Izrael eskaluje, aby deeskaloval, a já šukám za panenství

22. 9. 2024

čas čtení 3 minuty



Neopovažujte se nás soudit!

Ironický komentář britské autorky Laury K, který je bohužel až tragicky blízko realitě





Izraelští představitelé vysvětlili, že jejich bezprecedentní akt pagerového terorismu a bombardování obytných domů v Libanonu je součástí strategie „deeskalace prostřednictvím eskalace“. Doufají, že jejich agrese přiměje Hizballáh dvakrát si rozmyslet, zda zahájí nevyprovokovanou odvetu.



Spojené státy tvrdí, že tuto strategii oceňují, protože není nepodobná strategii, kterou použily v Afghánistánu, když předstíraly, že 11. září spáchal Taliban, a poté deeskalaci provedly tak úspěšně, že byly zataženy do dvacetileté války, po níž se Taliban rovnou vrátil k moci. Izraelští představitelé vysvětlili, že jejich bezprecedentní akt pagerového terorismu a bombardování obytných domů v Libanonu je součástí strategie „deeskalace prostřednictvím eskalace“. Doufají, že jejich agrese přiměje Hizballáh dvakrát si rozmyslet, zda zahájí nevyprovokovanou odvetu.Spojené státy tvrdí, že tuto strategii oceňují, protože není nepodobná strategii, kterou použily v Afghánistánu, když předstíraly, že 11. září spáchal Taliban, a poté deeskalaci provedly tak úspěšně, že byly zataženy do dvacetileté války, po níž se Taliban rovnou vrátil k moci.



Tato strategie není nepodobná ani tomu, jak jsem já měla tajný poměr s Borisem Johnsonem a choval se tak cudně, že by si každý myslel, že se mi vrátilo panenství, protože to byl jediný způsob, jak si udržet práci v BBC. Někdy musíme dělat nepříjemné věci, abychom v životě dosáhli toho, co chceme, že?



Cílem deeskalační strategie je donutit Hizballáh k dohodě, která by umožnila skutečným obětem genocidy v Gaze - osadníkům v severním Izraeli - vrátit se do svých domovů. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, Izrael tvrdí, že pošle zásilky nastražených náloží v podobě chytrých telefonů, herních konzolí a přistrojů na dohled na nemluvňata v druhém pokoji, aby dal libanonským dětem za vyučenou.



Strategie deeskalace zatím funguje tak dobře, že Hizballáh v současné době bombarduje Haifu. Netanjahu se děsí, že by to mohlo vést k regionální válce, kterou zoufale potřebuje, aby se zachránil před vězením. Netanjahu je takový vlastenec, že by neochotně obětoval životy svých občanů a ekonomiku svého národa, aby si zachránil vlastní kůži. Nechápu, proč proti němu Izraelci vycházejí do ulic protestovat.



USA sice nejnovější izraelskou strategii podporují (protože AIPAC nedovolí, aby ji nepodporovaly), ale vyjádřily obavy, že jde o vysoce rizikový přístup, který by mohl vyvolat regionální válku.



Bidenově administrativě genocida v Gaze nevadí, protože může vydělávat na prodeji zbraní, aniž by si ušpinila ruce, ale pokud se rozpoutá válka s Hizballáhem, zapojí se do ní libanonská armáda. V takovém případě by Izrael nařídil americkým vojákům, aby bojovali jeho jménem, což by mohlo poškodit Kamaliny volební šance.



To vše se děje jen proto, že Hizballáh špatně reagoval na to, že Izrael neustále bombarduje Libanon a páchá genocidu v Gaze. Hizballáh vznáší nesmyslný požadavek, že přestane odpalovat rakety, pokud Izrael přestane páchat genocidu. Vzhledem k tomu, že Hizballáh je zodpovědný za méně než 20 % přeshraniční palby a Izrael za více než 80 %, myslím, že všichni víme, že agresorem je zde Hizballáh.



Izrael předložil rozumné ultimátum, že Hizballáh musí nechat Izrael dokončit genocidu v Gaze a nechat Izrael posílat do Libanonu zásilky výbušných zařízení. Pokud Hizballáh tyto požadavky nesplní, Izrael zahájí totální invazi, aby terorismus Hizballáhu zastavil. To je spravedlivé.



Jediným problémem strategie eskalace k deeskalaci je, že Hizballáh se může také rozhodnout eskalovat k deeskalaci a Írán se může také rozhodnout eskalovat k deeskalaci a Húsíové se mohou také rozhodnout eskalovat k deeskalaci a Izrael může začít všechny bombardovat a doufat v to nejlepší.



Jak vidíte, Izrael je obklopen divochy, kteří nevědí, kdy přestat. Izrael je zde nevinnou obětí, stejně jako já jsem důvěryhodná novinářka, která neohroženě volá moc k zodpovědnosti, a také jsem panna.

0