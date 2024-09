Proč ministr lže?

20. 9. 2024

čas čtení < 1 minuta

Natočil jsem video ke kauze přehrady Nové Heřminovy, kde podrobně popisuju, kdo ve skutečnosti může za to, že se přehrada zdržuje a taky, že je přehrada blbost.





Hájím tam Hnutí DUHA i obec Nové Heřminovy, na které útočí v posledních dnech politici v čele s ministrem Výborným Pokud byste si mysleli, že stojí za to vyvážit tu demagogii, co předvádí Výborný a další politici, tak to sdílejte, píše Martin Marek.







