem moderní medicíny, ale dnes jsou některé z život zachraňujících léků, na kterých jsme závislí, ohroženy. Je to proto, že bakterie, které způsobují onemocnění, jako je zápal plic nebo průjem, se mění tak, že na tuto léčbu již nereagují. Rutinní zákroky, od operací po porody, se stávají rizikovějšími, což zvyšuje pravděpodobnost smrtelných komplikací a ohrožuje naše zdravotnické systémy. Před hrozbou AMR není nikdo v bezpečí.





Poprvé si nyní začínáme vytvářet obrázek o tom, jak tato rezistence ovlivňuje péči o lidi. Časopis Lancet nedávno zveřejnil nový výzkum projektu Global Research on Antimicrobial Resistance (Gram), který odhalil, že počet úmrtí přímo způsobených bakteriální AMR stále roste. To může být pro někoho překvapením, protože bychom očekávali, že neuvěřitelný pokrok, kterého jsme v posledních desetiletích dosáhli ve snižování infekcí, omezí úmrtí na AMR. Nicméně nová analýza využívající záznamy od roku 1990 zjistila, že v důsledku AMR přichází každoročně o život více než milion lidí, což v součtu činí více než 36 milionů - a tato čísla stále rostou.



Rostoucí míra rezistence a rychle stárnoucí celosvětová populace, která je vůči infekcím velmi zranitelná, tento trend jen urychlí. Nejnovější prognózy také naznačují, že celosvětový počet úmrtí způsobených AMR se zvýší o téměř 70 % a do roku 2050 dosáhne 1,91 milionu úmrtí ročně. Tato čísla by měla být varováním pro politiky na celém světě: bez urychlených opatření přijde během jedné generace o život dalších 39 milionů lidí.



Tato důležitá studie potvrzuje, že svět čelí antibiotické krizi, která má pro rodiny a komunity na celém světě zničující lidské náklady. Podporuje naše výzvy všem sektorům, aby nyní přijaly rozhodná opatření k záchraně životů a zajištění moderní medicíny pro další generace a aby se zabývaly potřebami zemí s nízkými a středními příjmy, které nesou největší tragédie způsobené AMR. Je načase tento trend zvrátit, než bude pozdě.



Léta jsme bojovali s AMR poněkud v temnotě, ale dnes se začíná objevovat více údajů, které nám mohou pomoci pochopit globální obraz, zmapovat, jak reagovat na šíření AMR, a uvolnit mezinárodní opatření. Po zveřejnění prvního dokumentu Gramu v roce 2021 již země jako Velká Británie, Ghana a Thajsko využily tyto údaje k vypracování politik a zavedení koordinovaných akčních plánů, zatímco Světová zdravotnická organizace použila odhady k vypracování svého seznamu prioritních bakteriálních patogenů pro rok 2024. Aby se v oblasti AMR pohnulo z místa, musí být nejnovější poznatky a údaje z monitorování podle Gramu i nadále v popředí celosvětového rozhodování a musí být využívány k vypracování účinných národních akčních plánů založených na datech.

Muž v ochranném laboratorním oděvu pracuje s malými lahvičkami a pipetou.



Obrázek je sice bezútěšný, ale není bez naděje. Pouhé zlepšení přístupu k lepší zdravotní péči v případě závažných infekcí a zajištění řádného přístupu k antibiotikům by mohlo v letech 2025 až 2050 zachránit 92 milionů životů. Vývoj alternativních léků, které jsou účinné proti bakteriím, u nichž se vyvinula rezistence, by mohl zachránit dalších asi 11 milionů.



Tento týden se světoví lídři sejdou na zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni věnovaném problematice AMR v New Yorku. Vyslechneme odborníky z celého světa - od výzkumných pracovníků ve zdravotnictví, finančních odborníků a vedoucích představitelů jednotlivých států až po ředitele zdravotnických zařízení, odborníky na nemoci a farmaceutický průmysl - a poté přijmeme odvážná rozhodnutí o tom, jak svět tento alarmující trend zvrátí. Z nejnovějších důkazů je zřejmé, že potřebujeme závazek, že na prvním místě budou ti nejzranitelnější, a to zvýšením financování a opatřeními k dosažení spravedlivého přístupu k léčbě, vakcínám a diagnostice. Poté musíme všichni společně pracovat na tom, abychom situaci zvrátili.





Od pacientů s rakovinou ve Spojeném království a starších lidí v Japonsku až po děti v Nigeru - nikdo není z hrozby AMR vyňat. Jedná se o globální krizi, která vyžaduje globální opatření. Nyní nastal čas, abychom byli odvážní a ambiciózní v našich krocích, abychom zajistili současným i budoucím generacím účinná a dostupná antibiotika, protože miliony životů jsou v ohrožení.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0