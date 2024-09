Existenční strach v USA

20. 9. 2024 / Milan Kohout

Milí přátelé,



zde je opět pár řádek z naší bostonské reality.



Když pozoruji své kolegy, obávající se dnes veřejně projevit svůj názor, tak mně vyvstává před očima hrůzná tvář senátora Josepha McCarthyho, který doslova ukousával hlavy jakýchkoliv takzvaných komunistů, kteří se dle něho chtěli v Americe uchopit moci a vystřídat tehdejší střeva systému.



A poté, co už byla ředitelka třetí nejvýznamnější americké university mocnou sobeckou ekonomickou rukou nedávno vyražena z práce za údajný "antisemitismus", přestávají hlasivky mých spoluobčanů rezonovat a začínají se dusit existenčním strachem.





Samozřejmě jsou stále výjimky, jako je kupříkladu Ralph Nader, bývalý kandidát na prezidenta, kterého jsem tenkráte volil, který zrovna prohlásil, že počet zavražděných Palestinců v Gaze je asi osmkrát vyšší, než uvádějí i statistiky ministerstva zdravotnictví v Gaze, a na konci roku jich může být půl milionu (Ralph Nader je asi neblíže pravdě, protože ani Hamás nechce zveřejňovat čísla, která by mohla vyvolat šok a i samotní palestinští civilisté by se mohli proti Hamásu postavit) Viz zde:









Odvahu mých spoluobčanů jsem zrovna otestoval v mé uliční performanci, která byla tento týden součástí festivalu hostujících polských umělců ( http://www.midwaygallery.org/#/new-page-71/ ), který jsem spolukurátoroval a který proběhl v galerii, kterou ještě jakýmsi zázrakem vedu.Jen pozorujte ochotu kolemjdoucích se jakýmkoliv způsobem pozastavit. Jen metař našel trochu odvahy (metaři všech zemí spojte se!!!).Před léty by se většina kolemjdoucích zastavila a dala se se mnou do řeči.Dnes vládne na ulicích ohlušující ticho.