Je šokující, že česká vláda podporuje tyto zločince

Bomby v pagerech však byly zjevně určeny jednotlivým civilistům - diplomatům a politikům -, kteří se přímo neúčastnili bojů. Zdálo se, že tento plán vedl k tomu, co by právníci mohli nazvat „nadměrnou náhodnou civilní škodou“. Oba tyto argumenty byly vzneseny proti Rusku s cílem tvrdit, že se Moskva na Ukrajině dopouští válečných zločinů. Těžko říci, proč se stejná argumentace nepoužívá i na Izrael - kromě toho, že je to spojenec Západu.

Takové nepřiměřené útoky, které se zdají být nezákonné, jsou nejen bezprecedentní, ale mohou být také normalizovány. V takovém případě se otevírají dveře dalším státům, aby smrtícím způsobem testovaly válečné zákony. USA by měly zasáhnout a svého přítele zkrotit, ale Joe Biden nejeví žádné známky toho, že by chtěl zasáhnout a zastavit krveprolití. Cesta k míru vede přes Gazu, ale plán Joea Bidena na příměří - a propuštění rukojmích - nenašel zalíbení ani u izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ani u Hamásu

Nebezpečím je, že kroky Izraele povedou ke katastrofálnímu konfliktu, který by USA zatáhl do regionálního boje. Svět stojí na pokraji chaosu, protože setrvání Netanjahua u moci a jeho následná izolace od obvinění z korupce závisí do značné míry na tom, zda je jeho země ve válce. Nic z toho není možné bez spoluúčasti a pomoci USA. Možná teprve po svých prezidentských volbách budou moci USA říci, že cena za záchranu kůže pana Netanjahua by neměla být placena v ulicích Libanonu nebo Palestinci na okupovaných územích. Do té doby budou mezinárodní řád založený na pravidlech nadále podkopávat právě ty země, které tento systém vytvořily.