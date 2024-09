Izrael protizákonně uzavřel kancelář televize Al Džazíra v městě Ramallah na Západním břehu

Je to proti dohodám z Osla.



This is how heavily armed and masked Israeli soldiers raided Al Jazeera’s bureau in the occupied West Bank's Ramallah and imposed a 45-day closure order.



The network has condemned the action as 'criminal' and an affront to press freedom.

Izrael plánuje na celém Západním břehu něco děsivého a nechce, aby to svět viděl.



Israel is planning something terrifying across the West Bank, and doesn't want the world to see.

Shireen Abu Akleh was shot by an Israeli sniper in May, 2022. Spoiler alert: no one was held accountable.

TODAY.. Israeli forces ripped up this poster of hers at Al Jazeera’s offices located on the Shireen Abu Akleh street.

She remains in people's hearts and minds ♥️