Návrat do normalizace. Po pětatřiceti letech má Česko zakázanou knihu

22. 9. 2024 / Jan Čulík

Jak dokázal emocionální a navýsost sledovatelný film Jiřího Mádla Vlny, vnímání moderní historie v české společnosti plně ovládla paravědecká instituce Ústav pro studium totalitních režimů - která, komicky, si dala úkol určité režimy studovat, ale už před začátkem svého studia ví moc dobře, že jsou "totalitní". Jak jsme na to opakovaně poukazovali, Mádlův film, který právem oslavuje vynikající české rozhlasové novináře z šedesátých let, naprosto selhal při vykreslení politicko-kulturní atmosféry šedesátek, která byla nesmírně liberální, možná víc než dnešní atmosféra v ČR - jen zaznamenejme, kolik vynikajících celovečerních filmů analyzujících a kritizujících komunistický režím a kolik vynikajících románů (Kundera, Škvorecký, Vaculík) v šedesátkách vyšlo. Mezi tím, jak zobrazují život za komunismu a Mádlovým filmem, tvrdě ovlivněným ideologií ÚSTRu, je konflikt, obrovský rozdíl.

Jan Čulik, Mádlovy Vlny Muriel Blaive, Ideologické klapky na očích ve filmu Vlny: Jak přepisování dějin podkopává demokracii



Ničívý vliv paravědecké ideologické organizace ÚSTR na českou společnost se prohlubuje. Nyní se ÚSTRu podařilo zakázat vynikající středoškolskou učebnici historie.

Nakladatelství obvinili z propagace komunismu. Učebnici dějepisu stahuje

Píše o tom v Alarmu Ondřej Slačálek:











Badatelská učebnice dějepisu se stala symbolickou kótou. Lidé, kteří se snažili brát práci v ÚSTR vážně a pochopili jej nikoli jako paravědeckou instituci, ale jako skutečně odborné pracoviště, a pokoušeli se o kvalitní bádání a vzdělávání o nedávné minulosti, měli smůlu. Senát se stal znovu pravicovým, navolil Radu ÚSTR, která tomu odpovídala, a ta zvolila ředitelem jednoho z autorů oné „zakázané předmluvy“ Ladislava Kudrnu, fanouška koloniálních armád, v jehož textech se potulují neoznačené odstavce převzaté z Wikipedie, a muže velmi plochého vidění světa. Ten se rozhodl pojmout svůj návrat jako očistu ÚSTR od všeho, co podle jeho názoru neodpovídá zákonnému vymezení ústavu, kterému rozumí především jako antikomunistické propagandě v masce pozitivistické vědy.

Oddělení vzdělávání věnovalo nové vedení obzvláštní pozornost: zpochybňovalo jeho práci, vyhodilo mu šéfa a ztrpčovalo život zaměstnancům do té míry, že nakonec kolektivně odešli. Vedení to nestačilo a pokusilo se zničit výsledky jejich práce. Na učebnici zaútočilo u soudu s tím, že na ni má jako na „zaměstnanecké dílo“ autorská práva a požádalo o její stažení. Soud dal sice za pravdu vzdělavatelům a nakladatelství Fraus, které o učebnici stálo, tato situace ale netrvala dlouho. Nový majitel nakladatelství, vydavatelská skupina Klett, se zalekl „kontroverzní“ učebnice a deklaroval, že ji již nebude vydávat. Kudrnovo vedení ÚSTR slaví své pochybné vítězství a my se můžeme zamyslet nad tím, o čem to vypovídá.

Sláva!! Česko má po pětatřiceti letech zase zakázanou publikaci.



