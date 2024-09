Sociální demokraté podle průzkumů porazili AfD v klíčových zemských volbách v Německu

22. 9. 2024

Zdá se, že SPD Olafa Scholze na poslední chvíli získala voličskou podporu, poté, co v průběhu kampaně v Braniborsku zaostávala za krajně pravicovou stranou AfD



Podle průzkumů u východů z volebních místností se zdá, že krajně pravicové straně Alternative für Deutschland těsně uniklo vítězství ve volbách v německé spolkové zemi Braniborsko, a to tři týdny poté, co dosáhla historických zisků v dalších dvou regionech.



Ve volbách, které byly široce interpretovány jako referendum o spolkové vládě Olafa Scholze před parlamentními volbami na podzim příštího roku, v hodině dvanácté dohnala SpD protiimigrační populisty, kteří byli několik měsíců na cestě k tomu, aby se poprvé v této spolkové zemi chopili vítězství.

Exit polls ukazovaly na těsný finiš, kdy SPD získala 31,3 % hlasů oproti 29,5 % AfD a obě strany si oproti minulým volbám polepšily o 5 až 6 procentních bodů. Začínající levicově konzervativní Aliance Sahry Wagenknechtové (BSW), prokremelská strana, která vyzvala k zastavení vojenské pomoci Ukrajině, si zajistila 12 %, což z ní činí pravděpodobného uchazeče o místo v nové vládě.



Vzhledem k tomu, že v těchto volbách šlo o hodně, byla volební účast vysoká a dosáhla 74 %.



Dietmar Woidke z SPD, který stojí v čele Braniborska již 11 let, před nedělním hlasováním slíbil, že odstoupí, pokud AfD jeho stranu porazí, což bylo považováno za hazardní hru založenou na jeho vlastní popularitě „otce státu“.



AfD, kterou domácí zpravodajské služby klasifikovaly v Braniborsku jako pravicově extremistickou organizaci, vyzvala za stejných okolností k rezignaci i Scholze.



Woidke dokonce Scholze vyloučil ze své volební kampaně - přestože s manželkou žije v hlavním městě spolkové země Postupimi - v obavě z negativního dopadu jeho přítomnosti. SPD vládne spolkové zemi od sjednocení v roce 1990.



Všechny zraky se upíraly na Braniborsko, které je z hlediska počtu obyvatel jednou z nejmenších německých spolkových zemí, po silných výsledcích AfD na začátku tohoto měsíce v Durynsku, kde se umístila na prvním místě s přibližně 33 %, a v Sasku, kde skončila těsně druhá za konzervativní CDU s 27,5 %.



Na volebním shromáždění braniborské SPD v restauraci Stará pošta nedaleko zemského sněmu v Postupimi se po týdnech velmi vypjaté kampaně ozývaly radostné výkřiky, když se objevily první výsledky. Krátce po 18. hodině místního času Woidke svým příznivcům řekl, že se mu opatrně ulevilo, „vzhledem k tomu, v jaké jsme byli výchozí pozici“.



„Řekli jsme si, že se do této bitvy pustíme, a na začátku jsme si řekli, že naším cílem je zajistit, aby naše země nedostala velké hnědé razítko,“ řekl v narážce na barvu spojovanou s krajní pravicí. Vyzval však členy SPD, aby „zatáhli za brzdu euforie“, dokud nebude jasný konečný výsledek.



V sídle strany, berlínském Domě Willyho Brandta, její generální tajemník Kevin Kühnert řekl, že je příliš brzy na „pocity úlevy ... bude trvat několik hodin, než se dozvíme úplné výsledky, proto se držím zpátky“.



V projevu v New Yorku, kde se účastní zasedání OSN, Scholz na výsledek voleb krátce reagoval a uvedl, že nálada v ústředí strany, kde telefonicky hovořil se členy strany, je „samozřejmě dobrá“.





Někteří členové se odvolávali na Woidkeho „ohromný návrat“ a říkali, že to udává tón před spolkovými volbami, které se budou konat příští rok na podzim, a zároveň vyjadřovali své zklamání z toho, že nedal celostátní straně široký prostor. Existují širší obavy, že Woidkeho vítězství bude vnímáno jako výsledek toho, že vyloučil - místo aby pochválil - Scholze.





V táboře BSW však zavládla radost. Mnoho jejích členů se v lednu od Die Linke odtrhlo a založilo novou stranu. Její hlavní kandidát Robert Crumbach, který byl před vstupem do BSW několik desetiletí členem SPD, poděkoval svým příznivcům a řekl, že „nemá slov“. „Měli jsme za cíl získat dvojnásobek a to se nám podařilo,“ řekl.







Na předvolebním shromáždění AfD v Marquardtu severně od Postupimi prohlásil Hans-Christoph Berndt, hlavní kandidát AfD, kterého domácí rozvědka klasifikovala jako pravicového extremistu, že „skutečným vítězem“ je jeho strana.Zdá se, že si ve spolkové zemi zajistila každý třetí hlas „navzdory agitační a pomlouvačné kampani“ proti AfD, řekl a výsledek označil za „konsolidaci podpory“. Na kanálech Telegramu příznivci hovořili o „těsném závodě“ a uvedli, že „pevná zeď“ vytvořená mainstreamovými stranami, které se s ní odmítly spojit, se bude těžko udržovat, protože AfD nadále posiluje.Před místem konání se shromáždilo několik stovek protestujících proti AfD, které zadržovala pořádková policie.AfD se v této spolkové zemi, pásu městských a venkovských obcí obklopujících hlavní město Berlín, téměř dotahovala na SPD a v předchozích dvanácti měsících v průzkumech vedla. V posledních dnech SPD náskok snížila.Podle exit pollů si konzervativní CDU zajistila pouhých 12 %, což je její nejhorší výsledek v historii země. Zelené, kterým se předpovídalo, že nedosáhnou potřebných 5 %, čekalo napínavé čekání na to, zda se znovu dostanou do parlamentu, a exit polly jim ukazovaly pouhých 4,6 %.Zdálo se, že Svobodná demokratická strana, která je stejně jako Zelení partnerem ve stále roztříštěnější trojkoaliční spolkové vládě, získala méně než 1 %. Levicová Die Linke se 3 % se pravděpodobně poprvé od svého založení v roce 2007 do parlamentu nedostane.